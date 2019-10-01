По ту сторону закона

За несколько минувших дней криминальная жизнь полуострова оказалась наполнена событиями

Крымчане попадались во всемирную паутину, угоняли иномарки и мопеды, кидались на собутыльников с ножами и уличались в делах с наркотиками.

Как Настя оказалась Сережей

О том, что во всемирной паутине знакомства нередко приводят к печальным результатам, знают многие. Несмотря на это, немало тех, кто в Интернете попадается на удочки разношерстных проходимцев. Да и как не попасться доверчивому человеку, если перед тобой на мониторе улыбающееся фото виртуального собеседника, а пишет он так искренне, что просто нельзя не поверить. Вот и 60-летний симферополец Александр Валерьевич Н. был буквально сражен добротой и искренностью девушки Насти, с которой познакомился в социальной сети «Вконтакте». Между ними сначала завязалась просто дружеская переписка. А потом как-то постепенно вспыхнули и чувства. Правда Настя проживала то ли в Твери, то ли в Туле, но для двух пылких сердец расстояния – пустяк. И Александр Валерьевич пригласил девушку в гости. Та бы и рада была приехать, но испытывала некоторые материальные трудности. Наш симферополец вошел в положение девушки и отослал ей через электронный кошелек почти 10 тысяч рублей на билет. После чего стал томительно ждать. Но Настя не только не приехала, она вообще пропала из сети. Поначалу Александр Валерьевич искреннее волновался, а потом также искренне понял, что его «кинули», но более чем через месяц. Помаялся, помаялся и пошел в полицию. Правоохранители оперативно выяснили, что Настя живет в городе Армавире Краснодарского края. Адрес компьютера, откуда она выходила в сеть, находился именно там. Пришлось симферопольским оперативникам ехать в Армавир. По прибытии туда они, к своему удивлению, узнали, что, оказывается, Настя не Настя, а 28-летний местный житель Сережа. Он работал в торговой сети простым сотрудником, получал мало, вот и решил подзаработать. Разместил в соцсети фото миловидной девушки и стал от ее имени знакомиться с мужчинами, пытаясь найти простака, кто бы ему деньжат подкинул. На эту удочку и попался почтенный симферополец. Сережа, уличенный правоохранителями в своем, мягко говоря, безнравственном поступке, быстро во всем сознался и поехал под конвоем в Симферополь для проведения следственных действий. А в столице Крыма свою «Настеньку» уже ждал Александр Валерьевич, чтобы взглянуть в глаза подлецу, так цинично надругавшемуся над его пылкими чувствами. Ныне Сереже светит уголовное наказание по статье «Мошенничество».

Дороги, дороги...

В последние дни в крымском дорожном и околодорожном пространстве произошло довольно много резонансных событий со знаком минус. Самое значительное 19 октября имело место в городе Евпатория. А всё началось с того, что в соседнем Сакском районе был угнан автомобиль «Ауди». Владелец машины оставил ключи в замке зажигания, а сам ненадолго отлучился. И надо же, мимо проходил пьяный 31-летний местный житель. Он не преминул воспользоваться «предоставленной» ему иномаркой. Наш пьяный герой, сев за руль, помчался куда глаза глядят. А глядели они в Евпаторию. Хозяин «Ауди» уже через несколько минут хватался за голову и клял себя за оставленные в машине ключи. Об исчезновении авто быстро сообщил в полицию. Ориентировки об угнанном «Ауди» быстро поступили всем полицейским патрулям округи. Машину вскоре заметили в Евпатории. Стоявший на улице Интернациональной полицейский патруль дал команду «Ауди» остановиться, и пьяный угонщик нажал на тормоз, но, когда подошедший к иномарке 45-летний прапорщик полиции уже было взялся за дверь машины, угонщик дал по газам. Автомобиль рванул и потащил за собой полицейского. Хорошо, что через несколько метров «Ауди» врезался в световую опору. В результате прапорщика отбросило на асфальт, и он получил довольно серьезные повреждения. А злоумышленник, естественно, был задержан. Теперь он получит немалый срок, тем более что он был уже судим.

20 октября в Джанкойском районе также имел место угон. И также по пьянке. У жителя одного из здешних сел прямо со двора увели «Фольксваген». Мужчина, конечно, сообщил в полицию. Автомобиль нашли быстро. А угонщиками оказались двое нетрезвых парней, один из которых уже полировал скамеечку подсудимых.

А вот в Красноперекопском районе был раскрыт двухколесный угон. Крестьянин из села Магазинка поутру не обнаружил на своем подворье собственного мопеда. Удрученный исчезновением любимого железного коня мужичок пришел к участковому, оценив свое безграничное горе в 18 тысяч рублей. «Анискин» быстро выяснил, что накануне потерпевший принимал гостей из соседнего села. Это были зять крестьянина с приятелем. Благодаря дедуктивному методу участковый выдвинул версию, что, когда вечером после застолья пострадавший заснул, зятек с другом и уехали на его мопеде. Эта версия подтвердилась, как только полицейский нагрянул домой к подозреваемому зятю. Тот сразу с перепугу сдался в плен и выдал стоявший в сарае мопед тестя.

А в Ялте правоохранители ищут водителя мопеда «Хонда», который поступил крайне цинично. На улице Винодела Егорова мотонаездник сбил 9-летнюю девочку, переходившую дорогу. И хотя водитель «Хонды» видел, что ребенок получил серьезные травмы и срочно нуждается в помощи, он, даже не остановившись, скрылся с места происшествия. Пострадавшая девочка находится в больнице.

Поножовщина, кражи, наркотики

Два симферопольца, каждому из которых около 60 лет, встретились вечером возле магазина по улице Ростовской. Оба были в печали из-за семейных неурядиц, и оба пришли за водкой. «Не отходя далеко от кассы», мужички стали наливать друг другу и изливать свое горе. Но вскоре они поругались из-за того, у кого горе больше. Один другого оскорбил нехорошим словом, обозначающим принадлежность к сексуальным меньшинствам. Оскорбленный мужичок сильно обиделся, сходил домой за ножом и всадил его в живот обидчику. Раненый еле выжил. А подозреваемого задержала полиция.

В одну из пивных крымской столицы зашли два невзрачного вида молодых мужчины. 43-летняя продавщица, окинув их взглядом, подумала: «Подождут» и пошла на улицу курить. Но посетители ждать не стали. Они заглянули под прилавок, забрали коробку с выручкой – около 6 тыс. руб., прихватили смартфон продавщицы и пошли восвояси. Когда труженица пивной торговли вернулась, то сильно пожалела, что не обслужила посетителей, потому что поняла – они обслужили ее. Пострадавшая тут же вызвала полицию. Воров поймали оперативно. Ими оказались симферопольские бомжи.

Также на минувшей неделе правоохранители активно изымали марихуану. Так, у одного крестьянина из Сакского района стражи закона обнаружили на фазенде почти 9 кило душистой травки. Как выяснилось, крестьянин не только растил марихуану, но и снабжал ею жителей Симферополя. А у 45-летней жительницы Белогорского района полицейские отобрали более 300 граммов марихуаны. Наркодама говорит: для себя держала. Но самый большой наркоулов отмечен в Красноперекопском районе. Здесь у местного 30-летнего хлебороба правоохранители нашли более 12 килограммов конопли. Хозяину этого душистого изобилия светит до 10 лет лишения свободы.