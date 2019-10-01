Заботы и опасения

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Деньги на выбор

Работающие в декрете россиянки могут лишиться детского пособия

Министерство труда подготовило законопроект, изменяющий условия выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет.

Соответствующий документ опубликован на федеральном сайте проектов нормативных актов.

В соответствии с предлагаемыми поправками матери, которые подрабатывают во время отпуска по уходу за ребенком, могут лишиться пособия.

«Если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается», – говорится в законопроекте.

В ведомстве полагают, что эта инициатива поможет бороться со злоупотреблениями правом на пособие: если опекун проводит на работе больше времени, чем с ребенком, он не должен получать эти деньги.

Напомним, что с 1 февраля 2019 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком составляет 3 277 рублей 45 копеек, за вторым и последующими детьми – 6 554 рубля 89 копеек, с 1 января 2019 года максимальный размер пособия по уходу – 26 152 рубля 27 копеек.

Подвозная вода – не беда?

Установлены тарифы на подвоз воды в Симферопольском районе

Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым установлены тарифы на подвоз воды на территории ряда населенных пунктов Симферопольского района. Об этом рассказали в пресс-службе Госкомцена РК.

В соответствии с принятым нормативным правовым актом определена стоимость услуг ГУП РК «Вода Крыма» по подвозу питьевой воды на территории сёл Живописное, Украинка, Клиновка и Теплое, включая тариф на питьевую воду для населения в размере 31,55 руб. м3 (с НДС).

Стоимость услуг по подвозу воды установлена на период с 21 октября по 31 декабря 2019 года включительно.

Доехать и дождаться

Изменена схема движения автомобильного транспорта в районе аэропорта Симферополя

Теперь транспорту, который двигается со стороны Симферополя по направлению Красноперекопск, необходимо поворачивать в направлении аэропорта и двигаться прямо до пересечения подъездной дороги к аэропорту с автомобильной дорогой Симферополь – Евпатория. Такую информацию распространила пресс-служба ГКУ «Служба автомобильных дорог РК».

В месте пересечения дорожники установили светофор и организовали съезд в направлении Красноперекопска. Изменения схемы движения являются временными и связаны со строительно-монтажными работами на объекте «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь – Красноперекопск – Армянск – граница с Украиной (км 108+000 – 111+000)».

Ещё одним сюрпризом, на этот раз сезонным, для тех, кто двигается в направлении аэропорта, станет прекращение работы одного из маршрутов общественного транспорта.

«C 27 октября работа муниципального маршрута №49а «Симферопольский аэропорт им. Ивана Айвазовского – Железнодорожный вокзал» (сезонный, ночной) будет прекращена, в связи с переходом Симферопольского аэропорта им. Ивана Айвазовского на сокращенный (зимний) режим работы», – сообщили в пресс-службе МУП «Горавтотранс».