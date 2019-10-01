Для флота российского

В Севастополе создали самое большое граффити в Крыму

В Севастополе, на территории филиала Нахимовского военно-морского училища, создали самое большое граффити в Крыму. По крайней мере, так утверждают те, кто его видел. «КТ» пообщался с автором столь масштабной работы и узнал, что подтолкнуло на ее создание.

Чтобы с моря было видно

Аким Кузьмин родился в Калининграде в 1971 году и с детства увлекался рисованием, хотя художником себя до сих пор не считает.

Аким Кузьмин:

«Я не художник и никогда не мечтал им быть. Я офицер запаса российского флота. Я долгое время занимался аэрографией, чтобы прокормить семью. Да, я умею рисовать и писать, но это не мое призвание и о творчестве я никогда не помышлял».

Мастер рассказал, что в его детстве, в советское время, краски, кисточки, карандаши были гораздо более высокого качества, чем сейчас, и цены на них были значительно ниже. Сейчас же на оригинальные материалы расценки сумасшедшие.

Аким Кузьмин:

«Я рисовал с детства, закончил художественную школу. Помню свой первый рисунок, я тогда попробовал карандашом скопировать автопортрет Леонардо да Винчи. Позже много рисовал в высшем военно-морском училище. В годы службы на Балтийском флоте часто писал портреты сослуживцев-офицеров. Я изначально пошел на флот, а не в армию и, только отслужив там и уволившись в запас в звании капитан-лейтенанта, спустя много лет увлекся аэрографией. Я часто ездил на заказы в Питер и Москву. Сейчас же заработать этим нельзя, людям не до росписей и аэрографии, прокормить бы свою семью».

Аким Кузьмин – потомственный моряк. Его отец и старший брат были моряками, но, правда, гражданскими, а дед – Кузьмин Аким Максимович – был капитаном 1-го ранга, прошел всю ­войну и закончил службу на Балтийском флоте. Внук тоже не стал отставать от деда. Сегодня он работает в Севастопольском филиале Нахимовского военно-морского училища офицером-воспитателем.

Аким Кузьмин:

«Мои воспитанники – нахимовцы, пока маленькие, только что поступившие, ничего не осознают, и им тяжело первое время, так как это не их выбор, а выбор их родителей. Постепенно офицеры-воспитатели ставят их на «нужные рельсы», и пацаны вырастают ответственными, дисциплинированными, образованными, эрудированными и главное – патриотами, настроенными на дальнейшее обучение в вузах МО РФ и службу Родине. Я готовлю будущих офицеров для флота российского. Наше училище известно в России не только благодаря высокому уровню образования и военно-морской подготовки, но и уникально по своему расположению, архитектуре и прилегающей территории. У нас есть свой большой пляж с выходом в открытое море».

Идея же расписать ограждение пляжа принадлежит, как оказалось, начальнику училища – контр-адмиралу Александру Попову. Это сделано с той целью, чтобы с проходящих кораблей и гражданских судов люди видели эту огромную картину и «понимали, что это территория именно Нахимовского военно-морского училища». Ну, а Аким Кузьмин просто воплотил эту идею в реальность.

Художник рассказал, что сюжет его работы довольно прост. Здесь на флангах с одной стороны изображен адмирал Павел Степанович Нахимов, а с другой – юный нахимовец и его наставник – офицер. В центре картины разместились два священных для любого российского моряка флага – государственный и Андреевский.

Но чем же данное граффити отличается от того, что было раньше в Крыму, и есть ли ему аналоги в России, чем оно уникально? «Я не знаю, отличается ли оно от других изображений в Крыму – не интересовался. Длина росписи 50 м, высота 6 м, стало быть, площадь – около 300 кв. м», – говорит художник.

История вопроса

Современное граффити как спе­цифический жанр художественных произведений появилось в начале 1920-х годов. Тогда рисунками и надписями помечали товарные вагоны, курсирующие по США. Однако массовое зарождение граффити-движения в современном его понимании связано с деятельностью политических активистов, преимущественно из западных стран, которые использовали граффити для распространения своих идей. В период с 1969 по 1974 годы значительно возросла популярность граффити, в нем появилось много новых стилей, а центр граффити-движения переместился из Филадельфии, штат Пенсильвания, в Нью-Йорк. В России же отечественное граффити-движение возникло в 1980-х годах, правда, вплоть до 1990-х годов оно носило скорее эпизодический характер. Но с каждым годом данное искусство набирало всё большую популярность. К примеру, в 2006 году в Санкт-Петербурге с целью показать реальный уровень российского уличного искусства проходил международный фестиваль граффити. В 2003-2005 годах фестивали проводились в Белоруссии (в Гомеле и Минске), в них принимали активное участие и российские райтеры.

Сегодня же самые большие граффити в России можно увидеть, например, в городе Выксе Нижегородской области. Там представлена композиция с шестью сюжетами из заводской жизни на фасаде Выксунского металлургического завода. Данную картину изобразили по эскизу художника Миши Most. Ее площадь на стене ВМЗ составила 10,8 тысячи квадратных метров. Данное граффити даже вошло в Книгу рекордов России. А вот жители подмосковного Одинцова могут насладиться гигантским портретом Юрия Гагарина, который на стене многоэтажного дома изобразил итальянский художник Йорит Агоч. Эта работа считается самым большим в России граффити Юрия Гагарина, его высота составляет 60 метров.