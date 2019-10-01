В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... решили ограничить скорость пешеходов

Говорят, в Симферополе появились «лежачие полицейские» на тротуарах. Горожане удивляются и пытаются найти хоть мало-мальски логичный повод для подобного нововведения. Предполагают, что это означает следующее: а) «по тротуарам тоже можно ездить, но не быстро»; б) «пешеходам, спешащим по делам, запрещено превышать скорость 40 км/час»; в) «дети, которых мамы возят в колясках, должны с малолетства готовить себя ко всем “прелестям” езды на собственном авто».