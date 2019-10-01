Несколько дней ожидания на пути к Токио

Россияне вряд ли смогут обойти главных конкурентов, но третью позицию сохранить обязаны

До торжественного открытия Игр XXXII Олимпиады в Токио остаётся восемь месяцев. И, ­разумеется, во всех странах мира, в том числе и в России, в разгаре подготовка к этому важнейшему комплексному состязанию нынешнего четырехлетия, в котором, мы надеялись, окончательно будет снят вопрос о последних, не доказанных со стопроцентной уверенностью прегрешениях российского спорта в отношениях с допингом.

По второму кругу

Нет, наверное, постоянного читателя нашего еженедельника «Крымский ТелеграфЪ», который был бы не в курсе событий, в каких муках передавались в январе нынешнего года списки россиян, подозреваемых в «шалостях» с допингом (в 2012-2015 годах), из Москвы в Канаду, где находится штаб-квартира Всемирной антидопинговой ассоциации (ВАДА). А там принялись сверять переданные материалы со списками, которые перед бегством в США сумели украсть из Московской лаборатории её бывший руководитель Григорий Родченков и его «подельники». И члены тамошней комиссии расследования пришли к выводу, что ряд фактов в полученных из Москвы списках был «подкоректирован», а вернее переписан заново. И недавно в специальном письме ВАДА потребовало от Министерства спорта России ответить до 13 октября на тридцать один вопрос, который заинтересовал комиссию расследования. 8 октября министр спорта России Павел Колобков сообщил о том, что в ВАДА отправлен подробнейший ответ на каждый из вопросов, которые подготовили известнейшие российские эксперты. Ведь в двадцатых числах октября планируется встреча в Лозанне с участием экспертов с двух сторон и заинтересованных лиц. На ней и будет решаться: прекратить или продолжить разбирательства. И если подозрения подтвердятся, то лишить ли права россиян стартовать в грядущих летних Олимпийских играх в Токио-2020 и в зимней Олимпиаде в Пекине-2022. Одним словом, остаётся ждать ещё несколько дней, чем завершится новая кутерьма?

Ведь речь идёт не об одном виде спорта, а по всем летним и зимним видам, на которых только в Токио-2020 олимпийцы поведут упорнейшую борьбу за 339 комплектов наград по сорока видам спорта. И лучшим маркером, показывающим, на что может рассчитывать каждая страна на японской земле, являются чемпионаты мира – 2019. Причём не только в личных достижениях, но и в общекомандном зачёте, ставшем очень популярным в последнее время. Однако следует учитывать, что во многих видах спорта олимпийская программа уступает по количеству дисциплин программе чемпионатов мира. Только один пример. Если на чемпионате мира по художественной гимнастике разыгрываются девять золотых медалей, то на Олимпийских играх – только две.

Сентябрьские смотрины

Перед наступлением сентября полностью уже была закрыта олимпийская программа на чемпионатах мира по шестнадцати видам спорта. Тогда в общекомандном зачёте в первую пятёрку входили: Китай (23 золотых + 14 серебряных + 10 бронзовых = 47 медалей), США (19 + 10 + 11 = 40), Австралия (12 + 14 + 11 = 37), Япония (10 + 14 + 8 = 32), Россия (9 + 14 + 10 = 33). Чемпионами мира на них стали мастера четырёх видов спорта из нашей страны. Двукратной чемпионкой стала рапиристка Инна Дериглазова в личном и командном первенстве вместе с Аделиной Загидуллиной, Анастасией Ивановой, Ларисой Коробейниковой. Отличился и квартет наших саблистов – Софья Великая, Ольга Никитина, Яна Егорян, Софья Позднякова. Две из двух золотых медалей выиграли наши мастера артистического плавания – дуэт двух Светлан Колесниченко и Ромашиной и группа. Чемпионами мира стали наши пловцы Антон Чупков (200 м брасс), Евгений Рылов (200 м спина), Юлия Ефимова (200 м брасс). Впервые в истории мирового пляжного волейбола отличилась наша мужская команда Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.

В сентябре состоялось семь чемпионатов мира: по боксу, гребному слалому, велошоссе, спортивной борьбе, художественной гимнастике, современному пятиборью, тяжёлой и лёгкой атлетике. Российские спортсмены, за исключением гребного слалома, могли собрать столько наград, что им было бы по плечу даже обойти китайцев и американцев в общекомандном зачёте. Но затем после того, как, по сути дела, у нас была развалена, не без участия наших «зарубежных партнёров», лёгкая и тяжёлая атлетика, велошоссе и современное пятиборье, россияне могли рассчитывать только на то, чтобы обойти австралийцев и японцев, с чем они успешно справились.

Стопроцентного успеха добились наши грации, завоевавшие три награды из трёх возможных. «Золота» и «серебра» в многоборье соответственно удостоились сёстры-близняшки Дина и Арина Аверины, а вторую награду высшего достоинства завоевала великолепная пятёрка в групповых упражнениях – Вера Бирюкова, Анастасия Максимова, Анастасия Шишмакова, Анжелика Стубайло, Мария Толкачёва.

У мастеров спортивной борьбы, как всегда, блистали «вольники», скромнее были достижения «классиков» и почти незаметны мастера женской борьбы. Чемпионами мира стали «классик» Муса Евлоев (до 97 кг), «вольники» Заур Утуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг), «серебро» завоевали «классики» Сергей Емелин (до 60 кг) и Артём Сурков (до 67 кг), а «бронзу» – «вольник» Артур Найфонов (до 66 кг) и Екатерина Полещук (до 50 кг).

Крымчанам очень приятно, что чемпионом мира по боксу стал наш земляк, симферополец Глеб Бакши (до 75 кг) и его друзья по сборной России Андрей Замковой (до 69 кг) и Муслин Гаджимагомедов (до 91 кг), а «бронза» досталась Максиму Бабанину (свыше 91 кг).

Весомый вклад внесли в общекомандную копилку легкоатлеты-«нейтралы». Чемпионками мира стали Мария Ласицкене, причём третий раз подряд (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), в активе у парней «серебро» у Сергея Шубенкова (110 м с барьерами), Михаила Акименко (прыжки в высоту), Василия Мизинова (ходьба 20 км) и «бронза» у Ильи Иванюка (прыжки в высоту).

На печальном фоне провала российских штангистов «серебром» лишь блеснула Татьяна Каширина (свыше 87 кг).

Вот с какими показателями в общекомандном зачёте сборные вошли в октябрь, где наши кандидаты в олимпийцы, вне всякого сомнения, принесут стране титулы чемпионов мира по боксу среди женщин и по спортивной гимнастике у мужчин. А пока познакомьтесь с десяткой сильнейших команд мира: Китай (37 + 22 + 17 = 76), США (36 + 23 + 17 = 76), Россия (21 + 21 + 15 = 57), Япония (14 + 17 + 10 = 41), Австралия (14 + 16 + 13 = 43), Нидерланды (12 + 12 + 7 = 31), Великобритания (10 + 11 + 18 = 39), Германия (10 + 2 + 14 = 26), Франция (8 + 8 + 13 = 29), Венгрия (8 + 5 + 3 = 16). Но, увы, спортсмены России вряд ли смогут в нынешнем году обойти в предполагаемом олимпийском общекомандном зачёте своих главных конкурентов, американцев и китайцев, но третью позицию обязаны сохранить за собой.