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СоциумКультура, наука

Форма жизни в Симферополе

По следам знакового фестиваля Ника Рок-н-Ролла

На полуострове проводится немало рок-фестивалей. Каждый из них по своему интересен, но этот — особенный. Хотя бы потому, что за ним стоит фигура человека, ставшего в определенных кругах легендой еще в 80-е годы прошлого века. Этот человек — Николай Кунцевич, музыкальном мире он известен как Ник Рок-н-ролл, один из основателей рок-перформанса в России (иногда употребляется и термин — шок-рок), лидер групп «Трите Души» и «AzZzA», в прошлом – директор культурного центра «Белый Кот» в Тюмени, и председатель международного конкурса The Global Battle of the Bands, и много чего ещё. Идея его фестиваля «Форма Жизни», по своей концепции и задумке отличатся от всех современных российских рок- и инди-фестивалей в России. И недавно «Форма Жизни», наконец, проявилась и в Симферополе.

 

Пожалуй, в Крыму не найти другого музыканта, которого так третировала бы власть. Да, эта история давно минувших дней, но ее эхо до сих пор будоражит воображение молодых «неформальщиков» и обрастает, порой, фантастическими подробностями в устах рокеров старшего поколения. И не удивительно. Ведь в конце 80-х годов прошлого века, после разгромных заказных статей в крымской прессе Нику Рок-н-роллу устроили настоящую травлю, со всеми, как говорится, вытекающими. Им, считавшимся тогда едва ли не самым «опасным» панком страны, партработники и завучи пугали даже школьников, устраивая перед уроками наставительные чтения вышеупомянутых газетных статей. «Сейчас это кажется даже смешным, но смешно, ребята, на самом деле, не было...», — говорит Ник.

Но то время, прошло, страсти давно улеглись, а он — живее всех живых. И вполне успешно продолжает свою творческую деятельность. При этом, приходится констатировать факт, что Ник из тех артистов, которые с годами лишь «набирают обороты», становясь все более интересными... матёрыми, что ли. И по-настоящему честными. И с миром, и с публикой. Стоит лишь однажды увидеть насколько полно он выкладывается на сцене. Не поверить такому артисту, не почувствовать его невозможно.

Теперь Николай Кунцевич привез в Крым свой новый проект — межрегиональный фестиваль «Форма Жизни», который на полуострове получил приставку «Крымский Формат. 2019»

Фестивалем «Форма жизни» Ник, вместе с командой единомышленников, создает достойную альтернативу так называемой массовой культуре. Это и притягивает зрителей, гостей фестиваля, среди которых много молодежи. И это же, естественно, вовлекает на фестивальную орбиту, так сказать, старую гвардию — вокруг Ника в Симферополе было заметно множество «олдовых» рок-н-ролльщиков. «Пришло время возродить эту тенденцию, только в новом ключе, – говорит Ник Рок-н-ролл. – Заняться развитием и продвижением индивидуальной музыкальной сцены. Ее в России представляют те исполнители, у которых есть свое лицо, харизма и собственный неповторимый почерк, позволяющий говорить об их творчестве как об отдельном явлении».

Задача конкретного события, а точнее, по сути, движения, которое музыкант планирует развивать, — дать возможность независимым талантливым группам заявить о себе и показать публике качественную альтернативу тому, что звучит, к примеру, на радио и телевидении.

Что же касается непосредственно проведения фестиваля в Симферополе, то он проходил в течение двух дней и каждый из этих дней имел свою особенную «фишку». И это касается не только самой разной музыки, которой было сыграно великое множество. Ведь одна из особенностей симферопольского этапа «Формы жизни» — мультикультурность. В частности, была представлена и поэзия, и кинематограф, и литература, и скульптурные, художественные работы. И, конечно же, стоит оценить старания организаторов сего многогранного действа — Людмилу Рудык, «подтянувшую» к фестивалю интригующее Королевство Северный Бархант, и известного крымского художника Алекса Дериглазова, и многих других.

В первый фестивальный день публике, собравшейся в знаменитом симферопольском рокерском пабе «Бочка Патрика», читала свои стихи весьма интересная керченская поэтесса, писатель, публицист Елена Митина. А после ее выступления состоялась премьера авторского фильма Ольги и Эдуарда Утукиных «Ник, Симферополь». Фильм в жанре «медленного телевидения» о Николае Кунцевиче, как было метко замечено в одной из рецензий, появившихся в интернете, «выхватывает пост-Оренбургский период жизни Ника, когда он, уже сформировавшийся фронтмен панк-рока, волею судьбы оказался в Симферополе. Кадры с его воспоминаниями пронзительны и откровенны, какими бывают наполнены моменты возвращения в дорогие места».

По завершению же киносеанса состоялся акустический сет группы Ник Рок-н-Ролл & AzZzA. Вот что рассказывают об этом организаторы: «Пространство их концертов похоже на сцену особого театра, куда попасть можно лишь по специальным приглашениям. Этот спонтанно созданный дуэт (в симферопольском варианте было трио, — прим. Авт.) уверенно режиссирует на своём куске жизни какой то нездешний спектакль, сотканный из блика и света потусторонней неизвестной науке планеты»… Несколько мудрено, но, по существу. Каждый, кто имел удовольствие познакомиться с их творчеством, скорее всего, согласятся с такой оценкой.

Во второй фестивальный день «Форма жизни» продолжилась в симферопольском арт-пространстве «Консерватория», что на улице Воровского. Здесь презентовались недавно выпущенные книги «Азбука (Ника) Рок-н-ролла» питерского писателя Макса Веселова, ну и конечно же, также публика имела возможность «оторваться» на полноценном, шумном рок-концерте. В лучших традициях, что называется. Энергетики было — через край. И звук неплохой, что радовало. Выступали группы: «Структура» (Феодосия), «Херес Янг» (Ялта), Сергей Никитин и «Компания» (Симферополь), «Мокинг Блюз» (Симферополь), «Симптом Ортнера» (Волжский), Евгений Титов (Санкт-Петербург), «АЗЗА» (Москва), «Джанкиярд Стористелаз» (Санкт-Петербург).

Финалом же стало выступление Ника Рок-н-Ролла и группы «Трите Души» (Екатеринбург). На этот раз, в отличие от первого фестивального дня, Ник выступал с электрическим составом и это был совершенно иной музыкальный опыт. Он — очень яркий, оригинальный фронтмен. Его группа — коллектив тонко чувствующих музыкантов. Все было на грани эмоционального землетрясения… Впрочем, так как и должно было быть. И чего, увы, уже давно не наблюдалось в крымской столице. Что ж, теперь будет что вспомнить. А личность Ника Рок-н-Ролла, пожалуй, вскоре «обрастет» новыми легендами. И по праву.

Дмитрий СМИРНОВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 550 от 18 октября 2019 года

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Просмотров: 134 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:21

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