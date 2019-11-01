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Говорят, что... в Керчи придумали страшилку для рожениц
Говорят, придя в лабораторию в керченском роддоме, чтобы сдать кровь, женщины ощущают себя так, словно попали в фильм ужасов или в какую-нибудь малоприглядную антиутопию о беспросветном будущем человечества. В голове не укладывается, что эти катакомбы могут соответствовать каким-либо санитарным нормам. Сложно также представить, чтобы в этом роддоме рожал хоть кто-то из жен городских чиновников или женщины-чиновницы собственной персоной.
Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 552 от 1 ноября 2019 года
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