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Спорт

Шестёрка досрочников

Сборная России уже обеспечила себе выход в финальную стадию Евро-2020

Осталось завершить борьбу в сдвоенных матчах девятого и десятого туров

Итак, до окончания отборочного турнира к решающей части юбилейного XVI чемпионата Европы – 2020 осталось завершить борьбу во всех десяти группах в сдвоенных матчах девятого и десятого туров с 13 по 19 ноября. Через месяц с небольшим мы узнаем 20 из 24 сборных, которые в двенадцати крупнейших городах нашего континента начнут сражение за шестнадцатый титул чемпиона Европы.

Накануне принципиальной встречи

Сегодня мы, как и собирались, подводим итоги сдвоенных поединков седьмого и восьмого тура во всех десяти отборочных группах и, разумеется, начнём с группы, в которой выступают российские футболисты.

Группа I. Казахстан – Кипр – 1:2, Бельгия – Сан-Марино – 9:0, Россия – Шотландия – 4:0, Казахстан – Бельгия – 0:2, Шотландия – Сан-Марино – 6:0, Кипр – Россия – 0:5.

Ещё в седьмом туре россияне могли досрочно завоевать путёвку в финальную часть чемпионата. Hо для этого ребята Станислава Черчесова не только сами должны были обыграть шотландцев, но и чтобы матч Казахстан – Кипр завершился вничью. Но победу одержали островитяне. Ну, а встреча в «Лужниках» завершилась разгромной победой россиян – 4:0, причём все мячи в ворота шотландцев были забиты во втором тайме Артёмом Дзюбой (дважды), Магомедом Оздоевым, Александром Головиным.

После эффектной победы над оказавшейся слабо подготовленной к отбору сборной Шотландии сборная России перелетела из холодной Москвы в солнечную Никосию, где термометр зашкаливал за +35 градусов. Но это не смутило, как говорится, поймавших кураж наших парней. Денис Черышев (дважды), Оздоев, Дзюба, Головин отгрузили в ворота двух голкиперов, защищавших ворота сборной Кипра, пять «сухих» мячей и досрочно завоевали путёвку на финальную часть континентального чемпионата. А капитан сборной России Антон Дзюба, забив на отборе 9 мячей, стал вторым голеадором турнира.

Но ещё успешней выступала сборная Бельгии, которая, сыграв восемь матчей, во всех отпраздновала победу. И хотя ясно, что оба лидера уже забронировали за собой первое и второе места, но их в девятом туре поджидает в Санкт-Петербурге принципиальная встреча за право стать сильнейшей сборной в группе. Турнирная таблица: Бельгия – 24, Россия – 21, Кипр – 10, Шотландия – 9, Казахстан – 7, Сан-Марино – 0 очков.

Сборная Бельгии победила пока что во всех матчах отборочного цикла

События предпоследних туров

Группа A. Поражение англичан от чехов заметно обострило ситуацию в группе. Причём, как говорится, масла в огонь подлила скромная сборная Косово, которая не потеряла шансов потягаться за путёвку в финал с двумя лидерами. Ну, и, разумеется, всех возмутило поведение болгарских «фанатов», которые выкрикивали расистские лозунги в адрес чернокожих футболистов сборной Англии, из-за чего встреча дважды прерывалась. Впрочем, британцы сполна отыгрались на болгарских футболистах. Турнирная таблица: Англия – 15, Чехия – 12, Косово – 11, Болгария – 3, Черногория – 3 очка.

