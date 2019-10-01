Платить, и никаких гвоздей!

В Налоговой службе рассказали о незавидной участи должников

Несмотря на то, что крымчане в последние несколько лет проявляют себя в качестве похвально дисциплинированных налогоплательщиков – уровень собираемости в регионе достигает 80-85%, – нам всё-таки удалось накопить долгов на сумму в 144 миллиона рублей. То ли ещё будет: в этом году к числу прочих добавился налог на землю, а на подходе – налог на имущество физических лиц.

Лишиться работы или машины?

Один из отрицательных показателей работы как экономики республики, так и налоговых органов состоит в том, что с начала 2019 года задолженность по сборам в Крыму возросла почти до 750 млн руб. В связи с этим Налоговой службе приходится констатировать факт ослабления плтёжной дисциплины жителей полуострова. Одной из причин этого, говорят в ведомстве, является нехватка оборотных средств, другой – банальное нежелание некоторых граждан свое­временно исполнять свои обязанности и перечислять деньги в бюджет. На сегодняшний день общая сумма задолженности по налоговым сборам составляет 1,4 млрд руб. Это, как вы понимаете, очень внушительная сумма, и представителям фискального органа приходится задумываться о применении решительных и подчас суровых мер воздействия на заядлых неплательщиков.

Роман Наздрачёв, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РК:

«Мы будем публиковать в средствах массовой информации списки должников с фамилиями и суммами задолженностей. Это станет первым шагом. А второй шаг будет состоять в том, что мы начнём печатать ещё и фотографии должников, находя их в социальных сетях. Жители республики должны знать в лицо тех людей, которые наплевали на общественные интересы и не платят деньги в бюджет».

Понятно, что моральному воздействию подвержены далеко не все граждане, в особенности среди тех, кто уже пренебрёг гражданским долгом. Поэтому у государства есть и более серьёзные меры влияния. Например, за неуплату транспортного налога можно поплатиться, собственно, автомобилем – такие прецеденты в Крыму уже появились, и, по словам главы налогового управления, подобная практика будет продолжаться, наращивая обороты.

Роман Наздрачёв:

«В этом году мы будем выходить на руководство крупных организаций с просьбой совместно провести работу, чтобы их сотрудники своевременно уплачивали долги в бюджет. С органами государственной власти, со всеми государственными предприятиями такая работа проводилась на протяжении предыдущих лет и даёт положительные результаты. Поскольку неуплата налогов государственным гражданским служащим является нарушением действующего законодательства, она может являться причиной непродления либо расторжения служебного контракта».

Важно успеть

Не менее суровая юдоль ждёт и тех, кто не заплатит налог на землю, введённый с этого года.

Татьяна Трипотень, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по РК:

«В случае непогашения налоговых обязательств по земле после предельного срока уплаты (в 2019 году это 2 декабря) Управлением ФНС России по Крыму будут предприняты все меры по принудительному взысканию, предусмотренные Налоговым кодексом. Они включают, в частности, направление требований об уплате налога, возможность для добровольного погашения задолженности, взыскание денежных средств со счетов налогоплательщика и, наконец, направление документов судебным приставам. Те, в свою очередь, имеют право описать и арестовать имущество, за которое не был заплачен налог, наложить временное ограничение на его использование. Может дойти и до продажи собственности неплательщика».

С налогом на землю, предупреждают представители фискального ведомства, шутить не следует – это очень опасно. Убедиться в отсутствии задолженности, а также заплатить налоги можно в «Личном кабинете налогоплательщика». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Заплатить налоги можно также с помощью соответствующего сервиса на сайте службы или в отделениях банковских учреждений. Кстати, чтобы сделать это, лучше не дожидаться 2 декабря, заранее позаботившись о безопасности своего земельного участка.

Татьяна Трипотень:

«Рассылка уведомлений на уплату земельного налога осуществляется начиная с 2018 года. В этом году его плательщиками стали около 290 тысяч граждан, налог исчислен в отношении 366 тысяч земельных участков. Расчёт проводился исключительно на основании сведений, предоставленных Госкомитетом по государственной регистрации и кадастру Крыма о праве собственности. В 2018 году крымчане получили уведомления на уплату налога, рассчитанного за 2017 год, а в 2019 году – соответственно, за 2018-й. При этом начиная с 2017 года и по настоящее время исчисление налога осуществляется исходя из нормативной стоимости земельных участков в соответствии с Налоговым кодексом РФ».

Согласно данным Налоговой службы, по крымским объектам уведомления были разосланы всем плательщикам. Так что если вам «письмо счастья» по каким-то причинам не пришло, следует обратиться в местное управление фискального ведомства. Но прежде желательно проверить «Личный кабинет налогоплательщика», поскольку, если гражданин является зарегистрированным пользователем, уведомление на бумаге ему не отправляется – только в электронном виде.

Следующий – на подходе

Со следующего года налоговых обременений у крымчан станет ещё больше: планируется введение на территории полуострова очередного вида сборов – на имущество физических лиц. Срок его уплаты намечен на 2021 год, но морально готовиться можно начинать уже сейчас.

Роман Наздрачёв:

«Мы пока ждём принятия и утверждения кадастровой оценки на объекты капитального строительства, но ещё раз подчеркну для граждан: первый срок уплаты налога на имущество – 2021 год. В следующем году будет вестись подготовительная работа для исчисления данного налога. Средняя сумма сбора на трёхкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров будет составлять 467 рублей».