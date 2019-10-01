Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
«Задача – споить народ, и это страшно!»
Говорят, что... в Салгир сливают странну ...
Выкинули в никуда, или Как детям-сиротам ...
Легализация самостроев начата
Жажда власти, или Зачем обманывают избир ...
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... ремонт тротуаров не впечатлил горожан

Качество укладки плитки на столичных улицах Пушкина и К. Маркса годами вдохновляло столичных острословов на создание анекдотов и едких шуток. Но теперь у симферопольцев появилась тема посвежее. Речь идёт о ремонте на ул. А. Невского. Симферопольцы говорят, что фотографии недавно выложенных плиткой тротуаров, к примеру, могут вполне пригодиться в качестве учебных пособий для будущих строителей. «Их можно демонстрировать как убедительный пример того, как делать нельзя, – пишут горожане в соцсетях. – Не очень красиво выглядит капремонт тротуаров. Или это из разряда «не показывай половину работы» и будет второй слой плитки?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 550 от 18 октября 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 71 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:18

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Октябрь 2019 (64)
Сентябрь 2019 (87)
Август 2019 (88)
Июль 2019 (89)
Июнь 2019 (84)
Май 2019 (68)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru