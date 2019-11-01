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Вне законаКриминал

Громкое дело

Крымский след харьковской бойни

25 октября в Харькове у торгового центра «Восторг» были расстреляны два местных очень влиятельных криминальных авторитета «Жора» и «Тайсон». Первому удалось выжить, второй же скончался в карете скорой помощи. Киллер действовал дерзко, и, не подстрелив жертвы с первого раза, сделав небольшой круг, совершил вторую попытку, более удачную, а уже потом хотел скрыться на автомобиле. Но был блокирован полицией и подорвался на гранате. В Харькове давно идет передел криминальных сфер влияния, и в этом переделе пострадали и сложили головы многие «уважаемые люди». Но как в этой истории замешан Крым?..

Куда тянутся нити

Пострадавшие «Жора» и «Тайсон» принадлежали к днепропетровскому клану, а заказали их, по всей видимости, либо представители горловско-енакиевской группировки, которые в свою очередь не в ладах с мэром Кернесом, либо еще один днепропетровский клан вора в законе по кличке «Умка». Но и это не всё, погибший «Тайсон» был одним из главных свидетелей по делу об убийстве в Киеве два года назад бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. А там нити тянутся уже к украинским спецслужбам и госчиновникам.

Но вот что самое интересное, возвращаясь к расстрелу в Харькове, стоит сказать, что не так давно группировка «Жоры» пополнилась крымчанами и фактически «Жориным» сопредседателем в уголовном коллективе стал известный в Крыму криминальный авторитет, некто 38-летний Владимир Щегольков по кличке «Ариец».

Второй слева – киллер Титов, третий слева – «Жора», крайний справа – «Тайсон»

Ретроспектива – симферопольская тюрьма

«Ариец» – коренной севастополец, четырежды судимый (кражи, грабежи, разбой и так далее), причем первый раз еще в школьные годы. Щегольков был несколько лет смотрящим в симферопольском следственном изоляторе и, говорят, жил в СИЗО как на курорте. У него была комфортабельная камера с телевизором, холодильником и мягкой постелью, и даже чуть ли не свой солярий. Питался деликатесами, а его «нелегкую» жизнь скрашивали живущие с ним в камере кошка и сожительница из арестанток. По тюрьме он свободно передвигался, как и его блатные приближенные, правда, в основном ночью. Такую привилегию могли получить и простые сидельцы, купив у «Арийца» «проездной билет». Тогда коррупция достигла таких размеров, что по СИЗО свободно гуляли мобильники, спиртное и наркотики. Кстати, Щегольков и его свита в целом вели здоровый образ жизни и постоянно занимались спортом, в их распоряжении был тюремный спортзал. Но самое главное, Щегольков установил в СИЗО жесткую систему поборов. Всякий мало-мальски состоятельный человек, попав в изолятор, должен был платить, чтобы его не прессовали. Обычная в таких случаях практика была простой: не так посмотрел, не то сказал, то есть поступил не по понятиям, значит, должен деньги. Причем под пресс «Арийца» попадали не только просто состоятельные граждане, но и люди из крымской элиты, оказавшиеся за решеткой. А на рубеже первого и второго десятилетий нынешнего века в симферопольский изолятор заезжали и крымские министры, и мэры некоторых городов полуострова.

Из собранных поборов «Ариец» делал сотрудникам администрации щедрые подарки, одному даже презентовал мотоцикл стоимостью более 20 тысяч долларов. А еще «Ариец» мог выехать из тюрьмы поужинать в ресторан, стоимость услуги около тысячи долларов США. Во время одной из таких поездок его и схватили правоохранители. А дело было так, в 2011 году два коррумпированных сотрудника СИЗО вывезли Щеголькова на автомобиле скорой помощи в больницу, а там, пересадив его в свою машину, доставили в ресторан поужинать с одним очень влиятельным человеком. Но покушать и пообщаться «Ариец» не успел, нагрянули оперативники МВД. В результате сотрудники СИЗО получили сроки, а Щегольков вернулся в свою камеру. Однако эта информация попала в прессу, и разразился грандиозный скандал. Правда страсти побушевали некоторое время и затихли.

Весь этот тюремный бардак держался не только на повальном мздоимстве, но и на запугивании администрации бунтом. А бунт в тюрьме – это из ряда вон выходящее событие с оргвыводами на серьезном государственном уровне. Авторитет «Арийца» тогда был настолько высок, что он претендовал на высокое звание «вор в законе». Кстати, для этого не нужно было собирать сходку, коронация могла пройти и по телефону.

На свободе тоже при деле

В 2013 году Щегольков вышел на волю. По некоторым данным, в 2014 году «Ариец» оказался в Днепропетровске, где, по слухам, вступил в один из карательных националистических батальонов. Тогда, кстати, в подобные подразделения с удовольствием брали уголовников. Но рисковать жизнью на передовой он желанием не горел, поэтому вскоре вернулся к привычному роду деятельности и стал заниматься вымогательством. Причем по методике 90-х годов с применением утюгов, поджогами и так далее. За свои проделки в Днепре «Ариец» также угодил в СИЗО, где тоже получил роль смотрящего, но был он там не долго.

Есть информация, что он в те годы принимал активное участие в «общественной жизни» украинского криминалитета, постоянно участвуя в сходках светил уголовного мира. Однако в Днепре у него не сложились отношения с местным криминальным авторитетом по кличке «Умка». Пришлось «Арийцу» подумать о переезде. Еще бы – «Умка» был на короткой ноге с фактическим хозяином Днепропетровска, больше известным в миру как Игорь Коломойский. А в начале этого года «Ариец» попал в Днепропетровске в незапланированную засаду. В город должен был приехать президент Порошенко, однако, будучи трусливым по натуре, он попросил правоохранителей зачистить местные «малины». Когда «Порш» «Арийца» летел по городу, его остановило полицейское спецподразделение «Корд» и осуществило силовое задержание со стрельбой и заламыванием рук. Щегольков и трое его подельников пытались отбрыкиваться, но тщетно. Потом сам замначальника полиции Украины хвалился, что «мордой в асфальт уложил самого «Арийца».

Как бы там ни было, Щегольков со своей командой вскоре обосновался в Харькове. Его роль в группировке «Жоры» была одной из лидирующих, и, по всей видимости, на «Арийца» рассчитывали в борьбе с конкурентами. Хотя у группировки были серьезные подвязки в правоохранительных структурах. Ходят упорные слухи, что «Жорин» коллектив имеет непосредственное отношение к убийству Вороненкова. Все-таки «Тайсон» был главным свидетелем по данному преступлению. Некоторые даже поговаривали, что трагедия у «Восторга» – это зачистка по делу бывшего депутата российской Госдумы. Как бы там ни было, нынешняя ситуация на Украине – это настоящий террариум из переплетенных между собой политических, националистических и криминальных интересов. И где кончается одно и начинается другое, даже невозможно сказать. Какая роль в этом клубке принадлежит «Арийцу»? Совершенно точно не главная, но и не последняя, по крайней мере, на уровне Харькова и, возможно, Днепропетровска.

Дмитрий ПОДБЕРЕЗКИН
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 552 от 1 ноября 2019 года

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Просмотров: 100 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 15:18

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