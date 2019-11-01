→ Байки, сонеты В среднем — самые невезучие На днях федеральный портал «Мир квартир» сопоставил зарплаты в российских регионах со стоимостью недвижимости и опубликовал выводы, из которых следует, что семье в Крыму нужно копить на частный дом в среднем 24 года. «Крымчанам не повезло больше всего. Официальные зарплаты там невелики, а цены на дома взвинчены из-за курортного статуса региона, в расчете на приезжих покупателей. В результате сами жители полуострова, чтобы купить домовладение, должны копить целых 24 года», – отмечается в результатах исследования. Но есть, так сказать, нюансы. Дело в том, что все эти выводы построены на средних показателях. То есть, средняя зарплата в Крыму, по данным органов статистики, составляет 36 674 рубля, а средняя цена дома – 10,4 млн рублей. При этом средний российский дом стоит на данный момент 4,56 млн рублей, а средняя официальная российская зарплата составляет 49 тысяч рублей, таким образом, среднероссийский примерный срок накопления на дом – восемь лет. Также при расчетах предполагалось, что для покупки дома откладывается вся зарплата одного из членов семьи, в то время как другой берет на себя расходы на питание и предметы первой необходимости, оплату жилья, транспортные расходы и т.д. Таким образом, расчеты не только усреднены, но и справедливы только для семейных людей. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 552 от 1 ноября 2019 года Еще статьи: 44 года… Или в Магадан На среднюю зарплату можно прожить вдвоём? Да что вы говорите! Всё выше и выше... Крымскую землю покупают северяне Просмотров: 77 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:49