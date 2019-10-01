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Говорят, что... качество капремонтов пугает жильцов многоэтажек

Пожелавший сохранить анонимность симферополец сообщает: «После капремонта у дома 9а по ул. Гагарина отвалилась водосточная труба с крыши и висит над пешеходной дворовой дорожкой. Капремонт закончен этим летом. Внутри подъездов не укреплены решетки у окон, которые заменяли строители. Туда может ребенок упасть. Кто еще хочет капремонт?»