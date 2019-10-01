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РегионыСимферополь

От столовой до парковки

Симферопольская администрация нещадно пилит подобные конструкции

В Симферополе стараются наводить порядок сразу по нескольким направлениям

Что в школьном меню, каково качество посуды, соблюдение правил гигиены персонала в симферопольских школах? По вопросам качества питания детей общественники и представители республиканского Министерства образования провели двухнедельный мониторинг. Также в крымской столице снова взялись за ликвидацию незаконных так называемых стопперов. В каких школах уже побывали ревизоры и где убирают мешающие парковке конструкции, узнавали наши коллеги, журналисты телеканала «ИТВ».

Две недели на исправление

Касательно школьного питания и гигиены, стало известно, например, что соответствующие проверки прошли в симферопольских «Школе-лицее №3» им. А. С. Макаренко и школе №23. Хотя, конечно, не только в этих учебных учреждениях – проверено уже множество столичных школ, – но на них проверяющие сделали, так сказать, акцент. Также журналистам стало известно, что внимание проверяющие уделили и соблюдению санитарных норм в отношении продуктов для дополнительного питания, и присутствию информации о количестве блюд, их пищевой ценности и содержанию в них витаминов.

Олег Щербаков, председатель Общественного совета Симферополя:

«У нас был запланирован двухнедельный мониторинг питания в школах города Симферополя. Проверка проводилась совместно с Министерством образования, непосредственно нашими руководителями рабочих групп и группой, которую мы утвердили на рабочем заседании Общественного совета. Мы проходили в день 6-7 школ двумя группами».

Во время мониторинга специалисты обращали внимание на соотношение количества учащихся и посадочных мест в столовой, наличие вывешенного меню на текущий день, качество предлагаемой ученикам посуды и соблюдение персоналом правил личной гигиены. Также смотрели на соблюдение рецептуры и технологию приготовления блюд.

Олег Щербаков:

«Сами попробовали выпечку – нравится. Но мы видим, что остаются отходы. А что это такое? После того как дети позавтракали или пообедали, мы видим, что около 70% дети съедают, а 30% еды остается. Результат озвучим на следующем заседании Общественного совета».

Повторная проверка пройдет через 2 месяца, чтобы выяснить, устранило ли руководство школ все замечания, найденные во время рейдов. Ведь здоровье детей – забота не только родителей, но и государства.

Стопперы должны сносить

Симферополь, как известно, город-собиратель. В столице республики, лишь по официальным данным, живет более 300 тысяч человек, да и автомобилей по улицам разъезжает, вероятно, не меньше. Во всяком случае, огромные и частые пробки стали уже характерным признаком на наших дорогах. Но если к автомобильным пробкам люди более-менее привыкли (ругаются на них, да, но куда деваться?), то проблема парковки автотранспорта остается открытой. Некоторые решают ее с помощью так называемых стопперов, большинство из которых появляются незаконно. Власти нещадно пилят подобные конструкции, но очередные возникают снова и снова. Скажем, совсем недавно на перекрестке ул. Самокиша и ул. Севастопольской появилось четыре таких металлических стоппера.

«Стопперам где-то неделя, до этого стояли конусы. Мы уже писали в группах в Интернете о том, что кто-то сделал себе парковку», – рассказывают недовольные ситуацией местные жители. И выражают, как кажется, обоснованные сомнения по поводу законности появления этих конструкций. Во всяком случае, устроенная кем-то порча дорожного покрытия здесь точно присутствует.

Но, по правде говоря, мнения по поводу стопперов разделились. Есть и такие граждане, кого привлекает шанс организовать собственное парковочное место. «Если будут стоянки в городе, то, естественно, стопперы не нужны. А если стоянок нет… люди себе делают парковочное место. Ну а где машину оставить?» – говорят одни. «Лично мне стопперы не мешают. И польза в них есть», – говорят другие.

Но безотносительно того, пользу или вред приносят стопперы, симферопольские власти, скорее всего, демонтируют их. И не только на вышеописанном участке городских улиц.

Нина АРХИПОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 550 от 18 октября 2019 года

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Просмотров: 42 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:14

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