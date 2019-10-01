Вина винограда

Как традициям крымского виноделия вынесли приговор

Имеет ли смысл постоянно вспоминать славное прошлое и ностальгировать? Стоят ли нынешние проблемы выеденного яйца? Оказывается, более чем…

Вместо предисловия

Чуть больше ста лет назад в Крым перекочевало большинство лучших зарубежных сортов винограда, несколько десятков лет назад вина из автохтонных сортов обросли легендами. За последние четыре года в винодельческую отрасль Крыма, по данным Минпромторга РФ, инвестировано около 1,2 миллиарда рублей. За это же время было заложено почти 2,5 га новых виноградников. На сегодняшний день их площадь составляет примерно 18 тысяч га. Но, во-первых, вышеозначенные цифры – это не грандиозный прорыв вперёд, а лишь одна шестая от того, что мы имели до введения печально известного «сухого закона» 1985 года. И, как следствие, – и это во-вторых, – по оценкам отраслевых экспертов, на сегодняшний день до 70% вина на магазинных полках, позиционируемого как крымское, таковым не является. А ведь есть ещё и в-третьих, и в-четвёртых…

Полковнику никто не пишет

Электронные СМИ растиражировали внушающие тревогу слова врио директора ФГБУН «Всероссийский национальный научно-исследовательский института виноградарства и виноделия «Магарач» РАН» Владимира Лиховского. Он, в частности, сказал: «Из 75 автохтонов на сегодняшний день осталось 72. Они находятся на грани исчезновения. Наша коллекция в очень плохом состоянии и требует перезакладки».

Что простой крымчанин знает об автохтонных, то есть наших местных сортах винограда? В основном легенды. Хотя, казалось бы, о знаменитых Эким Кара и Джеват Кара не слышал разве что не имеющий ушей. Правда, общедоступная информация ограничена тем, что имена этим виноградным лозам дали некие Чёрный Доктор и Чёрный Полковник. Один из них, что очевидно, занимался врачевательством, а другой его в пьяном угаре убил, о чём после очень сожалел.

Сожалений достойна и реальная судьба Чёрного Доктора. В 1933 году на винпункте Козы была приготовлена опытная партия вина из сорта Эким Кара. Вино урожая 1939 года получило очень высокую оценку на Всесоюзной выставке-дегустации в Москве. Тогда и была утверждена новая марка «Рубиновое Крымское». По-настоящему крымское вино из по-настоящему крымского винограда. В 1967 году вино это стало называться «Чёрный Доктор». В том же году оно впервые было заложено на коллекционную выдержку. И стало самым известным и популярным винным брендом в Советском Союзе. Но в конце 70-х годов прошлого столетия по крымским виноградникам двойной удар нанесли вредители: завезённая из Америки филлоксера и местные бюрократы. Филлоксера поедала старые виноградники, бюрократы не выделили денег на их обновление и перезакладку.

Но сейчас свет в конце тоннеля вроде как забрезжил. По информации уже упомянутого врио директора, «Магарач» заложил автохтоны на землях в Отрадном. Правда, Лиховский честно предупредил, что «их количества недостаточно для того, чтобы обеспечить всех желающих».

Заграница нам поможет?

Что для развития виноградарства и виноделия в Крыму делали личности, вошедшие в историю? Что они предпринимали, чтоб хватило? Князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический бдительно следил, чтоб на полуострове «умножаем был виноград». С разрешения австрийского императора Иосифа II, он выписал четырех виноградарей и 22 000 токайских лоз. Лозы были посажены при деревне Фунтуки, близ Старого Крыма, на Каче и в Судаке. При Павле I экспедиция государственного хозяйства постановила, что на полуострове следует сажать шампанские, мозельские и рейнские лозы; на Южном же берегу – лозы французские и итальянские. Подобные соображения пришли в голову и новороссийскому губернатору Михаилу Семёновичу Воронцову. Он тоже закупал посадочный материал за границей, на берегах Рейна и во Франции. Именно оттуда в Крым попали Мускат белый и Мускат чёрный. Самым деятельным винодельческим годом Воронцова считают 1834-й. Историки пишут: «В Феодосии существовал тогда только один виноградник Броневского, в этом же году развели еще 4, Цюрихталь имел в этом году 16 тысяч лоз, Гельбрунн – 12 тысяч, колония в Судаке – 178 650 лоз. В Крыму посажено было свыше 2 000 000 лоз».

А теперь цитата из новостей сегодняшних: «Несмотря на государственную субсидию, компенсирующую 20% расходов на закладку питомника, за два года на полуострове не появилось ни одного, чей посадочный материал могли бы приобрести все желающие».

Правда, импортные саженцы закупаются и сегодня. Вот только качество посадочного материала уже не то. Виноделы сетуют, что «заморские саженцы заражены вирусами» и «нам навязывают не те сорта». И то и другое реальные проблемы. Знаменитый винодел Лев Сергеевич Голицын, к примеру, отмечал, что вино будет достойно «le grand cru de la Crimee» («великий Крым» – фр.), только когда «все будут сажать те самые сорта», мол, только при этом условии вино будет стоящим, не в смысле цены, а в смысле качества.

За словом в карман

Пока же полки магазинов заполнены «крымскими винами», 70% которых приготовлены из привозного импортного виноматериала или вовсе являются фальсификатом непонятного происхождения.

«Крымское виноделие не достигнет глобальных успехов, пока закон позволяет недобросовестным производителям, не имеющим собственных виноградников в Крыму, выпускать на рынок вино под брендом “Крым” или “Севастополь”», - говорится в пресс-релизе одной из крымских агрофирм по итогам винодельческого фестиваля Wine Fest – 2019, который ранее прошел в Балаклаве.

При таких раскладах о славном прошлом не грех и всплакнуть. Особенно, когда в мозгу упрямо вертится цитата Владимира Гиляровского о всё том же Голицыне: «Он… держал на Тверской, на углу Чернышевского переулка, рядом с генерал-губернаторским домом, магазинчик виноградных вин из своих великолепных крымских виноградников “Hовый Свет” и продавал в розницу чистое, натуральное вино по двадцать пять копеек за бутылку: “Я хочу, чтобы рабочий, мастеровой, мелкий служащий пили хорошее вино!”»

Но, наверное, всё это просто несбыточная мечта умершего в бедности идеалиста.