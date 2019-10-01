Власть – советам

Планы крымского правительства на новую пятилетку

Правительство республики всё ещё находится на стадии формирования, однако планов по поводу того, чем будут заниматься новоназначенные чиновники, уже громадьё. Что же собираются делать власти для улучшения качества жизни крымчан в ближайшие пять лет? Доклад на эту тему был представлен депутатам Государственного совета на внеочередной сессии.

Ближе к народу

Доклад о программе развития Крыма на пять лет народным избранникам представил глава республики Сергей Аксёнов. Выступление получилось достаточно объёмным, и это понятно: как-никак нужно было осветить перспективы всех отраслей и сфер жизни полуострова. Мы же остановимся лишь на самых судьбоносных пунктах внушительной программы.

Итак, прежде всего, крымские власти намерены пересмотреть принципы собственной работы.

Сергей Аксёнов, глава Крыма:

«С 1 декабря мы запускаем новый проект «Совет территорий – народная власть». В рамках этого проекта в каждом муниципальном образовании будет создан Совет территории. Это коллегиальный орган, главные задачи которого – наладить оперативное взаимодействие депутатского корпуса и администрации с местными жителями, вовлечь неравнодушных граждан в процесс решения проблем на местах, повысить ответственность депутатов и должностных лиц исполнительной власти. Считаю, что, если проблема не начала решаться в течение трёх дней, это может и должно расцениваться как признак неэффективной работы власти».

Основная цель проекта – оперативное выявление и решение проблем граждан. В состав советов, как ожидается, будут входить представители местной общественности, предприятий и депутатского корпуса, а возглавлять их будут главы администраций городов и поселений. Каким именно станет функционал нового органа (помимо очень общих положений, приведённых выше), пока не ясно. Как и то, пойдут ли в советы собственно граждане. Велика вероятность того, что новый орган станет очередной номинальной структурой, главной задачей которой будет составление формальных отчётов для Совмина.

Что ж, на случай, если затея с советами себя не оправдает, гражданам будет предоставлена другая возможность оперативно решать свои проблемы. В новой пятилетке жители отдалённых регионов полуострова смогут напрямую общаться с республиканскими чиновниками.

Сергей Аксёнов:

«Мы планируем с 1 ноября возобновить практику контрольных выездных проверок организации работы и качества рассмотрения обращений граждан в органах власти всех уровней. Их руководители обязаны еженедельно проводить личный приём. Планируется расширить практику видеоприемов, когда задать свой вопрос могут жители отдалённых населенных пунктов или пожилые люди, которым трудно добраться на личную встречу».

Борьба с дороговизной

Сейчас одна из главных проблем для большинства крымчан – непосильная дороговизна продуктов, товаров и услуг. Поэтому в новой пятилетке власти намерены бороться со спекулятивным ростом цен.

Сергей Аксёнов:

«С одной стороны, у нас нет государственного регулирования цен, с другой – нет полноценной конкурентной среды, поскольку крупные торговые сети в Крым не торопятся. Это даёт возможность для спекуляций: перед каждым курортным сезоном цены поднимаются, но по его окончании уже не возвращаются к прежнему уровню. Мы обсуждаем с Министерством промышленности РФ комплекс мер для компенсации роста цен. Кроме того, Совет министров будет и дальше влиять на ситуацию при помощи рыночных инструментов, таких как проведение ярмарок, где крымские производители смогут продавать свою продукцию».

Кстати, формат ярмарок планируется изменить. Теперь они будут проводиться не периодически – по праздникам, а в течение всего года по пятницам, субботам и воскресеньям. А предлагать на их площадках свою продукцию смогут не только крымские производители, но и фермеры из других регионов России. По идее, стоимость товаров на ярмарках будет на 15-20% ниже, чем на рынках и в торговых сетях. И ещё, власти собираются обеспечить транспортную доступность ярмарок – к ним пустят специальные автобусы.

Что касается дороговизны услуг, то больней всего, конечно, «кусаются» цены на коммунальные. Поэтому правительство намерено сократить темпы роста тарифов. То есть о понижении стоимости речи не идёт, но, по крайней мере, повышаться они станут чуть медленнее, чем раньше.

Проезд по карточкам

На решение транспортных проблем Крым до 2024 года получит 13 млрд рублей. Деньги планируется потратить на разработку технико-экономического обоснования по созданию инфраструктуры морских пассажирских круизных перевозок и яхтенного туризма, а также на закупку более тысячи единиц новых автобусов и троллейбусов.

В первую очередь транспортная благодать коснётся крымской столицы: уже в этом году Симферополь получит 97 новых автобусов – 35 ЛиАЗов и 15 КАЗов. Они прибудут в город до конца следующей недели. Еще 19 КАЗов поступят 29 ноября, а третья поставка – 28 машин – ожидается в период до 27 декабря. А вообще к 2025 году планируется обновить не менее 50% всего подвижного состава.

Кстати, в следующем году власти надеются перевести на безналичную оплату проезда до 95% городского и межмуниципального транспорта. Для этого придётся провести масштабное внедрение автоматизированной системы оплаты с использованием многофункциональных карт. Такой подход, в числе прочих достоинств, позволит уменьшить объём разворовываемых средств, которые сейчас вместо того, чтобы идти на развитие предприятий-перевозчиков и обновление подвижного состава, оседают в частных карманах.

К слову, глава республики сменил руководителей сразу трёх транспортных госпредприятий: «Крымские морские порты», «Крымавтотранс» и «Крымтроллейбус». Отправленные в отставку начальники были признаны неэффективными. Более того, по проведённым в ГУП «Крымавтотранс» проверкам всё-таки инициировано возбуждение уголовных дел.

По ходу дела

В ходе внеочередного заседания крымский парламент согласовал назначение двух вице-премьеров. Эти должности заняли министр труда и социальной защиты Елена Романовская и министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин. Новые заместители главы крымского правительства будут совмещать эту должность с руководством министерствами.