Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Выкинули в никуда, или Как детям-сиротам ...
Легализация самостроев начата
Незаконные тарифы обнулили
Говорят, что... родители назвали каникул ...
Забытый лидер
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
РегионыСимферополь

Салгирские хроники

Реконструкция набережных в Симферополе – на финишной прямой

Реконструкция набережных рек Салгир и Малый Салгир в Симферополе находится в завершающей стадии. Рабочие уже закончили очистку обоих Салгиров, установили ограждения, положили плитку и разбили газоны. Также заканчивается реконструкция автомобильного моста по улице Толстого. «КТ» уже рассказывал о мнениях горожан относительно того, как проходит реконструкция и насколько нравится людям обновление вида набережных и не нравятся неудобства, связанные со стройкой. Теперь же, на финишном этапе, наши коллеги – журналисты телеканала «ИТВ» – спрашивали: как симферопольцы оценивают результаты работ?

Про Симу уже и забыли...

Набережная Салгира – одно из главных прогулочных мест жителей столицы. Ее давно полюбили мамы с детьми, спортсмены, собаководы. Разговоры о том, что пора преобразить водную артерию города, ведутся еще с конца прошлого века. Попытки были, но не увенчались успехом. У жителей столицы Республики Крым еще свежи воспоминания: старая набережная, на которой не хватает чугунных ограждений, разворованных в «лихие 90-е» (да и в более позднее время воров чугуна здесь хватало...), местами нет плитки, отсутствуют лавочки и освещение, а кругом мусор. В этом году власти решили положить конец жалобам горожан. И, соответственно, началась реконструкция набережных Салгира и Малого Салгира.

Как уже не раз сообщалось, работ на этих участках сделано было немало: тонны ила, мусора, десятки задействованных рабочих и постоянная работа тяжелой техники. А еще горожан очень волновала судьба цапли Симы, исчезнувшей в итоге без следа… Было замечено и воровство горожан, позарившихся на различные материалы, используемые при реконструкции. Да и вандалы «не дремали» – уже не раз приходилось рабочим стирать краску с новой плитки.

Но, повторимся, тем не менее работы идут полным ходом. И уже подошел к концу самый сложный этап реконструкции – очистка русла Малого Салгира.

Андрей Мясоедов, начальник третьего участка капитального ремонта набережной реки Салгир:

«Производилась полная очистка русла. Вывезли несколько тысяч тонн грунта. И это только один участок от Объездной до улицы Луговая (конечная). Русло расширили практически до размера Северо-Крымского канала. Очень много было мусора, как бытового, так и автомобильных шин. Местами даже шприцы находили, такой был район… Очень много было камыша и болотистая местность. Вырезали полностью всё, почистили русло».

Но, увы, не всех горожан, видимо, устраивает чистота.

Андрей Мясоедов:

«Наше местное население относится с непониманием к очистке русла. Так же продолжают бросать мусор, какие-то доски, и всё это плывет вниз по течению».

Далее в рамках реконструкции набережной будет отремонтирован ряд мостов через Салгир. Новый облик приобретут мосты по улице Толстого и Гагарина. А реконструкция аварийного моста через реку Малый Салгир на улице имени 60-летия СССР уже вышла на завершающую стадию. Специалисты говорят, что конструкцию пришлось переделать практически полностью.

14 километров

Как показал экспресс-опрос наших коллег, жители крымской столицы реконструкцию набережной оценивают на пять баллов. И новая плитка радует их глаз, и, благодаря освещению, можно спокойно и комфортно погулять вечером. Некоторые даже говорят, что теперь набережная Салгира – повод для гордости. Но, конечно, такое мнение разделяют не все. «Этим чиновникам лишь бы деньги в землю закапывать. Ничего особенного тут не появилось», – говорят критики. Горожане же, позитивно воспринимающие перемены, сообщают такое: «Замечательная набережная. Великолепный материал, прям вот специально сворачиваю со старого асфальта и иду по уложенным плиточкам. Очень красиво, особенно осенью. Если весь Симферополь когда-то так преобразится, то… Конечно, я понимаю, какие средства для этого нужны». «Удобная плиточка, каблук не застревает. Очень хорошо и удобно идти. Светло, красиво. Есть место и для прогулки, и для пробежки», – дополняют другие прохожие.

Также стоит напомнить, что подрядчик реконструкции привел в порядок около 14 км набережной. Оценить же в полной мере обновленный Салгир гости и жители Симферополя смогут уже к концу ноября.

Нина АРХИПОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 551 от 25 октября 2019 года

Еще статьи:
Просмотров: 107 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:37

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Октябрь 2019 (71)
Сентябрь 2019 (87)
Август 2019 (88)
Июль 2019 (89)
Июнь 2019 (84)
Май 2019 (68)

© 2008—2019, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: info@ktelegraf.com.ru