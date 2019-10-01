Крымские детали

Некоторые тенденции 2019 года на полуострове

Мы решили сделать подборку некоторых тенденций из разных сфер жизни Крыма, показывающих и как развивается полуостров, и в каких моментах сегодняшняя ситуация ему не на пользу...

Природа

В равнинных, горных и предгорных регионах Крыма в последние годы наблюдается стойкое повышение температуры воздуха в зимний период, кроме того, в целом на полуострове фиксируется повышение количества осадков. Об этом рассказала климатолог Елена Ергина. Другая ситуация – в восточных и западных прибрежных регионах, на Южном берегу Крыма. Это связано, скорее всего, с влиянием Черного моря, его инерционностью. Что касается осадков, то практически во всех регионах Крыма, за исключением ЮБК, зарегистрировано повышение количества осадков в пределах 15%. В то же время эксперт отмечает, что на сегодняшний день, вопреки заявлениям некоторых ученых, не наблюдается катастрофического повышения уровня моря. По ее словам, подобная ситуация гипотетически может угрожать лишь землям северного Крыма.

Политика

Всё более частое появление на полуострове делегаций различных зарубежных политических деятелей, в том числе из Европы, является свидетельством того, что РК воспринимается как российская территория, считают российские политические эксперты. Польша, Франция, Италия, Казахстан, Молдавия, Белоруссия, Германия, Сирия, Киргизия, Грузия, Болгария... Признать же данную тенденцию всему мировому сообществу мешает давление со стороны. «Учащающиеся визиты делегаций из Западной Европы фактически говорят о том, что изоляция Крыма провалилась», – заявил, в частности, представитель делегации европейской украинской диаспоры Андрей Геращенко, посетивший полуостров несколько недель назад. В то же время представитель Варшавы в составе этой же делегации Андрей Романчук сообщил, что минимум половина поляков считает полуостров российским.

Туризм

По информации экспертов туристического и гостиничного бизнеса, второй год подряд на Крымском полуострове самыми популярными местами для отдыха остаются Ялта и Феодосия. На третье место в 2019-м вышла Евпатория, потеснив Судак. В текущем году укрепился тренд на становление Крыма как места отдыха целыми семьями – в 2019-м 60% туристов бронируют через сервис проживание с детьми. Еще одна тенденция, на которую обращают внимание специалисты – увеличение потока туристов, которые путешествуют по полуострову на автомобиле. Кроме того, туристы всё чаще выбирают объекты с возможностью самостоятельного приготовления пищи – это кухня в номере или общая кухня. Таким образом, можно сделать вывод, что растет спрос на гостевые дома и мини-гостиницы. Также эксперты туристического и гостиничного рынка полуострова рассказали, что количество заселений в гостиницы Крыма и Севастополя в нынешнем году выросло почти на четверть.

Здоровье

В республике отмечается тенденция по снижению уровня смертности от болезней сердца. Как отметил главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Республики Крым Валерий Садовой, по итогам 2018 года (статистики по этому году в данной сфере еще нет) смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Крыму снизилась по отношению к аналогичному показателю предыдущего года на 17%. По его словам, в республике сформированы планы по дальнейшему совершенствованию оказания помощи больным как с острым коронарным синдромом, так и с хронической сердечной недостаточностью.

Также интересная тенденция в сфере здравоохранения связана с искусственным оплодотворением. В том смысле, что спрос устойчивый и постепенно растет. Как сообщил главный внештатный специалист по планированию семьи и репродуктивному здоровью Игорь Лившиц, на 2019 год в Крыму запланировано почти 900 процедур ЭКО (экстракорпорального оплодотворения) за средства ОМС. Средний возраст крымских пациенток, которые приходят на процедуру, по данным Лившица, составляет 36-37 лет. Медик при этом добавил, что из 100 женщин, проходящих процедуру, забеременеть смогут примерно 30-35%. Кроме того, Лившиц сообщил, что в мире наметилась тенденция к сокращению в репродуктивной медицине многоплодной беременности. «Двойня – осложненный вариант беременности. Сейчас идет глобальная тенденция в репродуктивной медицине уменьшать количество двоен, а тем более троен. Как мы с этим боремся? Подсаживаем один эмбрион, редко когда – два, поэтому процент многоплодной беременности существенно снижается», – заключил он.

