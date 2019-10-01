→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... платная парковка стала «городской страшилкой» Говорят, с тех пор как парковку возле симферопольского Дворца пионеров сделали платной, автолюбители объезжают её десятой дорогой. «Удобство» практически всегда пустует. Зато поблизости среди кустов и деревьев машин больше, чем грибов в осеннем лесу. Вероятно, родители, прибывшие в расположенный в непосредственной близости Детский парк, просто не желают платить дважды – и за аттракционы для любимого чада, и за стоянку любимого четырёхколёсного питомца. Этак и по миру пойти можно, причем на своих двоих. И довод «гуляй по-быстренькому, а то на стоянке уже счётчик тикает» вряд ли убедит малыша отказаться от развлечений. Родители, кстати, тоже не видят смысла в беготне по парку с секундомером в руке. Ведь многие привозят сюда детей с городских окраин и пригородов. Правда, их проблемы непонятны тем симферопольцам, что живут поблизости. Для них пустующая платная парковка и забитая машинами зелёная зона лишь повод удивляться. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 550 от 18 октября 2019 года Еще статьи: Говорят, что... появился новый источник наживы на авто Парковку не желаете? Говорят, что... путь к отдыху преградили Курортная купюромания Место с дурной славой Просмотров: 151 | Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:20