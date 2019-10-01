«Первая серьезная ошибка»

В Севастополе изменили устав города, установили прожиточный минимум и будут выписывать новые штрафы

В Севастополе состоялось очередное пленарное заседание Законодательного собрания, где парламентарии рассмотрели ряд законопроектов, которые планируют в дальнейшем внедрять в городе-герое. И первый вопрос, рассмотренный депутатами, касался внесения изменений в устав Севастополя...

Устав Севастополя изменен

В Севастополе во втором чтении был принят законопроект об изменении устава города-героя. Напомним, что депутаты уже одобрили данный законопроект более месяца назад в первом чтении. Суть изменений касалась введения дополнительной должности – третьего заместителя председателя Законодательного собрания. По мнению депутатов, это позволит представителям разных партий принимать наиболее полное участие в работе городского парламента. Докладчиком по данному вопросу выступил председатель постоянного комитета по законодательству и государственному строительству Сергей Колбин, который сообщил собравшимся о том, что за прошедшее время никаких поправок и замечаний к данному законопроекту не поступало.

Сергей Колбин:

«Предлагаемые изменения в Устав города Севастополя будут способствовать реализации в деятельности Законодательного собрания конституционных принципов, обеспечению политического многообразия, многопартийности, равенства общественных объединений перед законом и создадут возможность обеспечения наиболее полного участия фракций в работе Законодательного собрания города Севастополя».

С данной точкой зрения не согласился депутат ЗС, председатель постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов: «Я полагаю, что мы находимся на грани совершения первой серьезной ошибки ЗС второго созыва. Никакого оптимального распределения функциональных обязанностей между тремя заместителями не будет. Изначально устав формировался таким образом, где были два заместителя, потому что ЗС – это законодательный и представительный орган власти. Изначально предполагалось, что у нас один заместитель будет заниматься законодательной работой и курировать это направление, а второй заместитель будет заниматься обеспечением представительных функций ЗС. И так оно и было до известных событий».

Но в итоге депутаты всё же поддержали данный законопроект большинством голосов.

Новые штрафы за парковку

Также депутаты в первом чтении приняли изменения в закон об административных правонарушениях, автором которых стал прокурор города. Докладчиком же по данному законопроекту выступил помощник прокурора Сергей Неудахин. Он сообщил депутатам, что основная часть изменений должна коснуться введения наказания за размещение транспортных средств на зеленых зонах. При этом отметив, что, поскольку данная норма вводится впервые, после её принятия необходимо будет организовать широкую информационную кампанию для оповещения населения. Что же касается штрафных санкций, то они должны составлять сумму от 1500 рублей для физических лиц и до 30 тыс. рублей – для юридических лиц. Но не все депутаты согласились с такой идеей.

Татьяна Лобач, зампредседателя Законодательного собрания:

«Считаю закон преждевременным. Какую альтернативу мы предоставим севастопольцам? Прежде чем принимать тотальный запрет на парковку, мы должны понимать, сколько в городе машин, сколько парковочных мест, что мы считаем газонами… Уверена, что при дальнейшей корректировке этого закона необходимо включить в него запрет на парковку на детских площадках».

В итоге депутаты всё же поддержали данный законопроект с возможностью дальнейшей его доработки.

Прожиточный минимум

Депутаты установили размер прожиточного минимума пенсионера на 2020 год. С докладом по данному вопросу выступил исполняющий обязанности директора Департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко. «В соответствии с проведенными расчетами величина прожиточного минимума для пенсионеров в городе Севастополе на 2020 год составила 9597 рублей. Учитывая, что величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на 2020 год составляет 9311 рублей, величина в Севастополе существенно превышает общероссийскую, и это будет причиной установления с 1 января 2010 года региональной социальной доплаты к пенсии гражданам, пенсия которых будет ниже установленной сегодня величины прожиточного минимума», – рассказал он.

Докладчик сообщил, что данные средства уже предусмотрены бюджетом и в основном это будут федеральные деньги. Кроме того, отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что данные субсидии затронут порядка 12-15 тыс. человек.

Бюджет территориального ФОМС

Еще один вопрос, который рассмотрели депутаты, касался финансирования обязательного медицинского страхования в городе. А именно законопроекта «О внесении изменений в Закон города Севастополя «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». С докладом по данному законопроекту выступила руководитель местного фонда Татьяна Гроздова, которая рассказала депутатам о том, что данным законопроектом предусмотрено увеличение доходной и расходной частей бюджета фонда обязательного медицинского страхования на общую сумму 15 миллиардов 457,1 миллиона рублей. При этом предусмотрено увеличение расходов в рамках межтерриториальных расчетов (возмещение расходов за медицинскую помощь, оказанную лицам, застрахованным в других субъектах Российской Федерации), а также перераспределение расходов внутри одной целевой статьи. Также планируется и увеличение расходов на оплату медицинской помощи, оказанной в других субъектах Российской Федерации лицам, застрахованным в городе Севастополе, на сумму 125 миллиардов 920,4 миллиона рублей.

Татьяна Гроздова:

«Увеличение размера средств нормированного страхового запаса фонда планируется за счет увеличения расходов для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, а также увеличения расходов на финансовое обеспечение организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, приобретение оборудования и проведение ремонта медицинского оборудования».