Группа B. Вряд ли кто-нибудь сомневался, что в этой группе первое место достанется действующему чемпиону Европы, первому победителю Кубка Наций сборной Португалии, которую ведёт в атаку «брильянт» мирового футбола Криштиану Роналду. Но на пути прославленных португальцев встала сборная Украины, которую сумел создать и сплотить за последние несколько лет легенда украинского футбола Андрей Шевченко, включивший в её ряды большую группу мало кому известных футболистов. В первом круге они смогли устоять в Лиссабоне (0:0), а в упорнейшем сражении в Киеве уложили на лопатки чемпиона – 2:1. Сенсационная победа досрочно вывела команду Шевченко в финальную часть чемпионата Европы, а сербам позволила повести атаку на вторую позицию, занимаемую пока португальцами. Турнирная таблица: Украина – 19, Португалия – 11, Сербия – 10, Люксембург – 4, Литва – 1 очко.

Группа C. И в этой группе не могло даже быть сомнения, что триумфальным маршем в решающую часть чемпионата Европы прошагают сборные Германии и Нидерландов. Но все «наполеоновские» планы фаворитов приостановили своей удачной игрой северные ирландцы. И хотя они уступили в очном поединке команде легендарного голландского футболиста и тренера Рональда Кумана, но не собираются сдаваться на милость победителя. Турнирная таблица: Германия – 15, Нидерланды – 15, Сев. Ирландия – 12, Белоруссия – 7, Эстония – 1 очко.

Группа D. Хотя датчане и сохранили за собой звание лидера группы, но им ещё предстоит вовсю, как говорится, «пободаться» за одну из двух путёвок в финал с Ирландией и Швейцарией. Турнирная таблица: Дания – 12, Ирландия – 12, Швейцария – 11, Грузия – 8, Гибралтар – 0 очков.

Группа E. Три сборные должны в ноябре разобраться, кто из них останется «третьим лишним» в борьбе за две путёвки на решающие игры юбилейного чемпионата континента. Турнирная таблица: Хорватия – 14, Венгрия – 12, Словакия – 10, Уэльс – 8, Азербайджан – 1 очко.

Группа F. Испанцам, чтобы досрочно завоевать путёвку в финал, можно было сыграть вничью со шведами, но при условии, что вничью завершится игра румын с норвежцами. Так всё и получилось! Турнирная таблица: Испания – 20, Швеция – 16, Румыния – 14, Норвегия – 11, Мальта – 3, Фареры – 3 очка.

Группа G. Сборная Польши стопроцентным выступлением в предпоследней сессии застолбила для себя место в решающей части первенства. А вот между австрийцами, словенцами, македонцами и израильтянами предстоит в ноябре отчаянная борьба за вторую путёвку от группы. В рядах израильтян играет лучший пока бомбардир отбора Эран Захави, забивший 11 голов. Турнирная таблица: Польша – 19, Австрия – 16, Словения – 11, Израиль – 11, Сев. Македония – 11, Латвия – 0 очков.

Группа H. Хотя действующему чемпиону мира сборной Франции и не удалось взять реванш у турков за поражение в Стамбуле (0:2), они сохранили за собой лидерство в группе. Но из-за угрозы со стороны исландцев французы, имея приличную сумму очков, как и турки, ещё свободно, как говорится, не могут вздохнуть полной грудью. Турнирная таблица: Франция – 20, Турция – 19, Исландия – 15, Албания – 12, Молдавия – 3, Андорра – 3 очка.

Группа J. В этой группе финнам остаётся в борьбе за второе место добыть одно очко, и они становятся недосягаемыми для боснийцев и армян. Турнирная таблица: Италия – 24, Финляндия – 16, Босния – 10, Армения – 10, Греция – 8, Лихтенштейн – 2 очка.

Осталось 18 вакансий

Первой за три тура до окончания отборочного этапа досрочно стала участником Евро-2020 сборная Бельгии, а второй – сборная Италии. За два тура к ним присоединились – Россия, Польша, Украина, Испания. Как писали выше, двадцать участников финала будут определены к 19 ноября, а ещё четыре сборных присоединятся к двадцатке в марте будущего года – те, кому повезёт в особых скоростных турнирчиках.

Гарик ОРЛОВ
Фото divanews.ru, kazfootball.kz
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 550 от 18 октября 2019 года

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Просмотров: 122 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:02

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