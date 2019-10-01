Сам не гам…

Зачем Госкомрегистру понадобилась чужая база данных?

Борьба за сферы влияния и обладание теми или иными полномочиями продолжается среди местных чиновников практически с самой Крымской весны. При этом представители власти, похоже, не утруждаются вопросом, как будет лучше для людей, для которых они, собственно, и работают. В итоге случается так, что принятые решения усложняют жизнь простых граждан...

Своими силами

Три года назад Нотариальная палата Крыма передала свою базу сведений об ипотеках и иных обременениях недвижимого имущества украинского периода в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру РК. Речь идёт о более чем 44 тысячах объектах недвижимости. Однако правительственный регулятор полученные от нотариусов сведения в Единый государственный реестр недвижимости так и не включил. В итоге в Крыму стали возникать ситуации, когда финансовые поручители должников, добросовестно выплативших ипотечные обязательства перед украинскими банками, не могут в полной мере реализовать свои права в данной сфере. А привлечь для решения проблемы второго участника договора – украинский банк, выдававший кредит, обеспеченный ипотекой, – сейчас по понятным причинам невозможно. Также проблематичным оказывается и привлечение к решению вопроса собственника-должника, так как в сложившейся ситуации де-юре он является владельцем недвижимости и вовсе не заинтересован в оформлении ипотеки по российским правилам…

В данных обстоятельствах страдают поручители, погасившие чужой ипотечный кредит. Они, будучи уже кредиторами и ипотекодержателями в соответствии с украинскими законами, само собой, заинтересованы в том, чтобы закрытые ими финансовые обязательства остались позади и это позволило бы узаконить свои права на переданное в ипотеку жильё в российском правовом поле. Однако спать спокойно им не даёт тот факт, что сведения об «украинской» ипотеке, содержащиеся в базе, не внесены в ЕГРН, в связи с чем сложилась неустранимая невозможность внесения записи о новом ипотекодержателе – поручителе, погасившем чужие долги, в данный Реестр. Почему сложилась подобная ситуация и кто в этом виноват?

Любовь Елисеева-Бора, президент Нотариальной палаты Республики Крым, нотариус Симферопольского городского нотариального округа:

«Ситуация, скажу сразу, для граждан сложилась не очень хорошая. Когда Крым вошёл в состав Российской Федерации, по решению правления в целях защиты прав и интересов людей нас полностью отключили от украинской электронной системы. Получается, что, если бы наши нотариусы не хранили архивы надлежащим образом, мы вообще никакую информацию не восстановили бы: ни по кредитным договорам, ни по ипотеке, ни по другим направлениям. Получалась такая ситуация. Человек покупает квартиру, а она была приобретена на кредит от украинского банка, который ещё должен выплачиваться до 2025 года. Покупатель этого не знает, и никто не может ему об этом сообщить. В итоге гражданин «попадает» и на деньги, и на имущество. Но мы нашли выход. Во избежание подобных ситуаций Нотариальная палата Крыма создала на основании того, что имела в своих архивах на бумажных носителях, полную информационную базу по сделкам с недвижимостью. С ней мы и работали. То бишь, если вы погасили кредит и хотите продать квартиру, нужно было прийти к нотариусу с документами – справкой банка о погашении кредита и выпиской из Единого реестра – и он исключал из базы запись о вашем имуществе. За всё время работы абсолютно никаких проблем по ней не возникало».

«Надо сначала думать»

Однако в 2016 году в Республика Крым в лице Государственного совета по представлению председателя Госкомрегистра Александра Спиридонова обязала Нотариальную палату по акту приёма-передачи отдать всю имеющуюся базу данных в Росреестр.

Любовь Елисеева-Бора:

«Мы оказывали колоссальное сопротивление, указывали на то, что с базой надо работать. Ведь регистраторы её не знали, а мы работали, и у граждан не возникало никаких проблем. С момента передачи начались вопросы. Поэтому мы неоднократно встречались с председателем Комитета по имущественным и земельным отношениям Государственного совета Евгенией Добрыней и с Александром Спиридоновым в Госкомрегистре и говорили о том, что надо работать с базой. То есть если гражданин предоставляет документы, подтверждающие, что он погасил кредит, из нашей базы данных его нужно исключать».

Почему же Госкомрегистр не работает со сведениями так, как это делали нотариусы? Дело в том, что база данных носила справочный характер и, согласно российскому законодательству, содержащиеся в ней сведения не могут быть включены в системы Единого государственного реестра недвижимости. Это значит, что государственный регистратор попросту не имеет законных оснований работать с ней так, как работают нотариусы. Какой же выход в этих обстоятельствах нашёл Госкомрегистр? Если у гражданина отсутствуют документы, подтверждающие погашение долгов по ипотеке (например, были утеряны), он может обратиться к тому нотариусу, который удостоверял ипотечный договор, и попытаться их восстановить. Если справок нет и там, Госкомрегистр ничего не делает, а попросту направляет гражданина в суд, чтобы он там доказывал снятие обременения с объекта недвижимости.

Если же документы есть и собственник просто хочет зарегистрировать некогда купленный в ипотеку объект в российском законодательном поле, обременение не будет снято по базе данных, переданной Госкомрегистру Нотариальной палатой. Ведомство осуществляет регистрацию перехода прав собственнику только на стадии, когда он, например, собрался продавать свой объект.

Любовь Елисеева-Бора:

«Хорошо, когда есть документы. Если захотите отчуждать купленное в ипотеку имущество, Госкомрегистр возьмёт их в работу. Если не хотите отчуждать, но хотите, чтобы с него сняли обременение, Госкомрегистр на это не пойдёт. Если же вообще нет никаких документов, факт погашения кредита придётся доказывать в судебном порядке. Вывод таков, что не нужно было забирать базу данных у Нотариальной палаты. А то Госкомрегистр потянул на себя одеяло, а сам в итоге с ней не работает и включить её в ЕГРН тоже не может – закон не позволяет. В итоге наша база данных используется у ведомства как справочно-сигнальная. Всегда, когда кто-то забирает полномочия или права, надо сначала думать. Это относится, кстати, и к местному законодательному органу, который такую вот передачу необдуманную совершил».

Что касается местного законодательного органа, то там, похоже, вообще не считают, что со снятием ипотечных обязательств есть какие-то проблемы. «Нужно смотреть конкретные случаи, анализировать их и вырабатывать какое-то решение, если проблема действительно есть. Однако раз нотариусы передали свою информационную базу в Госкомрегистр, ведомство обладает этими сведениями», – такими общими фразами прокомментировала ситуацию председатель Комитета по имущественным и земельным отношениям Государственного совета РК Евгения Добрыня. А между тем получается, что база данных, в своё время скурпулёзно собранная и составленная Нотариальной палатой, оказалась, так сказать, похороненной в Госкомрегистре? К слову, «Крымский ТелеграфЪ» направил в ведомство запрос с просьбой разъяснить, чем именно была вызвана необходимость забирать у Нотариальной палаты их базу данных, тем самым серьёзно усложняя жизнь граждан. Также вопросы возникают и к парламентскому Комитету по имущественным и земельным отношениям и к правоохранительным органам. Соответствующие информационные запросы мы намерены сделать и в эти структуры, и продолжить в ближайшее время данную тему.

Свои интересы

Кстати, передача нотариальной базы данных государственному регистратору – не единственное неоднозначное решение наших нормотворцев.

Любовь Елисеева-Бора:

«Законодатель почему-то посчитал, что на сегодняшний день необязательно удостоверять у нотариуса ипотеку, кроме исключительных случаев. Эти полномочия были изъяты у нотариата в этом году. Вот и посмотрим, что произойдёт в итоге. Но я вам сразу говорю: нас ждут нехорошие вещи. Когда сделку не надо нотариально заверять, возникает большой вопрос, кто будет потом нести ответственность, а значит, судов не избежать. Нельзя забывать о том, что нотариус несёт полную материальную ответственность. То есть если он допустил ошибку, с него можно взыскать всё. Поэтому у нас и существует многоступенчатая степень защиты: нотариус сам страхует свою деятельность, его страхует Нотариальная палата Крыма, в Федеральной палате создан компенсационный фонд, плюс сам нотариус отвечает своим имуществом. Но момент, связанный с изъятием полномочий по ипотеке у нотариусов, также был пролоббирован заинтересованными лицами. Давайте говорить открыто».

Однако справедливости ради следует сказать, что в некоторых аспектах полномочия нотариусов, напротив, были расширены. Речь идёт, в частности, о внедрении электронного цифрового нотариата и создании публичных бесплатных сервисов. Правда, организованы они были без каких-либо дотаций со стороны государства, а сугубо за счёт собственных средств Федеральной нотариальной палаты, а следовательно – каждого нотариуса Российской Федерации.

Итак, на портале Федеральной нотариальной палаты существует возможность любого лица в любой точке земного шара получить ту или иную интересующую его информацию. Прежде всего, речь идёт о реестре доверенностей. Он внедрён уже достаточно давно и успел завоевать интерес граждан. Так, в 2018 году они воспользовались им более полутора миллионов раз. Данный реестр позволяет любому лицу посмотреть, действует ли доверенность либо она была отменена. Например, в Крым до сих пор идёт огромное количество поддельных и сомнительных документов. В том числе с Украины. Поэтому реестр доверенностей, безусловно, исключительно полезен многим гражданам.

Второй реестр, предлагаемый Нотариальной палатой РФ, ещё более востребован. Им в 2018 году воспользовались восемь миллионов раз. Речь идёт о реестре залогов движимого имущества. Он позволяет гражданам вообще и представителям бизнеса в частности в режиме онлайн и абсолютно бесплатно посмотреть, находится или нет в залоге предмет движимого имущества, который они планируют приобрести. Не секрет, что зачастую при покупке автомобиля человек не ведает, что машина находится в залоге у кредитной организации. Теперь можно избежать подобной неприятности, заранее проверив, не числится ли транспортное средство в указанном реестре.

Также Федеральная нотариальная палата за счёт собственных ресурсов создала новый реестр – наследственных дел. В прошлом году им уже воспользовался миллион граждан. Данный реестр позволяет любому лицу посмотреть, какой нотариус ведёт то или иное наследственное дело.