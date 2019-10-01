«Отвертка» и не только

Злоумышленники отвлекали внимание, рулили пьяными и дёргали двери

Одним из самых популярных воровских промыслов является так называемая «отвертка». Суть этого метода заключается в том, чтобы отвернуть внимание потенциальной жертвы и в этот момент похитить у нее либо вещи, либо деньги. Этот промысел настолько прост и эффективен, что на его долю приходится примерно треть всех совершаемых краж.

Дерзкие и шустрые

Главное поле деятельности отверточников – это рынки и небольшие магазинчики. Смысл везде один, только нюансы разные. На рынке, допустим, меряют три пары брюк, а возвращают две. Взяли посмотреть костюм, а вернули только пиджак. И всё это под носом у ничего не замечающего реализатора. Просто работают воры мелкими группами, один жестами отвлекает внимание продавца, скажем вправо, а второй с левой стороны прилавка крадет деньги. Когда одураченный труженик торговли замечает пропажу, добыча уже продана за полцены, а на вырученные деньги уже куплены наркотики. Ведь воры-отверточники в большинстве своем наркоманы. Хотя и среди них встречаются настоящие профи, ведущие здоровый образ жизни. Любят они и состоятельных автовладельцев. Пример: выходит богатый дядя из магазина или офиса, садится в машину, в это время рядом останавливается другой автомобиль, в котором громко играет музыка. Сидящие там преступники вопросами, как проехать туда-то, отвлекают жертву, а пока дядя, высунувшись, отвечает на вопросы, с другой стороны его машины сообщник злодеев тихо открывает дверь и крадет смартфон, деньги и ценности.

Достаточно забавный случай произошел несколько лет назад в Симферополе. Двум молодым оперативникам уголовного розыска поручили доставить задержанного вора-отверточника из одного подразделения внутренних дел в другое. Свободных служебных машин, как назло, не было, поэтому пришлось идти по городу пешком, благо недалеко. Злодея пристегнули наручниками к одному из оперов, и так они пошли втроем. Однако по пути вор разнылся, мол, хочу есть, купите мне чего-нибудь. На бульваре Франко трио зашло в торговую точку, и, пока правоохранители выбирали задержанному кефир и булочку, они, сами того не ведая, «отвернули» внимание труженицы прилавка. Каково же было удивление оперов, когда они вышли из магазина. Оказывается, злоумышленник свободной, не пристегнутой наручниками рукой стащил в магазине кассу и бутылку коньяка, спрятал под своей курткой, а уже на улице предложил оперативникам отметить это дело.

Что касается последних «отверток», то это зачастую кражи в магазинах одежды и обуви. К примеру, примерил человек новые туфли, да в них и вышел, а свои старые поставил на стенд. С одеждой еще проще: срезал магнитную бирку и можно выходить с понравившейся вещью или просто идти в ней. Но как далеко – другой вопрос.

Пьянство за рулем

Как известно, наши водители, не все, конечно, но отдельные экземпляры, любят садиться за руль выпивши. На днях в Ленинском районе шел отлов поддатых шоферов и на трассе «Таврида» был остановлен автомобиль под управлением жителя Краснодарского края. Как выяснилось, сам водитель находился под управлением зеленого змия. Еще один водила, ведомый тем же змием, попался средь бела дня в селе Уварово.

Но самый, пожалуй, оригинал попался в поселке Багерово. Это 53-летний местный крестьянин. Он упился в хлам и за рулем своего авто снес у соседки забор. Вместо того чтобы остановиться и выразить соболезнования, горе-водитель скрылся с места происшествия. Но пострадавшая судьбу своего забора не хотела спускать на тормозах, поэтому с гневом обратилась в полицию. Теперь заборокрушителю придется восстанавливать поврежденное соседское имущество, да еще нести административную ответственность.

Автомобильную тему можно продолжить историей о «шутливом» угоне. Двум жителям Симферополя, 26 и 23 лет, «приглянулись» стоявшие во дворе многоэтажного дома старые «Жигули». На машине явно давно никто не ездил, вот наши герои и решили ради хохмы отогнать автомобиль в другой двор. Присоединив «Жигули» с помощью троса к своей машине, парни претворили задуманное в жизнь. Однако у машины быстро нашелся хозяин. Он в один далеко не прекрасный момент не обнаружил своего авто на его насиженном месте и обратился в полицию. Шутливых угонщиков задержали достаточно быстро.

Обо всем понемногу

Среди квартирных краж наиболее простым и популярным остается способ так называемого свободного доступа. Это когда ворье, заходя в подъезд, поднимается на последний этаж, а потом, спускаясь вниз, дергает входные ручки квартир. Когда двери не заперты, преступники заглядывают внутрь. Если нарываются на хозяев, то дико извиняются, а если не нарываются, то сметают из прихожей все мало-мальски ценное. А это могут быть и смартфоны, и кошельки, и просто ценные вещи. Недавно одного такого «свободного художника» задержали в Феодосии. Злодей, заглянув в незапертую дверь, стащил из квартиры два мобильных телефона, две банковские карточки и кошелек с деньгами.

Чужая банковская карточка стала достоянием и симферопольца средних лет. Правда мужчина ее не украл, а просто нашел на улице, и надо же, к карточке была прикреплена бумажка с пин-кодом. Наш симферополец решил воспользоваться таким подарком судьбы и снял с карты почти семь тысяч рублей. Этот нечистоплотный товарищ на радостях даже не подумал, что во всех банкоматах стоят камеры видеонаблюдения, фиксирующие лица клиентов. Так что когда 47-летняя хозяйка карточки обратилась в полицию, то симферопольца задержали довольно оперативно, и теперь ему светит уголовная статья за кражу. А это до шести лет лишения свободы. Вот так воспользовался «подарком судьбы». Кстати, этот подарок мужчина мгновенно пропил.

В Керчи жертвой квартирного вора стала 81-летняя местная пенсионерка. Злодеем оказался 33-летний строитель, которого старушка наняла для ремонта кровли своего частного дома. Строитель, кстати уже судимый, заметил, куда бабушка прячет ключи от жилища. Когда хозяйки не было дома, злоумышленник воспользовался спрятанным ключом и похитил из дома приличную сумму денег и ювелирные изделия. Вернувшаяся старушка, обнаружив пропажу, пошла в полицию. Выехавшие на место преступления сыщики, когда увидели, что входной замок не взломан, поняли – кражу совершил кто-то имевший доступ в старушкино жилье. Так что это умозаключение помогло задержать вора.

Оригинальный грабитель задержан в Феодосии. Это 29-летний турист из Санкт-Петербурга, который приехал в Крым несколько дней назад. Данный гражданин, будучи сильно пьяным, зашел в один из магазинов и потребовал выдать ему, как жителю культурной столицы страны, побольше спиртного. Получив отказ в выдаче алкоголя в качестве безвозмездного дара, наш герой просто похитил ящик с водкой и коньяком. Когда питерского туриста задержали, он заявил, что все награбленное выпил сам. Сейчас грабителю светит четыре года лишения свободы. Что ж, погулял так погулял.