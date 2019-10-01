→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... к чиновникам на приём попадают только терпеливые Не пожелавший представиться крымчанин удивлён «оперативностью» реагирования со стороны властей на проблемы простых граждан: «Решил записаться к одному чиновнику в Совмине на прием. На сайте нашел нужные телефоны. Позвонил. Ответили, что нужно письменное обращение. Обратился письменно! Хотел попасть на прием к чиновнику на этой неделе. Подождал пару дней, приглашения не было. Позвонил опять. Ответили, что мое обращение будет рассмотрено в течение 7 дней, а после о принятом решении сообщат в течение 30 дней! За эти 30 дней уже могут быть совершенно другие проблемы. А главное и придраться нельзя: ухитрились запись на прием к чиновнику приравнять к обращению граждан, а там всё в соответствии с законом! Это что, новый состав правительства будет так работать? Представляете, сколько времени им надо для решения трудной проблемы, если только решение на прием граждан они принимают целый месяц!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 550 от 18 октября 2019 года Еще статьи: Консультация эксперта Говорят, что... бюрократия победила здравый смысл Говорят, что... онкобольных испытывают на прочность Совсем рассвирепели Теплый прием гастролеров? Просмотров: 73 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:14