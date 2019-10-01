Родился и сгодился

Можно ли праздновать день рождения круглый год, а юбилейную дату несколько лет подряд?

Адмирала Фёдора Ушакова в России почитают до такой степени, что даже канонизировали. Однако о точной дате его рождения спорили очень долго. Настолько долго, что некоторые путаются до сих пор.

Методом научного тыка

«Календарь памятных и знаменательных дат Крыма на 2019 год», составленный Н. Я. Максимушкиной и представленный на общий доступ на сайте ГБУК «Крымская республиканская универсальная научная би­блиотека им. И. Я. Франко», – издание официальное и по большей части полезное. Своей целью оно ставит помощь библиотекарям, учителям, журналистам, краеведам «в расширении знаний о крае, популяризации имён деятелей культуры, науки и искусства, внесших определённый вклад в развитие Крыма». Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Не далее как 14 октября «Календарь…» предлагал отпраздновать «275 лет со дня рождения Ушакова Фёдора Фёдоровича». Интересный поворот. Тем паче что сравнительно недавно историки по данным, обнаруженным в Ростовском филиале Государственного архива Ярославской области, установили, что Фёдор Ушаков родился 13 (24) февраля 1745 года в сельце Бурнаково (сейчас Рыбинский район Ярославской области).

Однако с годом ещё куда ни шло. Ведь он по сей день изрядно «гуляет» в разных изданиях, о чём в «Календаре…» не забыли упомянуть. К примеру, 1744-й указан в качестве года рождения Фёдора Ушакова даже в монументальной Большой Советской энциклопедии.

Но откуда, простите, взялось 14 октября? Из каких-то новых, ещё не доведённых до общественности архивных данных? Или просто перепутали? Скорее второе. Поскольку 14 октября к жизни Фёдора Ушакова имеет-таки непосредственное отношение. Вернее, если быть точными, дата эта имеет отношение к его смерти. В этот день (или на день позже) прославленный адмирал почил в бозе. Случилось прискорбное событие в 1817 году, то есть 202 года назад.

Лучше больше, чем никогда

Русская православная церковь отмечает день памяти прославленного русского флотоводца 15 октября. Рыбинск, признанный родиной Ушакова, после того как было отринута версия о его тамбовском происхождении, начинает памятный день с божественной литургии в местном Спасо-Преображенском соборе.

Есть у Фёдора Ушакова и ещё один день памяти, который тоже отчасти имеет отношение к октябрю.

25 октября 1999 года на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II было отправлено обращение за подписями главы Республики Мордовия Меркушкина и председателя правления Фонда по восстановлению и модернизации крейсера «Адмирал Ушаков» Лопатина. Спустя год, 19 октября 2000 года, это предложение поддержал главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал флота Владимир Иванович Куроедов.

В ходе длительного и скрупулезного рассмотрения вопроса члены комиссии пришли к единодушному мнению, что Федор Федорович Ушаков является не просто наиболее почитаемым российским флотоводцем. Своей праведной земной жизнью он заслужил большего.

Прославление Фёдора Ушакова в лике святых состоялось 4 и 5 августа 2001 года в Санаксарском монастыре, близ которого в деревне Алексеевке (ныне в Темниковском районе, Республика Мордовия) некогда жил Ушаков.

Тогда, в 2001-м, в монастырь приехали около десяти тысяч человек: заслуженные адмиралы, командующие всеми флотами, многочисленные паломники со всех концов страны и духовенство. На площади для отдания последних воинских почестей выстроился почетный караул, прозвучали ружейный салют и гимн России.

В 2004 году решением Архиерейского собора праведный воин Феодор был причислен к лику общецерковных святых.

Старт дан

Старт торжественных мероприятий в честь 275-й годовщины со дня рождения, словно вдохновившись нашим «Календарём…», дали уже в октябре этого года.

17 октября 2019 года в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в Санкт-Петербурге состоялось открытие выставки «Небесные покровители Российской Армии и Флота». По сообщению Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, выставка предваряет памятные мероприятия 2020 года. В экспозиции представлены работы известных отечественных мастеров изобразительного искусства, посвященные славным страницам военно-морской истории России и небесным покровителям российского воинства. Центральными сюжетными линиями стили образы святого апостола Андрея Первозванного, тоже, кстати, имеющего непосредственное отношение к Крыму, святителя Николая Чудотворца, святого праведного воина Феодора Ушакова и др. Особое место на выставке займет макет иконы главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный».

Обещают, что в 2020-м в Санкт-Петербурге на площади Труда будет установлен памятник Фёдору Ушакову.

Память и памятники

Как в Крыму и Севастополе намерены отпраздновать юбилейную дату адмирала, пока неизвестно. Но на полуострове уже имеются и площади, и памятники, и храмы в его честь.

Только в Севастополе в честь Ф. Ф. Ушакова названы: одна из старейших площадей города, балка на Корабельной стороне, поселок и библиотека № 14 по улице Макарова. Первый памятник флотоводцу установили в дни празднования 200-летнего юбилея Севастополя 29 июня 1983 года у входа на Исторический бульвар (авторы проекта – скульптор С. А. Чиж, архитекторы А. С. Гладков и Г. Г. Кузьминский, за основу скульптор взял портрет, созданный антропологом М.М. Герасимовым). К 250-летию со дня рождения Ушакова по инициативе командования Черноморского флота там же, в Севастополе, был создан ещё один памятник, автором проекта которого выступил скульптор Г. А. Черниенко из Санкт-Петербурга.

Храм Святого праведного воина Феодора Ушакова в приморском посёлке городского типа Новофёдоровка Сакского района освятили в 2010-м.

Теперь главное не запутаться, что именно и когда мы отмечаем.