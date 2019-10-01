Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Выкинули в никуда, или Как детям-сиротам ...
Легализация самостроев начата
Незаконные тарифы обнулили
Говорят, что... родители назвали каникул ...
Забытый лидер
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
Байки, сонеты

Бык-убийца из Вилино

Необычное трагическое происшествие случилось на этой неделе возле села Вилино в Бахчисарайском районе. Там было обнаружено тело пастуха, погибшего, как сообщается в пресс-релизе главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым, от действий быка. «Мужчина пас свое стадо, и бык его забодал. Проводится проверка. Следы криминальной смерти отсутствуют», – сообщили в СК. Также, по информации правоохранителей, на теле погибшего были обнаружены следы, которые свидетельствуют об ударе рогами. А следы крови специалисты обнаружили на рогах одного из животных. Тем не менее, следователи проводят необходимую в таких случаях проверку по факту смерти погибшего мужчины. Но из-за чего именно бык набросился на пастуха и какова дальнейшая судьба животного – не сообщается.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 551 от 25 октября 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 166 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:05

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Октябрь 2019 (74)
Сентябрь 2019 (87)
Август 2019 (88)
Июль 2019 (89)
Июнь 2019 (84)
Май 2019 (68)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru