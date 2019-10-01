Чёрный по-белому

1 (13) октября 1880 года родился Александр Гликберг, поэт Серебряного века, прославившийся как автор лирико-сатирических фельетонов Саша Чёрный

По сей день остаётся загадкой, были ли стихотворения Чёрного о Крыме написаны в 1911 году, когда он приезжал на полуостров, или они появились лишь много лет спустя, на чужбине, где ностальгирующий поэт изо всех сил старался воссоздать в памяти величественный образ Ай-Петри и свою влюблённость в каждый дамский зонт.

Слишком рано

«…И ходят по Парижу русские люди и говорят при встречах: “Саша Чёрный умер – неужели правда? Саша Чёрный скончался! Какое несчастье, какая несправедливость! Зачем так рано?” И это говорят все: бывшие политики, бывшие воины, шофёры и рабочие, женщины всех возрастов, девушки, мальчики и девочки – все! Тихое народное горе. И рыжая девчонка лет одиннадцати, научившаяся читать по его азбуке с картинками, спросила меня под вечер на улице:

– Скажите, это правду говорят, что моего Саши Чёрного больше уже нет? – И у нее задрожала нижняя губа».

Так написал в некрологе другу Александр Куприн. А писать некрологи Куприн умел, натренировавшись на подобном сочинении в честь собственного «литературного отца» Антона Павловича Чехова. Возможно, в вышеприведённом отрывке имеются преувеличения. Возможно, маленькая рыжая девчушка существовала лишь в воображении автора. Но купринское «слишком рано» попало в точку. Смерть в 52 года для талантливого человека действительно слишком. Слишком было и то, что после смерти Чёрного в 1932 году вдруг стало казаться, что его любили многие, а уважали практически все. Но это было не так, потому что трудно любить и уважать человека, который всегда был вещью в себе, не входил в модные и актуальные «литературные обоймы», а просто с «безнадёжным оптимизмом» и упрямством мессии вскрывал гнойники и язвы окружавшего его социума, выказывая крайнюю степень неприятия всех нищих духом. Про таких при жизни говорят: «Корону-то сними!» А провожая в последний путь, стараются речитативом пропеть хвалу, демонстрируя собственную избранность и причастность.

Отпущение грехов

В 1909 году Саша Чёрный впал в депрессию. В этом он решил исповедоваться в письме к человеку, с которго был накоротке. Этим человеком был Корней Чуковский. Именно ему Чёрный написал о душевном надломе, о стремлении уйти от всего, в том числе и от собственных стихов. Именно перед ним Чёрный не постеснялся выказать сильнейшую усталость.

Чуковский оказался не тем человеком, которому стоило использовать в качестве жилетки. Позже между литераторами произошёл разрыв, и Корней Иванович публично заявил, что «Саша Чёрный – поэт микроскопический, худосочный самоедик с лимонным сердцем и лимонной головой, который только и делает, что скулит, хнычет, насквозь прокисливая души читающим его сатиры». Но это было потом…

В 1909-м Чуковский ещё был способен проникнуться. Правда, не без намёков на собственную сверхпроницательность. Мол, он, Чуковский подметил неврастению Чёрного раньше, чем тот сам в ней признался, ещё в 1908-м. Корней Иванович вспоминал, как его визави однажды заехал к нему зимой сразу после поездки в Финляндию. Чёрный побывал на водопаде Иматра, который «нагнал на него смертельную скуку, и бывали минуты, когда ему страшно хотелось броситься вниз головой».

На все четыре стороны

Бороться с депрессией, которая, по признанию самого Чёрного, была вызвана частыми разъездами, поэт решил… ещё более частыми разъездами. И сам себя отправил на все четыре стороны. После Финляндии север можно было вычеркнуть из списка (хотя, следует признать, Чёрный возвращался туда, но уже не для любования водопадами, а просто чтобы покататься на лыжах). И дальше двигаться по часовой стрелке: сначала на восток, потом на юг и, наконец, на запад. Как ни странно, такая стратегия оздоровления сработала. Пребывание летом 1909 года на востоке, в Башкирии, взбодрило организм Саши Чёрного. Теперь стрелки его внутренних часов указывали на юг, на Крым.

Побег в глушь

Саша Чёрный с женой Марией Ивановной появился на полуострове в 1911 году. Когда именно, исследователи сказать затрудняются. Мол, в крымских стихах поэт и говорит о весне, и упоминает приметы, свойственные августу: «Съел виноград. Вздремнул немножко. / Ем дыню роговою ложкой…» («В старом Крыму», стихотворение, которое датируют то 1911-м, то 1923 годом).

Чета Чёрных начала свой вояж с Севастополя, потом была Ялта, и, наконец, они поселились в Мисхоре. Севастопольский филолог Виктория Миленко в своей книге «Печальный рыцарь смеха» объясняет этот выбор следующим образом: «Мисхор – татарская деревня в 12 километрах от Ялты, осененная зубчатой вершиной горы Ай-Петри, тогда еще не была курортной зоной в современном ее виде. Неудивительно, что Саша с женой поселились именно в Мисхоре: они не любили курортных городов и всегда искали какую-нибудь глушь».

В этой видимости глуши Чёрному нужна была и видимость ничегонеделания: «Освобождаю тыл из кресла. / В халат запахиваю чресла… / Иду купаться… / Вот и всё».

Но на самом деле это было далеко не всё. Кроме вышеперечисленного поэт ещё как минимум ностальгировал и фантазировал. Он побывал в ялтинском доме Антона Павловича Чехова, с упоением бродил по саду, прикасался к деревьям, помнившим великого писателя, и, возможно, встретился с его матерью Евгенией Яковлевной и сестрой Марией Павловной. А возможно, и нет.

Когда речь идёт о Чёрном, ничего нельзя сказать со стопроцентной уверенностью – его архив не сохранился.

Но его ощущения остались жить в стихотворениях. «Он шутил, смотрел на кипарисы / И прищурясь слушал скучный вздор…» – написал Чёрный после посещения Белой дачи. Этими словами он хотел рассказать о Чехове, но рассказал о самом себе.

Современники вспоминали, что Саша Чёрный всегда «выбирал «жертву» и о ней читались стихи, такие меткие, остроумные и верные, но, как мы ни просили дать их нам, он никогда их не давал». Не давал, наверное, потому что на самом деле жертвой был он сам, во всяком случае, чувствовал себя таковой. И от этого бежать было некуда.