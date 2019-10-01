Салгирские хроники

Реконструкция набережных в Симферополе – на финишной прямой

Реконструкция набережных рек Салгир и Малый Салгир в Симферополе находится в завершающей стадии. Рабочие уже закончили очистку обоих Салгиров, установили ограждения, положили плитку и разбили газоны. Также заканчивается реконструкция автомобильного моста по улице Толстого. «КТ» уже рассказывал о мнениях горожан относительно того, как проходит реконструкция и насколько нравится людям обновление вида набережных и не нравятся неудобства, связанные со стройкой. Теперь же, на финишном этапе, наши коллеги – журналисты телеканала «ИТВ» – спрашивали: как симферопольцы оценивают результаты работ?

Про Симу уже и забыли...

Набережная Салгира – одно из главных прогулочных мест жителей столицы. Ее давно полюбили мамы с детьми, спортсмены, собаководы. Разговоры о том, что пора преобразить водную артерию города, ведутся еще с конца прошлого века. Попытки были, но не увенчались успехом. У жителей столицы Республики Крым еще свежи воспоминания: старая набережная, на которой не хватает чугунных ограждений, разворованных в «лихие 90-е» (да и в более позднее время воров чугуна здесь хватало...), местами нет плитки, отсутствуют лавочки и освещение, а кругом мусор. В этом году власти решили положить конец жалобам горожан. И, соответственно, началась реконструкция набережных Салгира и Малого Салгира.

Как уже не раз сообщалось, работ на этих участках сделано было немало: тонны ила, мусора, десятки задействованных рабочих и постоянная работа тяжелой техники. А еще горожан очень волновала судьба цапли Симы, исчезнувшей в итоге без следа… Было замечено и воровство горожан, позарившихся на различные материалы, используемые при реконструкции. Да и вандалы «не дремали» – уже не раз приходилось рабочим стирать краску с новой плитки.

Но, повторимся, тем не менее работы идут полным ходом. И уже подошел к концу самый сложный этап реконструкции – очистка русла Малого Салгира.

Андрей Мясоедов, начальник третьего участка капитального ремонта набережной реки Салгир:

«Производилась полная очистка русла. Вывезли несколько тысяч тонн грунта. И это только один участок от Объездной до улицы Луговая (конечная). Русло расширили практически до размера Северо-Крымского канала. Очень много было мусора, как бытового, так и автомобильных шин. Местами даже шприцы находили, такой был район… Очень много было камыша и болотистая местность. Вырезали полностью всё, почистили русло».

Но, увы, не всех горожан, видимо, устраивает чистота.

Андрей Мясоедов:

«Наше местное население относится с непониманием к очистке русла. Так же продолжают бросать мусор, какие-то доски, и всё это плывет вниз по течению».

Далее в рамках реконструкции набережной будет отремонтирован ряд мостов через Салгир. Новый облик приобретут мосты по улице Толстого и Гагарина. А реконструкция аварийного моста через реку Малый Салгир на улице имени 60-летия СССР уже вышла на завершающую стадию. Специалисты говорят, что конструкцию пришлось переделать практически полностью.

14 километров

Как показал экспресс-опрос наших коллег, жители крымской столицы реконструкцию набережной оценивают на пять баллов. И новая плитка радует их глаз, и, благодаря освещению, можно спокойно и комфортно погулять вечером. Некоторые даже говорят, что теперь набережная Салгира – повод для гордости. Но, конечно, такое мнение разделяют не все. «Этим чиновникам лишь бы деньги в землю закапывать. Ничего особенного тут не появилось», – говорят критики. Горожане же, позитивно воспринимающие перемены, сообщают такое: «Замечательная набережная. Великолепный материал, прям вот специально сворачиваю со старого асфальта и иду по уложенным плиточкам. Очень красиво, особенно осенью. Если весь Симферополь когда-то так преобразится, то… Конечно, я понимаю, какие средства для этого нужны». «Удобная плиточка, каблук не застревает. Очень хорошо и удобно идти. Светло, красиво. Есть место и для прогулки, и для пробежки», – дополняют другие прохожие.

Также стоит напомнить, что подрядчик реконструкции привел в порядок около 14 км набережной. Оценить же в полной мере обновленный Салгир гости и жители Симферополя смогут уже к концу ноября.