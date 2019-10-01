Страшилки и фантомные боли

Украинские СМИ снова обратили внимание на мост, возмутились визитом в Турцию и словами своего президента

На минувшей неделе издания и сайты соседнего государства рассказывали, в том числе, о «незавидной судьбе» Крымского моста, о визите представителей российского Крыма в Анкару, о новом административном делении Украины, куда почему-то включают и полуостров, и об отсутствии цивилизации здесь, по мнению президента Зеленского, в прошлые годы.

Давно не было...

Давно не было в украинских новостях страшилок про Крымский мост. Но сей пробел на прошлой неделе был устранен. «Керченский мост обречен», – гласит заголовок украинского интернет-издания. Впрочем, далее следует уже давно набившая оскомину безапелляционная подача информации вроде «рано или поздно сооружение ждет катастрофа» и про то, что «место строительства выбрано крайне неудачно». Поводом для очередной страшилки стал якобы недавний случай, когда, как сообщает украинский сайт, «произошел обвал тоннеля со стороны Керчи, при котором погиб рабочий». Также мрачный прогноз по поводу грядущей катастрофы с Керченским мостом строится на основании комментариев некоего российского ученого Юрия Медовара. «Он отметил, что причина отсрочки грузового движения по мосту – недавняя катастрофа с обвалом тоннеля со стороны Керчи. Геологические условия на дне Керченского пролива категорически запрещают подобное сооружение, при этом сооружающие мост люди не являются профессионалами», – приводит издание слова Медовара.

Реакция на визит

Российские СМИ 12 октября распространили информацию о визите делегации РФ в Турцию, в которой участвовали также представители Крыма, впервые посетившие Турцию с официальным визитом. Принимал же российскую делегацию турецкий президент Реджеп Эрдоган. Естественно, за Перекопом – и в украинском МИДе, и в прокуратуре, и в президентском офисе – отреагировали на ситуацию резко негативно. И попросили поддержки… друг у друга. «Представительство президента будет просить МИД принять необходимые меры, чтобы иностранные партнеры понимали недопустимость допущения участия коллаборационистов в международных мероприятиях. Ведь подобные инциденты – не что иное, как попытки признания аннексии АР Крым и города Севастополь Россией на международной арене», – сообщает сайт украинского телеканала со ссылкой на заявления сразу нескольких официальных лиц этой страны.

Два варианта

Как сообщает издание, на днях первый заместитель главы фракции украинской партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил: «Мы будем принимать новое административно-территориальное устройство всей страны, которое в рамках децентрализации будет распространяться, в том числе, на Крым...» Он сообщил, что согласно дорожной карте децентрализации до конца ноября будет подготовлен проект нового административно-территориального устройства страны и начнется его обсуждение с обществом. Также Корниенко отметил, что для проведения децентрализации необходимо внести изменения в украинскую Конституцию, после чего можно будет подавать в парламент этой страны соответствующие законопроекты. И это очень похоже на фантомные боли украинского политикума по утраченным территориям. Хотя есть и другой вариант – банальный популизм.

Зеленский признался

На недавнем пресс-марафоне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в украинском Крыму не было «цивилизации». В том смысле, что при украинской власти Крым не привлекал туристов, потому что там отсутствовали «цивилизация и инфраструктура». «Давайте честно: кто всегда любил в Крыму отдыхать? Мы же знаем, что там цивилизации и инфраструктуры не было», – заметил глава соседнего государства. Также Зеленский, отвечая на вопрос о гипотетическом возвращении Крыма в состав Украины, сообщил, что «всё зависит от людей, которые там живут». Довольно странное заявление, ведь жители полуострова определились уже пять лет назад. И своё мнение они выразили на легитимном референдуме.