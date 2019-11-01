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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... газовая труба служит подпоркой аварийной стене

Не назвавшая своё имя жительница Симферополя предрекает катастрофу: «Неужели никому нет дела?! Перекресток ­ ул. Крылова и ул. Краснознаменной. Огромная стена уже давно лежит на газовой трубе, и в любой момент может случиться беда! Мало того, что она может кого-то привалить, так она ещё и сломает газовую трубу! У нас, как обычно, любят разгребать последствия и искать козла отпущения, а не предотвращать их!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 552 от 1 ноября 2019 года

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Просмотров: 78 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:01

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