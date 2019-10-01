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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... разрушается одна из старейших достопримечательностей

Не представившийся житель Большой Ялты бьёт тревогу: «Дворец графини Паниной в Гаспре, в сердце южнобережья. Где фонтан, газон? И это охраняется государством. Южный фасад в руинах, парк заброшен, доступ свободный, и вандалы “работают”. Это единственный парк и зелёная зона для Гаспры. Где канатная дорога, там давно всё продали и можжевельник уничтожен. Почему территория парка и дворца, прилегающая к санаторию “Ясная Поляна”, в таком плачевном состоянии?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 550 от 18 октября 2019 года

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Просмотров: 126 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:16

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