Зима стучится в дверь

Стартовали розыгрыши Кубков мира по различным «холодным» дисциплинам

Знакомясь со сводкой погоды в эти дни, нам, крымчанам, трудно представить, что в ряде федеральных округов России вступает в свои права зима. И с ней в жизнь тех, кто увлекается спортом, приходит зимний сезон, несущий с собой розыгрыши Кубков мира по различным зимним дисциплинам. Но есть среди них вид спорта, в котором уже второй месяц идет борьба за Гран-при.

Его имя – фигурное катание

Разыгрывают Гран-при и взрослые, и юные фигуристы. И чтобы попасть в финал, который состоится в первые дни декабря 2019 года в итальянском Турине, необходимо пройти ряд отборочных турниров, чтобы попасть в заветные шестёрки, как у мужчин и женщин в одиночном катании, так и в парном катании и в танцах на льду. Но если у мужчин и женщин для участия в этих состязаниях необходимо входить в особый рейтинг Международного союза, то у юношей и девушек национальные федерации сами решают, кто из их спортсменов достоин вести борьбу за столь престижные титулы. Ведь фигуристы в борьбе за Гран-при, как теннисисты и автогонщики, не только ведут сражение на каждом этапе за заветные очки, но и награждаются медалями за первые три места, плюс им вручаются чеки с определённой суммой долларов. Вот почему эти состязания привлекают внимание тысяч людей, любящих этот красивый олимпийский вид спорта.

На льду – юные

Первыми начали путь к финалу Гран-при в Турине юноши и девушки, которым в сентября и октябре предстояло выступать на семи предварительных этапах. Они выходили на ледовые арены: во французском Куршавеле, американском Лейк-Плэсиде, латвийской Риге, российском Челябинске, польском Гданьске, хорватском Загребе, итальянском Эньи.

Как выступали российские мальчишки и девчонки? Ответим одним словом: блестяще! Об этом свидетельствует медальный зачёт предварительных семи стартов: Россия (15 золотых + 14 серебряных + 15 бронзовых = 44 медали), США (4 + 1 + 0 = 5), Южная Корея (2 + 3 + 0 = 5), Грузия (1 + 1 + 0 = 2), Италия (1 + 0 + 2 = 3). Как говорится, делайте выводы!

Не случайно многие зарубежные издания, публикуя шестёрки, которые будут оспаривать награды в четырёх дисциплинах 5-8 декабря в Турине, уже называют этот турнир «Открытым юношеским первенством России по фигурному катанию». И они недалеко ушли от истины, в чем мы предлагаем убедиться и читателям «КТ».

Одиночное катание. Юноши. Андрей Мозалёв, Пётр Гуменник, Даниил Самсонов (все Россия), Юма Катияма, Шуи Сато (оба – Япония), Даниэль Грассль (Италия). Девушки: Камила Валиева, Ксения Синицына, Дарья Усачёва, Виктория Васильева (все – Россия), Алиса Лью (США), Ли Ха Ин (Южная Корея).

Парное катание. Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов, Юлия Артемьева / Михаил Назарычев, Диана Мухаметаянова / Илья Миронов, Алина Пепелева / Роман Плешков (все – Россия), Анника Хоке / Роберт Кункель (Германия).

Танцы на льду. Эвонли Нгуен / Вадим Колесник (США), Елизавета Шанаева / Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева / Андрей Филатов, Диана Дэвис / Глеб Смолкин (все – Россия), Мария Казакова / Георгий Ревин (Грузия), Лусия Демужо / Тео Мерсье (Франция).

Ну, а если учесть и то, что в число запасных входят ещё по два наших одиночника у ребят и девушек и по два дуэта в парном катании и в танцах на льду, то можно представить, какое «цунами» надвигается на зарубежных фигуристов.

На льду – взрослые

Состязаниями за Кубок Америки начался отбор в американском Лас-Вегасе взрослых фигуристов к финалу Гран-при в Турине. Как говорится, на кону стояли призовые 180 тысяч долларов, которые распределялись в лучшей пятёрке таким образом: первое место – 18, второе – 13, третье – 9, четвёртое – 3, пятое – 2 тысячи. Затем пройдут соревнования на Кубки Канады, Франции, Китая, России, Японии.

Итак, вернёмся в Лас-Вегас, где турнир «Skate America» начался с неприятностей для нашей женской тройки. В короткой программе упала не только юная Аня Щербакова, для которой это был дебют во взрослом катании, но и опытная экс-чемпионка мира Елизавета Туктамышева и достаточно известная Станислава Константинова. А лучшей стала американка Брейди Теннелл, Щербакова оказалась только четвёртой, Туктамышева – шестой, Константинова – двенадцатой. Но наступил день произвольной программы, и юная чемпионка России Щербакова своими двумя четверными прыжками покорила не только всех зрителей, но и судей, отдавших ей первое место – 227,76. Отстав от Ани более чем на десять очков, американка Теннелл заняла второе место – 216,14, но оттеснила на третье место явно неудачно стартовавшую Туктамышеву – 205,97. К сожалению, Константинова после провального выступления вряд ли доберётся до финала Гран-при.

Среди мужчин вне конкуренции был один из лучших в мире одиночников американец Натан Чен – 299,09, уверенно опередивший земляка Джейсона Брауна – 255,09 и нашего молодого Дмитрия Алиева – 253,55.

Два «серебра» достались российским дуэтам. Пока мало известная пара Мария Павлюченко и Денис Ходыкин (196,98) уступила четыре очка известным китайским мастерам Чэн Пэн и Ян Цзинь, но зато на те же четыре очка опередила американцев Хевей Денин и Брендона Фейзиера. А наши танцоры Александра Степанова и Иван Букин (206,57) до конца «рубились» с сильными американцами Медисон Хаббалл и Захари Донахью (209,55), но при равном выступлении арбитры в большинстве случаев отдают победу хозяевам состязаний.

Сегодня же, когда номер нашего еженедельника отправляется в печать, в канадском Келоуне стартует второй этап отбора «Skate Canada».