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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... информационные доски смазывают жиром

Говорят, в крымской столице дворники нашли оригинальный способ борьбы с расклейщиками бесплатных объявлений и печатной рекламной продукции. Правда, испытать своё ноу-хау они почему-то решили в тех местах, где размещать объявления можно и нужно. Специально установленные с этой целью информационные доски и информационные столбы коммунальщики обмазывают некоей жирной субстанцией. Расклейщики объявлений, столкнувшись с неожиданным препятствием своей деятельности на улицах Карла Маркса и Пушкина, уже вовсю проклинают в соцсетях находчивых борцов за чистоту и порядок.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 551 от 25 октября 2019 года

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Просмотров: 119 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:21

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