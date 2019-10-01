В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... ремонт тротуаров не впечатлил горожан Качество укладки плитки на столичных улицах Пушкина и К. Маркса годами вдохновляло столичных острословов на создание анекдотов и едких шуток. Но теперь у симферопольцев появилась тема посвежее. Речь идёт о ремонте на ул. А. Невского. Симферопольцы говорят, что фотографии недавно выложенных плиткой тротуаров, к примеру, могут вполне пригодиться в качестве учебных пособий для будущих строителей. «Их можно демонстрировать как убедительный пример того, как делать нельзя, – пишут горожане в соцсетях. – Не очень красиво выглядит капремонт тротуаров. Или это из разряда «не показывай половину работы» и будет второй слой плитки?» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 550 от 18 октября 2019 года Еще статьи: Говорят, что... в ямах на тротуарах выращивают овощи Говорят, что... дорожники признались симферопольцам в любви Говорят, что... составили путеводитель по пешеходному бездорожью Говорят, что... тротуар превращается в газон Актуализировали, так сказать