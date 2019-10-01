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Платить, и никаких гвоздей!

В Налоговой службе рассказали о незавидной участи должников

Несмотря на то, что крымчане в последние несколько лет проявляют себя в качестве похвально дисциплинированных налогоплательщиков – уровень собираемости в регионе достигает 80-85%, – нам всё-таки удалось накопить долгов на сумму в 144 миллиона рублей. То ли ещё будет: в этом году к числу прочих добавился налог на землю, а на подходе – налог на имущество физических лиц.

Лишиться работы или машины?

Один из отрицательных показателей работы как экономики республики, так и налоговых органов состоит в том, что с начала 2019 года задолженность по сборам в Крыму возросла почти до 750 млн руб. В связи с этим Налоговой службе приходится констатировать факт ослабления плтёжной дисциплины жителей полуострова. Одной из причин этого, говорят в ведомстве, является нехватка оборотных средств, другой – банальное нежелание некоторых граждан свое­временно исполнять свои обязанности и перечислять деньги в бюджет. На сегодняшний день общая сумма задолженности по налоговым сборам составляет 1,4 млрд руб. Это, как вы понимаете, очень внушительная сумма, и представителям фискального органа приходится задумываться о применении решительных и подчас суровых мер воздействия на заядлых неплательщиков.

Роман Наздрачёв, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РК:

«Мы будем публиковать в средствах массовой информации списки должников с фамилиями и суммами задолженностей. Это станет первым шагом. А второй шаг будет состоять в том, что мы начнём печатать ещё и фотографии должников, находя их в социальных сетях. Жители республики должны знать в лицо тех людей, которые наплевали на общественные интересы и не платят деньги в бюджет».

Понятно, что моральному воздействию подвержены далеко не все граждане, в особенности среди тех, кто уже пренебрёг гражданским долгом. Поэтому у государства есть и более серьёзные меры влияния. Например, за неуплату транспортного налога можно поплатиться, собственно, автомобилем – такие прецеденты в Крыму уже появились, и, по словам главы налогового управления, подобная практика будет продолжаться, наращивая обороты.

Роман Наздрачёв:

«В этом году мы будем выходить на руководство крупных организаций с просьбой совместно провести работу, чтобы их сотрудники своевременно уплачивали долги в бюджет. С органами государственной власти, со всеми государственными предприятиями такая работа проводилась на протяжении предыдущих лет и даёт положительные результаты. Поскольку неуплата налогов государственным гражданским служащим является нарушением действующего законодательства, она может являться причиной непродления либо расторжения служебного контракта».

Важно успеть

Не менее суровая юдоль ждёт и тех, кто не заплатит налог на землю, введённый с этого года.

Татьяна Трипотень, начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС России по РК:

«В случае непогашения налоговых обязательств по земле после предельного срока уплаты (в 2019 году это 2 декабря) Управлением ФНС России по Крыму будут предприняты все меры по принудительному взысканию, предусмотренные Налоговым кодексом. Они включают, в частности, направление требований об уплате налога, возможность для добровольного погашения задолженности, взыскание денежных средств со счетов налогоплательщика и, наконец, направление документов судебным приставам. Те, в свою очередь, имеют право описать и арестовать имущество, за которое не был заплачен налог, наложить временное ограничение на его использование. Может дойти и до продажи собственности неплательщика».

С налогом на землю, предупреждают представители фискального ведомства, шутить не следует – это очень опасно. Убедиться в отсутствии задолженности, а также заплатить налоги можно в «Личном кабинете налогоплательщика». Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС России. Заплатить налоги можно также с помощью соответствующего сервиса на сайте службы или в отделениях банковских учреждений. Кстати, чтобы сделать это, лучше не дожидаться 2 декабря, заранее позаботившись о безопасности своего земельного участка.

Татьяна Трипотень:

«Рассылка уведомлений на уплату земельного налога осуществляется начиная с 2018 года. В этом году его плательщиками стали около 290 тысяч граждан, налог исчислен в отношении 366 тысяч земельных участков. Расчёт проводился исключительно на основании сведений, предоставленных Госкомитетом по государственной регистрации и кадастру Крыма о праве собственности. В 2018 году крымчане получили уведомления на уплату налога, рассчитанного за 2017 год, а в 2019 году – соответственно, за 2018-й. При этом начиная с 2017 года и по настоящее время исчисление налога осуществляется исходя из нормативной стоимости земельных участков в соответствии с Налоговым кодексом РФ».

Согласно данным Налоговой службы, по крымским объектам уведомления были разосланы всем плательщикам. Так что если вам «письмо счастья» по каким-то причинам не пришло, следует обратиться в местное управление фискального ведомства. Но прежде желательно проверить «Личный кабинет налогоплательщика», поскольку, если гражданин является зарегистрированным пользователем, уведомление на бумаге ему не отправляется – только в электронном виде.

Следующий – на подходе

Со следующего года налоговых обременений у крымчан станет ещё больше: планируется введение на территории полуострова очередного вида сборов – на имущество физических лиц. Срок его уплаты намечен на 2021 год, но морально готовиться можно начинать уже сейчас.

Роман Наздрачёв:

«Мы пока ждём принятия и утверждения кадастровой оценки на объекты капитального строительства, но ещё раз подчеркну для граждан: первый срок уплаты налога на имущество – 2021 год. В следующем году будет вестись подготовительная работа для исчисления данного налога. Средняя сумма сбора на трёхкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров будет составлять 467 рублей».

Елена Юманова
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 550 от 18 октября 2019 года

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Просмотров: 98 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:55

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