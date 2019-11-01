Говорят, что... Ялту готовят к газовой атаке

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



В соцсетях появились сообщения, что по всей Большой Ялте разбрасывают ящики с детскими противогазами. В частности, они появились в Гаспре. «Там даже была инструкция «Детский противогаз». Что это за самоуправство? И кто видел, что за организация совершила эти незаконные деяния?» – пишут в своих постах ялтинцы. В комментариях к этим постам появились предположения, что таким образом «втихаря, чтобы без паники, раздают средства индивидуальной защиты». Правда, в подобную логику верят немногие. А те, кто попрактичнее, и вовсе советуют собрать всё это добро, загрузить в авто и потом выставить на какой-нибудь площадке в Интернете, само собой, за деньги.