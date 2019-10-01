Наблюдают внимательно...

Скомканный скандал, резкие заявления, военные дела и мультики на ЮБК

На этот раз украинские СМИ, обращающие внимание на то, что происходит в российском Крыму, сообщали, помимо прочего, о нашумевшем интервью бывшего представителя президента Украины в Автономной Республике Крым, о совместных учениях с Египтом и о возрождении Ялтинской киностудии в неожиданном качестве.

Анимация в Ялте

Украинский сайт сообщает о том, что в Крыму теперь будут снимать мультфильмы. В частности, речь идет о том, что на Ялтинской киностудии сейчас идет комплексная модернизация материально-технической базы и в перспективе будет открыта новая анимационная студия на площадке этой киностудии. «Открывается анимационная студия. Уже отремонтировано помещение и закуплено оборудование. Будут сниматься современные мультипликационные фильмы, – приводит украинский сайт слова директора Крымского киномедиацентра Светланы Косарич. – Это будет первая анимационная студия».

Неприятная правда...

Бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин дал интервью украинскому изданию и своими заявлениями относительно российского Крыма дал повод к критическим отзывам в свой адрес. И хотя сам Бабин не раз резко нападал в прессе на присоединение полуострова к России в 2014 году, его нынешние речи очень не понравились антироссийски настроенной части украинских пользователей Интернета. Судите сами. «Крым сегодня является не просто территорией, где мы не осуществляем контроль. Он остается для украинской власти и всего мира этакой terra incognita, – заявил Бабин. – Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост... Крым может вернуть только государство, которое имеет мощные вооруженные силы, способную экономику и эффективный управленческий аппарат. Мы не имеем. Поэтому и возлагаем большие надежды на дипломатию, международные правовые процессы, информационную политику… Но для этого мы должны быть интересными для них. Ибо мир очень циничен и просто так нам никто ничего не сделает...»

...и неизбежная пропаганда

Сайт украинского издания рассказывает о том, как Россия отправит военных из Крыма на учения в Египет. Уточняется, что Россия и Египет впервые проведут совместные учения по противовоздушной обороне, к маневрам привлекут военных из Крыма. «По информации пресс-службы российского Министерства обороны, учения «Стрела Дружбы – 2019» пройдут на территории Египта с 26 октября по 7 ноября», – сообщается в заметке. Также, исходя из соответствующей информации российского Минобороны, можно констатировать: учения будут проходить в три этапа, на них будут применять комплексы ближней и средней дальности, а в конце учений состоится «практическое выполнение отражения удара воздушного противника подразделениями ПВО». Здесь же издание, сделав неизбежный реверанс в сторону антироссийской пропаганды, сообщает, что с 2014 года в российскую армию призвали 18,9 тысячи крымчан.

Факт остается фактом

Еще неделю назад на Украине полыхнул политический скандал, связанный с произошедшей встречей президента Турции Реджепа Эрдогана с делегацией российских политиков, в составе которой были и депутаты от Крыма. И дружеские рукопожатия крымчан и турецкого президента, естественно, не остались без украинского внимания… Но скандал, проигнорированный и турецкой стороной, и Россией, и в целом зарубежными «партнерами» Украины, стал выглядеть странно, и в МИДе соседнего государства не придумали ничего лучше, чем заявить, что встреча Эрдогана с крымскими депутатами произошла... случайно. «Анкара не согласовала списки гостей, которые приехали на форум в Стамбул, и президент Эрдоган приветствовал всех участников встречи. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не планировал встречаться с так называемыми крымскими депутатами Госдумы и пожал им руку случайно», – сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко. Однако факт остается фактом – Турция впервые приняла в составе российской парламентской делегации крымских депутатов.