Экология

Специалисты Роспотребнадзора наблюдают четкую тенденцию ухудшения качества морской воды на нескольких пляжных территориях полуострова, где имеются проблемы с работой очистных сооружений. Об этом еще летом сообщила руководитель межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Крыму и Севастополю, главный государственный санитарный врач Республики Крым Наталья Пеньковская. «Та ситуация, которая сложилась с пляжными территориями в малых поселках Республики Крым и Севастополя, к сожалению, не решена окончательно. В рамках федеральной целевой программы это (реконструкция канализационно-очистных сооружений) запланировано на более поздние сроки, – говорит она. – И мы, конечно, видим по нашим мониторинговым показателям, что с 2013 по 2019 годы есть четкая тенденция к ухудшению качества морской воды». Всего минувшим летом на полуострове было выдано 96 постановлений об ограничении пользования пляжными территориями, в том числе – в Алуште, Севастополе, Ленинском и Бахчисарайском районах. В целом – больше, чем когда бы то ни было в прошлые годы.

Экономика

По информации профильных руководителей из числа крымского правительства, во внешнеэкономической деятельности полуострова сейчас наблюдается позитивная тенденция роста. И уверяют, что по мере формирования базы инвестиционных проектов она будет укрепляться. Но, вместе с этим, эксперты говорят о том, что необходимо и работать над тем, чтобы у крымских партнёров не было сомнений, так сказать, в деловой репутации полуострова и в возможностях реализовать все эти проекты. Они должны понимать, что у нас процедура в части прохождения оформления документов лучше европейской и что ни одна служба не будет создавать препятствий. И тут, конечно, нужно понимать, что как раз в этом году на полуострове было сразу несколько скандалов, связанных с зарубежными инвестиционными проектами, которые крепко затормозили уже на стадии их фактической реализации.

Дотационность

Как показывает неумолимая статистика, средства, переводимые как республикой, так и Севастополем в федеральный бюджет в виде собранных налогов и сборов, значительно скромнее получаемых полуостровом дотаций. На Крым приходится 0,4%, на Севастополь – 0,1% всех поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в налоговую систему РФ. В перерасчете на душу населения по объемам поступлений на 2017 год эти российские регионы занимали 63-е и 70-е места по стране. Впрочем, нужно помнить и то, что в так называемые украинские времена, до присоединения к России, Крым тоже входил в число дотационных регионов. Но дотаций было в разы меньше. И нынешние темпы развития полуострова, соответственно, не сравнить с украинскими.

Предпринимательство

Полной картины за год по этой сфере специалисты еще не составили, но те данные, которые уже опубликованы, позволяют понимать тенденцию в целом. И тенденция эта не слишком оптимистична. Дело в том, что в 2013 году в Крыму и Севастополе было зарегистрировано 51 тыс. компаний и 129 тыс. индивидуальных предпринимателей. А по данным «СПАРК-Интерфакс», на 17 марта 2019 года эти цифры снизились до 44 тыс. компаний и 85,6 тыс. ИП. О непростой ситуации в предпринимательской сфере говорит и количество зарегистрированных и ликвидированных компаний (вторые практически сравнялись с первыми). Здесь примечательно также то, что в структуре налоговых поступлений в Крыму и Севастополе лидирует налог на доходы физлиц. Для сравнения, по России в целом НДФЛ на третьем месте после НДПИ (нефть, газ и другие полезные ископаемые) и налога на прибыль.

Автомобилизация

Здесь тенденция явная и однозначная. Огромный, постоянно продолжающийся рост. Особенно в Севастополе. По уровню автомобилизации Севастополь значительно обходит Крым и приближается к общероссийским показателям. При этом, по утверждению властей города, еще на конец 2018 года количество автомобилей достигло 350 на тысячу жителей и субъект по этому показателю опережает даже Москву и Санкт-Петербург. В конце нынешнего года, вероятно, показатели будут еще больше.

Недвижимость

Недвижимость в Крыму в 2019 году ощутимо дорожает. И будет дорожать в дальнейшем. Эксперты говорят: общий анализ ситуации показывает, что в первую очередь «взлетят» и без того дорогие рынки недвижимости в Ялте, Севастополе, Алуште. Старые дома и магазины начнут выкупаться, и на их месте будут возводиться громады из стекла и бетона. Там, где невозможен рост в ширину – будет идти развитие вверх. Инфраструктура туризма начнёт добавлять темп в геометрической прогрессии, делая крымскую территорию ещё более привлекательной. Владельцев недвижимости ждут большие дивиденды в будущем.