Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
«Задача – споить народ, и это страшно!»
Выкинули в никуда, или Как детям-сиротам ...
Легализация самостроев начата
Жажда власти, или Зачем обманывают избир ...
Незаконные тарифы обнулили
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... платная парковка стала «городской страшилкой»

Говорят, с тех пор как парковку возле симферопольского Дворца пионеров сделали платной, автолюбители объезжают её десятой дорогой. «Удобство» практически всегда пустует. Зато поблизости среди кустов и деревьев машин больше, чем грибов в осеннем лесу. Вероятно, родители, прибывшие в расположенный в непосредственной близости Детский парк, просто не желают платить дважды – и за аттракционы для любимого чада, и за стоянку любимого четырёхколёсного питомца. Этак и по миру пойти можно, причем на своих двоих. И довод «гуляй по-быстренькому, а то на стоянке уже счётчик тикает» вряд ли убедит малыша отказаться от развлечений. Родители, кстати, тоже не видят смысла в беготне по парку с секундомером в руке. Ведь многие привозят сюда детей с городских окраин и пригородов. Правда, их проблемы непонятны тем симферопольцам, что живут поблизости. Для них пустующая платная парковка и забитая машинами зелёная зона лишь повод удивляться.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 550 от 18 октября 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 151 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:20

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Октябрь 2019 (66)
Сентябрь 2019 (87)
Август 2019 (88)
Июль 2019 (89)
Июнь 2019 (84)
Май 2019 (68)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru