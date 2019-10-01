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Пограничные вопросы

Пересечение (наложение) земельных участков в государственном кадастре недвижимости

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о том, что делать при пересечении (наложении) земельных участков в государственном кадастре недвижимости. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Как быть?

В настоящее время проблема наложения границ соседствующих земельных участков выявляется часто. К примеру, собственник соседнего с вами участка провел межевание границ своего участка и поставил землю на кадастровый учет. Когда вы проводите межевание своего участка, выясняется, что произошло наложение границ земельных участков, и вам Росреестр отказывает в постановке на кадастровый учет земельного участка. Как быть гражданину, если его участок вдруг переместился и наложился на участки соседей? Действующее законодательство Российской Федерации и Республики Крым содержит необходимое и достаточное регулирование вопросов исправления ошибок в местоположении границ земельных участков, в том числе ранее учтенных. В упрощенном варианте при выявлении подобных ошибок появляется необходимость выполнения кадастровых работ в целях их устранения и только в отношении того объекта, сведения о границах которого в ГКН являются ошибочными. Решить данную задачу в состоянии любой кадастровый инженер. Другое дело, что зачастую правообладатели земельных участков, сведения о местоположении границ которых являются ошибочными, не желают нести расходов, связанных с исправлением таких ошибок. В некоторых случаях не представляется возможным установить точное местонахождение правообладателя объекта или связаться с ним.

Практика решения подобного рода проблем также едина на всей территории Российской Федерации и основана на положениях статьи 64 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которой земельные споры рассматриваются в судебном порядке. Таким образом, если владелец земельного участка, ошибочные сведения о местоположении границ которого создают препятствия пользованию или распоряжению другими объектами недвижимости, не желает в добровольном порядке обеспечить внесение в ГКН корректных сведений о принадлежащем ему имуществе, за защитой нарушенных прав заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с возложением всех понесенных в связи с таким обращением расходов на виновную сторону.

Дублирование сведений в ГКН

Наложение границ земельных участков, сведения о которых в ГКН дублируются, друг на друга ни в коей мере не препятствует собственнику соответствующего земельного участка реализовывать свои конституционные права на землю. Максимум, что может сделать правообладатель в подобном случае – это уведомить Росреестр о выявленном дублировании сведений. Дальнейшие работы по устранению возникшей ошибки возьмет на себя Росреестр.

Можно ли упростить и удешевить процедуру исправления ошибок в местоположении границ ранее учтенных земельных участков? Росреестр не вправе самостоятельно и произвольно исключать какие-либо сведения из ГКН, кроме дублирующих. Все остальные изменения в ГКН вносятся на основании документов, подготовленных и представляемых в Росреестр в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Одним из существующих сегодня способов упростить правообладателям недвижимого имущества исправление ошибок в ГКН являются комплексные кадастровые работы. Как следует из самого названия данных работ, они проводятся комплексно в отношении объектов недвижимости, расположенных в границах определенной территории. При этом заказчиком данных работ являются органы местного самоуправления, а финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета.

 

Если у вас есть какие-либо вопросы к нашему юристу, вы можете их задать и получить квалифицированный ответ. Предварительная запись по телефону +7 978 808-84-98.

Артём Шабанов
Фото Архив КТ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 550 от 18 октября 2019 года

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Просмотров: 56 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:24

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