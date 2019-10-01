Бык-убийца из Вилино Необычное трагическое происшествие случилось на этой неделе возле села Вилино в Бахчисарайском районе. Там было обнаружено тело пастуха, погибшего, как сообщается в пресс-релизе главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым, от действий быка. «Мужчина пас свое стадо, и бык его забодал. Проводится проверка. Следы криминальной смерти отсутствуют», – сообщили в СК. Также, по информации правоохранителей, на теле погибшего были обнаружены следы, которые свидетельствуют об ударе рогами. А следы крови специалисты обнаружили на рогах одного из животных. Тем не менее, следователи проводят необходимую в таких случаях проверку по факту смерти погибшего мужчины. Но из-за чего именно бык набросился на пастуха и какова дальнейшая судьба животного – не сообщается. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 551 от 25 октября 2019 года Еще статьи: Цифры крымской коррупции Говорят, что... на природоохранные преступления закрыли глаза Смертельная обочина Живые тоже сраму не имут? За что хотели убить Мавлютова?