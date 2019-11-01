В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... безопасность людей для властей — дело десятое Светлана С. Из Симферополя сообщает: «Еще в сентябре обратилась на горячую линию Председателя Совмина РК, чтобы обновили стершуюся «зебру» на ул. Блюхера. Перейти невозможно стало. Водители пешеходный переход не видят и уже просто опасно ходить. А там же ещё и школа рядом, дети!.. После обращения получила письмо, что поручено МБУ «Город» обновить дорожную разметку, а три недели назад и из горадминистрации пришло письмо с таким же текстом. Но до сих пор, ни новой «зебры», ни работников «Города» не видно… Похоже, что безопасность граждан для властей — не самое приоритетное занятие». Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 552 от 1 ноября 2019 года Еще статьи: Говорят, что... появился новый стихийный рынок Перекресток трагедий Нашли когда красить... Говорят, что... разметку наносят на отсутствующие дороги Запретные «зебры» и дорогие деньги