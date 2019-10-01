Омоложение сборных...

...и продолжение нападок в преддверии Олимпиады в Токио

Что поделаешь, события не подстраиваются под график выхода в свет нашего еженедельника! И многие из вас уже в курсе дела, чем завершилась в минувшую среду, 23 октября, специальная встреча всех заинтересованных лиц со стороны российского спорта и чиновников ВАДА. Они вновь обвиняют наш спорт во всех грехах, где к теме допинга теперь прибавились обвинения россиян в обращении с различными первостепенными документами, а вернее в их подделке.

«Нейтралы» из МОКа

Ища защиты от продолжающегося уже пятый год беспредела, руководители ОКР и Министерства спорта России обратились к президенту МОК Томасу Баху, но немец ответил, что его организация в эти дела не вмешивается, так как полностью доверяет ВАДА в вопросах его отношения к российскому спорту. Ну, а когда об этих отношениях, грозящих нашим мастерам очередным отлучением от участия теперь уже в Играх-2020, задали вопрос пресс-секретарю президента нашей страны Владимира Путина Дмитрию Пескову, то он ответил, что сейчас идёт тщательное расследование всех обвинений и Кремль пока не готов дать чёткий ответ по этому вопросу.

Поэтому, готовя к печати этот материал, мы с таким нетерпением ждали встречи 23 октября, которая должна была подготовить все документы, а они в свою очередь в начале ноября должны будут поставить точки по всем рассматриваемым вопросам.

А жизнь продолжается...

Пока же внимание всего спортивного сообщества привлекли чемпионаты мира по спортивной гимнастике в немецком Штутгарте и по боксу среди женщин в Улан-Удэ. На гимнастической арене российские мужская и женская команда, особенно вторая, были значительно омоложены. Но тем не менее в общекомандном зачёте уступили только американцам (5 золотых + 2 серебряных + 1 бронзовая = 8 медалей), Россия (3 + 3 + 3 = 9), Великобритания (2 + 1 + 1 = 4).

И хотя принято говорить, что в спорте незаменимых нет, но это не касается лидера женской части команды США, которую ведёт к победам блестяще выступающая абсолютная чемпионка Олимпийских игр Рио-де-Жанейро Симона Байлз. Кстати, имеющая на «вооружении» справку о терапевтических исключениях, которая разрешает гимнастке пользоваться лекарствами, относящимися к допинговой группе. И теперь «справочница» вывела сборную США в чемпионы мира в командных состязаниях, а затем выиграла золотые медали в личном многоборье, опорном прыжке, на бревне, в вольных упражнениях и с 15 медалями чемпионки мира стала рекордсменкой планеты среди мастеров спортивной гимнастики. Лишь в упражнениях на разновысоких брусьях чемпионкой мира сумела стать бельгийка Нина Дервал.

Наша девичья команда стала «серебряной» в командных состязаниях, выступая в составе Ангелины Мельниковой, Лилии Ахаимовой, Анастасии Агафоновой, Александры Щеколдиной, Дарьи Спиридоновой, Марии Пасеки. Ну, а наш новый лидер сборной молодая Мельникова, кроме «серебра» за командный успех, сумела завоевать ещё две «бронзы» – в личном многоборье и в вольных упражнениях.

Зато российские ребята в командном турнире впервые сумели стать чемпионами мира, выступая в составе: Артур Далалоян, Никита Нагорный, Иван Стретович, Давид Белявский, Денис Аблязин, Владислав Поляков. Как в старые добрые времена советского спорта, они эффектно опередили сборные Китая и Японии. Ну, а затем свой высочайший класс в личном многоборье смогли подтвердить занявшие два первых места Нагорный и чемпион мира – 2018 Далалоян. Однако по всему чувствовалось, что, сосредоточившись на многоборье, россияне пока особенно не «оттачивали» упражнения на каждом снаряде. Ведь нынче в мире есть десятки мастеров, виртуозно выступающих только на одном-двух снарядах.

Поэтому в активе наших парней только «золото» (Нагорный), «серебро» (Далалоян) в опорном прыжке и «бронза» (Далалоян) на перекладине. Ну, а на пяти других снарядах первенствовали сугубо «узкие специалисты»: вольные упражнения – филиппинец Карлос Юло, конь – англичанин Макс Уитлок, кольца – турок Ибрагим Чолак, параллельные брусья – англичанин Джо Фрейзер, перекладина – бразилец Артур Мариано.

Ну, а на ринге в Улан-Удэ в общекомандном зачёте первенствовали хозяйки турнира россиянки, опередившие китаянок и турчанок. В активе наших девушек три титула чемпионок мира, завоёванных Екатериной Пальцевой (до 48 кг), Лилией Аетбаевой (до 51 кг), Земфирой Магомедалиевой (до 81 кг), «серебро» у Людмилы Воронцовой (до 57 кг) и «бронза» у Саадат Далгатовой (до 69 кг) и Екатерины Ковалёвой (свыше 81 кг). Однако олимпийские лицензии пока достались только трём россиянкам – Аетбаевой, Воронцовой, Далгатовой.

А вот семь остальных титулов чемпионок мира – 2019 отправились в семь различных стран. В Китайский Тайбей высшую награду увезла Хуан Сяовэнь (до 54 кг), на Филиппины – Нести Петесно (57 кг), в Бразилию – Беатрис Феррейра (до 60 кг), в Китай – Доу Дань (до 64 кг), в Турцию – Бутеназ Сюрменель (до 69 кг), в Уэльс – Лоурен Прайс (до 75 кг), в США – Даниэла Перкина (свыше 81 кг).

С олимпийским отливом

Итак, уже разыграно 279 из 339 комплектов медалей, за которые пойдёт борьба следующим летом в Токио. Вот какие десять стран сейчас возглавляют прообраз общекомандного зачёта в ­предолимпийский год: США (41 + 25 + 19 = 85), Китай (37 + 27 + 21 = 85), Россия (25 + 25 + 19 = 69), Япония (14 + 17 + 12 = 43), Австралия (14 +16 + 13 = 43), Нидерланды (13 + 12 + 7 = 32), Великобритания (12 + 13 + 20 = 45), Германия (10 + 2 + 14 = 26), Франция (8 + 8 + 16 = 32), Венгрия (8 + 5 + 3 = 16). К концу месяца, после окончания чемпионатов мира по ещё ряду олимпийских дисциплин, этот список может претерпеть изменения. Прежде всего, китайцы могут обойти американцев. Однако россиян уже никто не сможет сдвинуть с третьего места.