«Запрограммирован на монополию»

Как защищает свой семейный бизнес глава администрации поселка Гвардейское

Мы уже неоднократно рассказывали о конфликте между администрацией Гвардейского сельского совета Симферопольского района и местными предпринимателями. В частности, говорили и о судьбе магазинов в военном городке. Но минувшие выборы и последовавшая за ними борьба за должность главы администрации Гвардейского сельского поселения отодвинула на задний план конфликт вокруг спорных магазинов. Теперь же, по-видимому, наступила очередная «острая фаза» в этой истории.

В чьих интересах работает?

Прежде мы рассказывали о непростой ситуации, в которой оказался магазин в Гарнизоне, на улице Острякова, 17, собственником которого являлся ИП «Подкорытов». Магазин еще минувшим летом был закрыт из-за нежелания главы местной администрации Игоря Чичкина иметь конкурентов в торговле. Ведь, как мы тогда же рассказывали, в данном населенном пункте есть магазины, которые зарегистрированы на членов семьи Чичкина. И ситуация выглядит именно как защита им своего семейного бизнеса. Что подтверждают дальнейшие события. Ведь тем же летом, как стало известно «КТ», началось давление главы администрации и на другой местный бизнес. В частности, как сообщили «КТ» предприниматели, Чичкин «дергал торговцев квасом, чтобы ему конкуренции не было». А теперь настал черед следующего магазина – ИП «Гудушаури», на ул. Острякова, 27/1. Магазин этот пока работает, но проблемы уже, так сказать, на его пороге, ведь сотрудники «Крымэнерго» по неоднократным жалобам Игоря Чичкина отсоединили магазин от электроснабжения – работу холодильного оборудования и контрольно-кассовой техники там теперь обеспечивает подключенный генератор. Подключились, как сообщили редакции газеты «Крымский ТелеграфЪ», и местные активные жители, высказавшие в социальных сетях своё возмущение по поводу происходящего. Ведь людям свойственно привыкать к хорошему сервису, качественному товару и доступным ценам в шаговой доступности, а не где-то в соседних населенных пунктах.

А ведь предприниматели ищут выход из ситуации, пытаются не просто сохранить свой бизнес, но и сделать так, чтобы был найден компромисс во благо самого поселка. Например, как рассказали «Крымскому Телеграфу» представители ИП «Гудушаури», на сессии Гвардейского поселкового совета 12 июля 2019 года от предпринимателя было сделано предложение выделить 1 миллион рублей на строительство спорткомплекса в Гарнизоне и тем самым сохранить бизнес на прежнем месте. «Но глава сельсовета Чичкин отказался даже обсуждать предложение. Вариантов решения данной ситуации с выгодой для всех сторон предложено не было», – сообщает предприниматель.

Также было проигнорировано главой администрации Гвардейского Игорем Чичкиным и предложение, которое сделал ИП «Подкорытов», который, согласно данным, имеющимся в распоряжении редакции, предлагал дать не менее миллиона рублей на обустройство, к примеру, ФАПа в данном населенном пункте или на строительство какого-то иного социального объекта, в зависимости от того, какой наиболее нужен. Но местная власть не захотела. О чем же, получается, она думает? О людях или о собственном благе? Ведь, повторимся, всё это выглядит как защита своего бизнеса Чичкиным, чтобы избавиться от конкурентов. Но страдают-то в итоге жители поселка. Если же конкурентов магазинам Чичкина не останется, то, как уверяют предприниматели: «Люди увидят резкий взлет цен, потому что монополия будет. Если человек запрограммирован на монополию, то так и будет».

«С бизнесом нужно дружить, а при нынешнем главе администрации Гарнизон имеет всё более убогий вид... Аллея Героев не восстанавливается, инфраструктура уничтожается... В поселке есть немало проблем, которые можно решать только сообща. Современный Дом культуры, капитальный ремонт Гвардейской больницы, решение проблемы со строительством новой станции «скорой помощи», подготовка к началу транспортного сообщения по железной дороге и т. д. Всё это можно решить исключительно в совместной работе. Но, видимо, руководство поселка это не интересует», – говорят предприниматели.

Специальное решение

Кстати, говоря о торговле в Гвардейском, стоит обратить внимание и на следующий весьма интересный момент. Дело в том, что алкоголь в магазинах, согласно постановлению крымского правительства и соответствующим распоряжениям главы республики, можно продавать только на расстоянии не ближе ста метров от детских и учебных учреждений. Но по факту магазины семейного бизнеса главы администрации Игоря Чичкина – и возле детсада, и в Гарнизоне возле школы – находятся на расстоянии менее 80 метров от этих заведений. Почему такое стало возможно? Оказывается, по этому поводу на одну из сессий местного поссовета был вынесен соответствующий вопрос и решен, естественно, положительно. То есть, власти поселка согласились фактически с тем, что дети выходят из школы, детсада или идут туда и видят по пути такую «красоту». Да уж, забота о подрастающем поколении, ничего не скажешь...

Вопрос «завис»?

Также, говоря о деятельности Игоря Чичкина, можно обратить внимание и на такой острый вопрос – непонятно, почему он, глава администрации Гвардейского сельского поселения, по сей день не выполнил решение суда первой инстанции и руководства Крыма? Мы об этом уже рассказывали в предыдущих материалах, посвященных разбору деятельности властей Гвардейского, но вкратце напомним. Верховный суд РК определил: «принять меры к устранению нарушений требований федерального законодательства о противодействии коррупции путем принятия решения о досрочном прекращении полномочий председателя Гвардейского сельского совета Симферопольского района – главы администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Чичкина Игоря Вячеславовича». После этого, как известно «КТ», Чичкин хотел защититься кассацией, но кассация, как мы знаем на сегодняшний день, была отклонена. Решение, соответственно, не в пользу главы администрации. Получается, что он должен выполнить решение суда и быть отстранен от исполнения обязанностей. Так когда же это произойдет? «Крымский ТелеграфЪ» намерен наблюдать за развитием данной ситуации.