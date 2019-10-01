Любовь Ярошева: «На зрение влияет абсолютно всё»

По некоторым прогнозам, к 2050 году почти половина населения Земли будет близорукой, а около миллиарда человек не смогут видеть вовсе. О том, как каждый из нас может избежать подобного мрачного будущего хотя бы для себя, «Крымскому Телеграфу» рассказала главный внештатный офтальмолог Министерства здравоохранения РК, заведующая первым офтальмологическим отделением Медицинского офтальмологического центра ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А.Семашко» Любовь Ярошева.

Мы живём на пределе

– Пациентов с проблемами зрения в Крыму стало больше или меньше? Какие заболевания сейчас наиболее распространены?

– Я бы не сказала, что пациентов стало намного больше, просто люди стали чаще обращаться – начали внимательнее относиться к своему здоровью. Если раньше они придавали этому мало значения, то теперь граждане сделались активнее, из-за чего и кажется, что число больных увеличилось. Но если посмотреть статистику, станет ясно, что количество пациентов с заболеваниями органа зрения остаётся стабильным.

Что касается заболеваний, то на первом месте по распространённости всегда были и остаются катаракта и глаукома. Катаракта поддаётся лечению, операбельна. Глаукома – гораздо менее благоприятный диагноз, поскольку это заболевание, независимо от принимаемых мер, ведёт к слепоте. Тем не менее, лечить его всё равно нужно, чтобы хоть отчасти сохранить зрение и собственную дееспособность. Кроме того, если пациенту показана операция, её нужно делать обязательно и вовремя, чтобы не ослепнуть полностью. Самое главное – сохранить работу зрительного нерва.

Кроме того, в последнее время появилось много эндокринных поражений сетчатки. Участились случаи возрастной макулярной дегенерации – дистрофических изменений в центральной зоне сетчатки, снижающих центральное зрение. Сейчас она, к сожалению, бывает и у молодых людей. Это связано с усилением зрительной нагрузки, частотой нервных состояний и стрессов, неправильным питанием. Мы все живём на пределе, что приводит к нарушению обменных процессов в организме, и в сетчатке глаз в первую очередь. Вот почему важна профилактика.

– Кстати о профилактике. Обращаться к окулисту следует при появлении каких-то проблем или регулярно, с определённой периодичностью?

– Обязательно нужны профилактические осмотры. По стандартам делать их положено раз в два года, но я бы советовала посещать офтальмолога ежегодно. Особенно людям старше сорока лет. Им нужно проверять зрение, глазное давление, оценивать состояние сетчатки – это очень важно. Не нужно сидеть и ждать, пока вас пригласят на диспансеризацию.

– Вы упомянули о стрессах как о примете нашего времени. Помимо этого современная жизнь не обходится также без компьютеров и гаджетов. Какие правила при работе с ними следует соблюдать, чтобы сохранить здоровье глаз?

– Без них сейчас действительно никак нельзя. Жизнь идёт вперёд, техника развивается, и человек попросту выпадет из обоймы, если не будет пользоваться компьютерами и гаджетами. Чтобы не навредить глазам, нельзя непрерывно смотреть на экран дольше сорока минут подряд. А вообще лучше делать перерывы каждые полчаса. Кроме того, экраны компьютеров и гаджетов должны быть высокого качества. Работать с ними нужно при хорошем освещении – учтите, что одного только света от монитора недостаточно. И ещё, компьютер должен стоить так, чтобы вы, оторвав взгляд от экрана, могли посмотреть вдаль. Это важно потому, что, когда мы смотрим на приближённый объект, возникает нагрузка на глаза, и, чтобы её снять и расслабить зрение, нужно смотреть вдаль.

При работе с компьютером мы очень увлекаемся и часто смотрим на экран не моргая. Это приводит к сухости глаз, поэтому надо чаще смаргивать и желательно как-то дополнительно ­увлажнять воздух в помещении. Можно поставить рядом цветы, сосуд с водой. Если вы работаете настолько напряжённо, что не можете оторваться даже на то, чтобы сморгнуть, следует пользоваться увлажняющими каплями. Это заменители слезы, которые дают нам возможность дополнительно увлажнять глаза.

Внимание – детям

– Начался учебный год, а значит, дополнительно увеличилась нагрузка на детские глаза. Есть ли какая-то возможность её снизить? Или, по крайней мере, нейтрализовать наносимый ей зрению ущерб?

