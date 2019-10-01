Миниатюрное ремесло, или Как в Крыму славянские бусы делают

Лучшие друзья девушек – это… А вот и не бриллианты! И наша сегодняшняя героиня прямое тому подтверждение. Мария Шарова переехала в Севастополь из Новосибирска, но, помимо климата и Черного моря, ее сюда тянула история первых стеклянных бус, найденных археологами на территории Херсонеса.

20 минут на каждую бусину

Первое стекло, по мнению ученых, было произведено естественным образом, это вулканическое стекло – обсидиан. Его использовали еще в каменном веке для обработки режущих инструментов. Впрочем, не только для этого. И не только в каменном веке. На всем протяжении истории человечества его использовали. И, например, в Южной Америке до сих пор делают сувениры из обсидиана. Что же касается искусственно произведенного стекла, то его родиной принято считать Древний Египет, поскольку большая часть изделий была обнаружена именно там. Если же брать славян, то в этом случае первые бусы из стекла были обнаружены на Волжском торговом пути, и такие же бусы были найдены на территории Херсонеса.

Мария Шарова:

«Я историк по образованию, долгое время изучала одежду XII века. Одним из аксессуаров туалета девушек того времени были стеклянные бусы. Они все были привозные, их везли из Византии по Волжскому пути. Сегодня при изготовлении бус я придерживаюсь древних технологий, которые применялись еще много веков назад, в IX-XIV веках нашей эры».

Мария рассказала, что изначально стекло было непрозрачным, в основном в нем присутствовали синие оттенки, но, по мере изучения химии стекла, ремесленники научились очищать его от примесей, начали добавлять марганец для получения красных оттенков, и только спустя века стекло удалось сделать таким, каким мы видим его сегодня.

Мария Шарова:

«У ремесленников сейчас стало очень популярно направление лампворк – это художественная обработка стекла в пламени горелки. В пламя горелки вносится прут стекла определенного цвета, и оно плавится в бусину или маленькое изделие, а поверх него могут добавляться стекла других цветов. По сути, это миниатюрное ремесло».

Для изготовления бус Мария использует специальное итальянское стекло, приобретённое на материке, и плавит его в печи, где температура доходит до 1000 градусов. Стоимость одной стеклянной палочки разнится, начинается от 30 рублей, но может доходить и до 1000. В дорогом стекле могут быть дополнительные эффекты, например, бусы могут иметь блеск металла или светиться разными цветами. На изготовление самой простой бусины у Марии уходит около 20 минут, начиная с момента плавления и до ее охлаждения. Сложную же бусину мастер может делать 1,5-2 часа. Что же касается украшений, то на них у нее может уходить два-три дня, и стоимость подобного изделия может доходить до 3-4 тыс. рублей.

Мария Шарова:

«Сначала нужно сделать бусину, затем она отправляется в муфельную печь, после чего она снимается со спицы и с нее изнутри счищается глина».

Направлений в лампворке тоже достаточно много. Это может быть и рисунок стеклом по стеклу, и 3D рисунок, который создается внутри бусины, а сверху заливается стеклом, и пресс-папье…

Мария Шарова:

«Я пыталась изучать разные направления в лампворке, делала стеклянных кошечек для подвесок, рисовала картины внутри бус, делала ракушки, ягоды: малину, клубнику… Мастера, которые занимаются подобным ремеслом, всегда выбирают свое течение и работают именно в нем. Прыгая же с одного направления на другое, невозможно совершенствоваться. На данный момент для себя я выбрала именно исторические бусины, которые были найдены археологами на Руси, в том числе и в Крыму, на территории Херсонеса. Это была одна из причин, по которой я решила переехать именно сюда».

От «египетского глаза» до бутылочного стекла

Первыми же и наиболее узнаваемыми бусинами сейчас являются изделия, называемые «египетский глаз» – голубая бусина с белым глазом, которая раньше применялась в качестве оберега от злых чар. Из Египта она пропутешествовала сначала в Грецию, затем в Рим и в Византию и лишь в IX-XV веках добралась до Руси.

Мария Шарова:

«Раньше часто совмещали стекло с серебром. У них примерно одна температура плавления, и подобные украшения часто становились желанным приобретением для дам еще в средних веках. Я тоже в своих работах пробовала делать подобные бусы, правда поставить клеймо на подобное серебро невозможно, оно расплавится в пламени. Обычно подобные серебряные украшения после их производства отправляются в специальную палату, где проверяют качество серебра и только после этого ставят на нем пробу. В моих же бусах единственным доказательством того, что это серебро, является одинаковая температура плавления. При этом серебро я обычно сверху покрываю стеклом, и получается, что оно находится внутри бусины».

Нам также стало интересно – из любого стекла можно сделать бусы или украшения или всё же оно должно быть специальным?

Мария Шарова:

«Из любого стекла можно сделать всё что угодно, только нужно разное оборудование. Можно и бутылку из под пива расплавить и сделать украшение, но для этого нужна другая печь, с более высокой температурой плавления. Кроме того, стекло имеет свой химический состав, который влияет на физику стекла. Какое-то стекло плавится при температуре в 2000 градусов, какое-то – при более высокой. Если мне дадут стекло и его технические параметры, то я смогу с ним работать».