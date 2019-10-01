Имитация удара

Зачем прилетали американские бомбардировщики?

Появление американских военных самолетов вблизи Крыма происходит регулярно — то разведывательные самолеты, то специальные беспилотники кружат у полуострова. Но несколько дней назад произошла гораздо более серьезная провокация — стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США, подлетев вплотную к границе территориальных вод России в Черном море, совершил имитацию бомбардировки Крыма. А чуть позже такой же бомбардировщик отработал учебную бомбардировку базы Балтийского флота возле Калининграда.

Летели из Фэрфорда

Это ЧП в воздухе возле границ России над Черным морем произошло 19 октября. Когда, согласно последовавшему через несколько дней после этого пресс-релизу Европейского командования Вооружённых сил США, пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Чёрным морем в рамках некой «программы по интеграции и подготовке к взаимодействию с европейскими союзниками и партнёрами». При этом, один из американских военных самолетов приблизился к Крыму вдоль границы территориальных вод России примерно в 70 километрах от побережья и сымитировал бомбардировку. По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, который отслеживает авиацию, полёт продолжался 12 часов, в тренировке при этом также участвовали военные Украины, Грузии и Румынии. Взлетели же американские самолеты с авиабазы Фэрфорд (Великобритания), как сообщает мониторинговый ресурс.

При этом, американские бомбардировщики сопровождал российский истребитель Су-27, который относится к составу дежурных по противовоздушной обороне сил авиации Южного военного округа. Также российский истребитель сопровождал и B-52H ВВС США, который собственно и имитировал бомбардировку полуострова, как говорят военные эксперты. «После выполнения задачи Су-27 благополучно приземлился на аэродроме базирования в Крыму», – сообщили после в пресс-службе российского министерства обороны.

А через несколько дней такие же бомбардировщики, вылетевшие с той же самой военной базы в Фэрфорде, «отработали атаку» на Балтийский флот в районе Калининграда. То есть, как замечают российские военные эксперты, здесь можно уже говорить о системных и все более дерзких провокациях со стороны американских военных. И если прежде на подобные действия они решались, применяя разведывательную и беспилотную авиацию (в том числе и у берегов Крыма), то теперь в дело пошли стратегические военно-воздушные силы. Бряцать оружием стали громче, фигурально выражаясь...

Методичка времен «холодной войны»

Также российские военные эксперты по этому поводу замечают, что действия американцев все больше напоминают их же «методички времен холодной войны». В 60-70-е годы прошлого века, к примеру, также проводились подобные «учебные» полеты американских бомбардировщиков вблизи государственных границ СССР. Но тогда, плюс ко всему, еще и с ядерным оружием на борту. И реакция американского военного командования была аналогична сегодняшней. То есть, разумеется, что полеты стратегических бомбардировщиков B-52 вблизи российских границ создают дополнительную напряженность в отношениях между Россией и США и Минобороны России, как сейчас, так и прежде, не раз призывало Пентагон отказаться от подобных форм боевой подготовки ВВС США, но военное ведомство США традиционно отвечает отказом.

Что же касается боевого и численного состава ПВО российского полуострова, то российской армии есть чем встретить неприятеля. Сегодня в Крыму развернута 31-я дивизия ПВО Воздушно-космических сил России в составе 12-го зенитного ракетного полка (Севастополь, КПС и два зенитных ракетных дивизиона С-400) и 18-го зрп (Феодосия, КПС и два зенитных ракетных дивизиона С-400). Система радиолокационной разведки представлена в Крыму 3-м радиотехническим полком (Севастополь, Любимовка). Помимо этого, на полуострове развернута загоризонтная РЛС «Подсолнух». Истребительно-авиационное прикрытие полуострова обеспечивает 27-я смешанная авиационная дивизия (сад) (Бельбек) в составе 37-го смешанного авиационного полка (Гвардейское, самолеты Су-24М и Су-25) и 38-го истребительного авиаполка (Бельбек, самолеты Су-27 и Су-30СМ).

Реакция на провокацию

Естественно, последовала и реакция России на совершенную провокацию. В частности в Госдуме РФ призвали власти США объяснить появление американских бомбардировщиков у границ Крыма. «США продолжают политику провокаций во всех уголках земного шара. Подобные действия недопустимы. Пусть в западных странах не сомневаются в защите наших рубежей. В случае любой угрозы территориальной целостности Российской Федерации агрессор будет уничтожен. Властям США стоит объяснить появление своих бомбардировщиков у наших границ во избежание нагнетания ситуации между нашими странами, – заявили сенаторы от Крыма. – Это показывает уровень современного политического мышления американцев в сфере как такового военного дела. Но также США прекрасно понимают, что у нас есть чем ответить».