– Я всегда советую родителям посидеть на том месте, где обычно занимается ребёнок, хотя бы два часа. Не на минутку присесть, а на продолжительное время, чтобы понять, что же там неудобно. Может быть, стол или стул. Или освещение плохое. Ребёнок сам этого не поймёт. Стол и стул должны быть такой высоты, чтобы ученик не тянулся, но и не сгибался, когда занимается. Расстояние от головы до рабочей поверхности должно быть 30 сантиметров – ребёнок не должен, как говорится, носом писать. Свет должен быть направлен с левой стороны. Помните, гигиена зрения очень важна именно в детском возрасте.

То же самое касается условий в классах. Должно быть хорошее освещение, удобные парты. Детям, у которых есть проблемы со зрением, следует сидеть в первых рядах, иначе им неудобно и глаза будут получать дополнительную нагрузку.

– Дети часто не признаются родителям в том, что стали хуже видеть. По каким признакам можно понять, что у ребёнка ухудшается зрение?

– Нужно больше времени проводить с ребёнком и наблюдать: не приглядывается ли он, не щурится ли, когда смотрит на что-нибудь. Часто родители настолько поглощены работой и другими своими делами, что попросту не замечают очевидных проблем. Но если момент будет упущен, потом восстановление зрения даётся очень трудно и недёшево. Поэтому присматривайтесь к детям уже сейчас. И регулярно – каждый год – проверяйте их у офтальмолога. Причём не у школьной медсестры, а у квалифицированного специалиста.

Главное – профилактика

– С советских времён бытует мнение, что нельзя читать лёжа. Так ли это?

– В принципе так. Зачитавшись, ребёнок часто лежит в неудобной позе, даже не замечая этого. Нарушается светоощущение. С другой стороны, если глаза хорошие, то чтение лёжа вряд ли это изменит. Главную роль в появлении проблем со зрением играет всё-таки наследственность, хотя на этот счёт по сей день продолжаются споры. Я могу сказать по своей практике: если наследственность хорошая, глаза будут здоровыми, что бы человек ни делал. А если предрасположенность есть, любая зрительная нагрузка может ухудшить качество зрения.

– Ещё одна спорная тема – что лучше использовать для коррекции зрения: очки или контактные линзы. Каково ваше мнение на этот счёт?

– Контактные линзы однозначно имеют право быть. Однако очень важно тщательно следить за их состоянием: своевременно промывать, чистить, менять. Небрежности быть не должно.

Но всё-таки главное при близорукости – не какими средствами коррекции вы пользуетесь, а следите ли за состоянием сетчатки. Важно, как она прикреплена к глазу, нет ли надрывов или растяжений, не появилось ли каких-то изменений. Это не влияет на качество зрения, но в перспективе истончённая сетчатка может разорваться, что приведёт к весьма плачевным последствиям.

– Резюмируя наш разговор, посоветуйте, пожалуйста, читателям «Крымского Телеграфа», что следует делать, чтобы сохранить здоровье глаз?

– Самое главное – профилактика, о которой мы уже говорили. Не пренебрегайте регулярными визитами к офтальмологу. Кроме того, сейчас участились случаи травм, поскольку никто не считает нужным защищать глаза: люди не надевают защитные очки, капают что попало. Нужно быть внимательнее.

Ещё одно: помните, что все простудные заболевания отражаются на здоровье глаз. Вообще хочу сказать, что в организме всё взаимосвязано. Появились проблемы с зубами, носом, желудком – они обязательно скажутся на глазах. Абсолютно всё влияет на их состояние.

Обращайте внимание на рацион – от него также зависит зрение. Если человек сидит на одной белковой пище, что сейчас очень модно, ничего хорошего из этого не будет. Организму вообще и глазам в частности нужны овощи, фрукты, витамины.

– Для здоровья глаз всегда рекомендовали есть побольше моркови. Она действительно так важна для сохранения зрения?

– Да, она очень полезна для поддержания здоровья глаз, но важно помнить, что витамин А, из-за которого её рекомендуют, является жирорастворимым. То есть если вы будете просто так грызть морковку, ждать улучшения зрения бесполезно. Её обязательно нужно есть с какими-то жирами: сметаной, подсолнечным или оливковым маслом.