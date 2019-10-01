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Говорят, что... детские площадки опасны для здоровья

Не пожелавший представиться житель крымской столицы вдумчиво подошёл к проблеме: «Вопрос: кто отвечает за состояние установленных качелей, горок и детских комплексов в городе? Предупреждение: опасна для здоровья ребенка детская площадка на отреставрированной набережной у музыкального училища. Фотоподтверждение прилагается».