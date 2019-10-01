«В каждой бухте должны быть свои лоцманы»

Мусорный коллапс в Севастополе и реконструкция Большой Морской

На минувшей неделе в Севастополе состоялось сразу два мероприятия, посвященных градостроительным проблемам города. Председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов ответил на вопросы журналистов, которых интересовали проблемы несанкционированных свалок строительного мусора, определение границ между Крымом и Севастополем, реконструкция Большой Морской улицы. А в Заксобрании города состоялось расширенное заседание комитета по градостроительству. Здесь также обсуждались вопросы несанкционированных свалок, реконструкция центральной улицы города и многое другое.

Несанкционированные свалки

Общаясь с журналистами, Вячеслав Горелов заострил внимание на одной из глобальных проблем, с которыми сегодня столкнулся город-герой, а именно на большом количестве несанкционированных свалок строительного мусора.

Вячеслав Горелов:

«Мы выезжали вокруг Севастополя, и я, конечно, предполагал, что с несанкционированными свалками там всё плохо, но не ожидал, что всё плохо настолько. За последние пять лет ситуация стала гораздо хуже, чем в украинское время».

Причиной тому служит активное строительство дорог и иной инфраструктуры в Крыму, а также то, что нерадивые перевозчики зачастую ленятся вывозить мусор на полигон и выкидывают его прямо на территории Севастополя. При этом полигона для строительных отходов в Севастополе нет, а компании, которые занимаются его перевозкой и утилизацией, возят его на полигон в Белогорский район, правда, до него, вероятно, не всегда доезжают.

Вячеслав Горелов:

«Сейчас эта проблема кричит. Идёт активное строительство дорог, домов, городской инфраструктуры. И этот мусор кольцом сжимается вокруг нас, а мы занимаем против него круговую оборону».

Данную проблему пытались также решить и на заседании комитета по градостроительству и земельным вопросам, в котором приняли участие представители профильных департаментов Севастополя – Департамента городского хозяйства, Департамента транспорта, Департамента архитектуры, а также ГБУ «Парки и скверы», Севприроднадзора, Росприроднадзора, Севнаследия, управления Севгосстройнадзора, представители Черноморского флота и Общественной палаты.

Юрий Чайкин, член Общественной палаты:

«Остатки асфальта, бетонные изделия, смола. Если сделать карту свалок строительного мусора, то город превратится в одно большое красное пятно. Эти свалки везде. Свалки мы нашли в бухте Казачьей, бухте Камышовой, на мысе Фиолент, в лесах, за чертой города. Мусор вывозится целыми грузовыми машинами. Этот мусор имеет признаки мусора 4-го класса опасности. Там и покрышки, и пластик, и строительные отходы, и арматура».

При этом перевозчики уже ничего не стесняются и сгружают строительный мусор прямо среди бела дня. В качестве решения данной проблемы и.о. руководителя Департамента горхозяйства Севастополя Евгений Горлов заметил, что в настоящее время департаментом разрабатывается документ, который будет касаться утверждения порядка перемещения строительных отходов на территории города.

Евгений Горлов:

«Любой хозяйствующий субъект, который на территории города осуществляет строительные работы, должен до ввода объекта в эксплуатацию представить документ, подтверждающий утилизацию того отхода, который он произвёл при строительстве».

В качестве мер по борьбе с несанкционированными свалками было предложено увеличить размер штрафов за выброс мусора в неположенном месте, выработать методы для стимуляции перевозчиков для доставки мусора на полигон, а также увеличить финансирование муниципалитетов для борьбы со свалками.

Реконструкция Большой Морской

Еще один вопрос, который активно обсуждали в городе на прошедшей неделе, касался реконструкции улицы Большая Морская.

Вячеслав Горелов:

«У меня сложилось такое впечатление, что наши коллеги из Москвы, которые занимались благоустройством Москвы, не понимают традиции, культуру и историю Севастополя. Подобное впечатление у меня сложилось после двух слушаний по данному проекту, и о некоторых вопросах, которые были заданы, наши коллеги даже не знали. Например, они даже не задумывались о том, что улица Большая Морская находится в границах исторического поселения федерального значения, не понимают перспектив развития города».

С другой стороны, депутат подчеркнул, что благодаря действиям врио губернатора Михаила Развожаева вопрос по реконструкции центральной улицы города перешел в правильное направление и проблемы, которые уже не раз озвучивали общественники и жители города, наконец были услышаны. Что же касается процесса утверждения и реализации проекта, то теперь он будет находиться на контроле у Наблюдательного совета.

Прокомментировать ситуацию с реконструкцией центральной улицы города мы попросили архитектора-урбаниста, дизайнера Александра Измоденова. «Еще в 2014 году говорилось, что над благоустройством Севастополя в 90-95% случаев должны работать местные специалисты: художники, архитекторы, дизайнеры, строители. В каждой бухте должны быть свои лоцманы. Улица Большая Морская является ярким примером такого применения. Здесь необходимо убирать все кондиционеры с фасадов на условиях компенсационного участия правительства, которое должно за средства программы предусматривать такой перенос», – рассказал он.

Архитектор заметил, что для восстановления исторического облика центральной городской улицы здесь также необходимо использовать единообразие тротуарного мощения, которое сейчас состоит из «лоскутков» (асфальта и разнокалиберной плитки), а также необходимо убирать разноцветную окраску с инкерманского камня, которой подчас окрашены первые этажи зданий.

Александр Измоденов:

«Над восстановлением фасадов должны работать именно местные архитекторы, поскольку они и наблюдали, и знают всю историю в динамике. Привлечение московских специалистов необходимо делать крайне осторожно и взвешенно, потому что тут не место для новаций». Особая статья – как быть с рекламой, ее нужно приводить в соответствие и с федеральным законодательством, и с требованиями здравого смысла, и, конечно, с гармонизации городской среды.