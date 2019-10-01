На смену миллениалам пришло поколение, не представляющее мир без интернета и цифровых технологий

Речь идёт о молодых людях, родившихся с начала 2000-го и заканчивая теми, которые успеют появиться на свет до конца текущего года. В портрете «поколения Z» преобладают следующие характеристики: коммуникация в социальных сетях, желание постоянно развлекаться, отсутствие интереса к чтению книг и привычка к потреблению визуального контента. Родители и учителя — в растерянности и испытывают сложности в налаживании контакта с «инопланетянами» с «планеты Z».

Всех поделить

«Теория поколений» была создана в 1991 году американскими психологами Нейлом Хоувом и Уильямом Штраусом. Она основана на различиях между поколениями X, Y, Z и так называемыми «бэби-бумерами». Активная деятельность представителей этих поколений пришлась на конец ХХ – начало XXI века.

Для «бэби-бумеров», родившихся в 1943-63 годах характерно стремление к коллективному труду и работе в команде. «Поколение Х» (1963-1983) рассчитывает только на себя, ему свойственен больший индивидуализм. «Поколение Y» (1984-2000) в целом отличается тягой к знаниям и высоким профессионализмом, но не готово долго ждать повышения и стремится сделать карьеру как можно быстрее.

Подростки «поколения Z» (2000 и младше) еще не успели стать профессионалами. Но уже сегодня понятно, что методы воспитания и формы досуга, работавшие для их родителей, не работают для них. Многие взрослые отмечают отсутствие у них многих важных навыков, например умения работать с информацией. Современные подростки с самого рождения окружены небывалым потоком информации и визуального контента. Кроме того они являются самыми желанными потребителями и аудиторией маркетологов – сегодняшняя индустрия товаров для молодежи намного шире, чем 20 лет назад.

Из первых уст

Летом этого года о приоритетах поколения Z решили узнать из первых уст. С помощью онлайн-панели «Анкетолог» было опрошено 900 российских молодых людей, проживающих в городах с населением от 500 тысяч человек.

Перво-наперво респондентов попросили расположить по значимости предложенный список приоритетов. Наиболее значимой для молодых людей оказалась семья – средний ранг этой сферы жизни в списках опрошенных составил 3,0. Далее расположились развлечения и отдых (3,4). Существенно менее значимыми для респондентов оказались образование (4,1), саморазвитие и личностный рост (4,4). Следом опрошенные расположили заботу об экологии и разумное потребление (4,7), а лишь затем - карьеру (5,3), друзей (6,0) и путешествия (6,9). Наименее значимым из предложенного списка они назвали желание быть полезными обществу (7,2).

Предпочтения – мать учения

Большинство опрошенных парней меньше всего хотели бы экономить на здоровье (61%), качественной и вкусной еде (51%), комфортных условиях проживания (39%), образовании (33%), электронике и гаджетах (28%). Среди девушек приоритеты распределились схожим образом, однако доли выбравших тот или иной вариант в разрезе пола существенно различаются: на здоровье не хотят экономить 74% девушек, на вкусной еде – 63%, на комфортных условиях проживания – 56%, на путешествиях – 39%, на образовании – 34%.

Если говорить о предпочтениях на рынке труда, то оптимальным рабочим графиком для себя 40% опрошенных парней назвали обычный график с фиксированным временем труда, 36% предпочитают гибкий график, 14% – фриланс. При этом большинство девушек (49%) назвали предпочтительным для себя гибкий график, 28% выбирают обычный график, а 15% – фриланс и удаленную работу.

Покупки и поклонники

Четверть опрошенных отметили, что предпочитают покупать новинки, недавно появившиеся на рынке, остальные 75% скорее выберут привычные продукты, которые они обычно покупают. Подавляющее большинство респондентов (80%) чаще всего приобретают товары в обыкновенном магазине, а 20% – в интернет-магазинах. Правда, стоит отметить, что почти треть респондентов (32%), прежде чем купить товар в обыкновенном магазине, изучает информацию о нем в Интернете.

Что касается привычек в продуктовом шопинге, то 36% отметили, что чаще всего покупают спонтанно случайные продукты, даже если приходят в магазин со списком. Остальные 64% покупают строго необходимое, даже если не составляют список покупок.

Если же говорить о свободных деньгах, то девушки предпочитают тратить их в основном на развлечения вроде походов в кино, бар или кафе (66%), одежду или обувь (62%), косметику (51%), хобби (50%). Тогда как юноши тратят их на хобби (61%), развлечения (60%), одежду и обувь (50%), фастфуд (38%). На обучающие курсы и семинары тратят свободные деньги лишь 13 и 16% опрошенных парней и девушек соответственно.

Каждый месяц откладывают небольшую сумму 27% опрошенных, 49% откладывают только в тех случаях, когда у них появляются свободные деньги, 19% не откладывают, потому что не имеют такой возможности, а 4% – потому что просто не хотят этого делать.

Выводы и предубеждения

Казалось бы, опрос не выявил ничего сверхъестественного. Люди как люди. И вывод теоретиков о том, что «правила общения с представителями “поколения Z” включают в себя такой важный фактор, как умение договариваться», действует и в отношении всех прочих возрастных категорий. И чем больше специалисты увлекаются изучением людей ближайшего будущего, тем чаще они говорят: «Мы знаем то, что ничего не знаем». Из их уст это звучит примерно так: «черты, обычно приписываемые поколению нынешних подростков, не являются ключевыми свойствами этого поколения, а часто и вовсе не выявляются». И это правильно. Других людей можно попытаться понять, но познать до конца, увы, невозможно.