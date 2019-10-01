Незаконные тарифы обнулили

Как стало известно на этой неделе, Верховный суд Российской Федерации удовлетворил требования прокуратуры Крыма по признанию незаконными тарифов на 2018 год на тепловую энергию ООО «Сервисная компания «Комфорт» (СК «Комфорт»), установленных республиканским Госкомитетом по ценам и тарифам. «Основанием для обращения в суд послужили выявленные прокуратурой республики нарушения закона в части необоснованного завышения расходов организации», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма. Кроме того, в надзорном ведомстве подчеркнули, что необоснованные расходы общества в размере 14,3 млн рублей исключены, а тарифы СК «Комфорт» на тепловую энергию для населения и прочих потребителей на территории Симферополя снижены.

И теперь, по информации правоохранителей, «у потребителей, получавших в 2018 году услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения от ООО «Сервисная компания «Комфорт», появилось право обратиться в указанную организацию для проведения перерасчета платы за услуги или возврата уплаченных денежных средств».