В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... газовая труба служит подпоркой аварийной стене

Не назвавшая своё имя жительница Симферополя предрекает катастрофу: «Неужели никому нет дела?! Перекресток ­ ул. Крылова и ул. Краснознаменной. Огромная стена уже давно лежит на газовой трубе, и в любой момент может случиться беда! Мало того, что она может кого-то привалить, так она ещё и сломает газовую трубу! У нас, как обычно, любят разгребать последствия и искать козла отпущения, а не предотвращать их!»