Обновления бывают разными

Крымские города обретают новых руководителей

Вскоре после выборов депутатов в парламент республики главам всех крымских муниципалитетов было предложено добровольно сложить свои полномочия. Такое решение, пояснили в региональном правительстве, было принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе на местах. Все главы администраций незамедлительно написали заявления об уходе. Теперь, спустя полтора месяца, депутаты городских советов по всему Крыму принимают решения о том, кто займёт руководительские кресла в регионах.

Поворотный момент

В крымском правительстве неоднократно подчёркивали тот факт, что предложение об увольнении, направленное всем главам муниципалитетов, не носило принудительного характера. Руководители городов и районов при этом продемонстрировали истовую готовность ещё раз пройти горнило испытаний: широкое общественное обсуждение и конкурсные процедуры. Это, как подчеркнули на республиканском уровне, командное решение и жест доброй воли. Новая пятилетка должна кардинально изменить уровень и качество жизни крымчан. Но для того, чтобы принять участие в строительстве светлого будущего, каждый уважающий себя чиновник обязан пройти через конкурс, представить и защитить свою программу, предоставить планы развития жителям муниципалитетов. Это как экзамен, успешная сдача которого даёт право продолжить работу в команде единомышленников на благо крымчан.

Что ж, осознав всю значимость момента, посмотрим, кто же прошёл суровый отбор и оказался у руля в крымских муниципалитетах.

«Я пришла надолго»

Разумеется, самое пристальное внимание общественности было приковано к борьбе за пост главы администрации крымской столицы. Тем более что началась она с неожиданного отказа от участия экс-руководителя города Натальи Маленко, которая сначала подала все необходимые документы, а затем буквально за несколько часов до начала конкурса заявила о снятии своей кандидатуры. Для многих это стало неприятной неожиданностью. Несмотря на то что работа Натальи Маленко вызывала немало нареканий, на фоне «достижений» предыдущих сити-менеджеров её деятельность выглядела вполне плодотворной. И это при том, что она руководила администрацией совсем недолго – меньше года. Впоследствии выяснилось, что Наталья Маленко сняла свою кандидатуру по просьбе главы республики. Такое решение, пояснил он, «соответствует общему курсу на обновление власти на всех уровнях».

По неизвестным причинам от участия в конкурсе также отказались директор муниципального бюджетного учреждения культуры Симферополя «Детский парк» Антон Якулевич и заместитель директора ООО «Единая Республиканская Тендерная Компания» Дмитрий Бондарев.

Таким образом, в конкурсе принимали участие шесть кандидатов: бывший депутат горсовета, предприниматель Степан Кискин, генеральный директор «Управляющей компании «Новый Чехов» Валерий Турецкий, региональный директор ООО «Продекс» Антон Ганин, председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру РК Александр Спиридонов, директор муниципального унитарного предприятия муниципального образования городской округ Симферополь «Метроград» Елена Проценко и министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов.

Конкурс в прямом эфире транслировался телевидением и на портале правительства республики. Также было организовано он-лайн голосование за кандидатов, в котором могли принять участие все желающие. А последнее слово, разумеется, было за депутатами Симферопольского городского совета – именно им предстояло выбрать победителя из двух кандидатов, рекомендованных конкурсной комиссией с учётом народного голосования.

В итоге бразды правления крымской столицей вновь оказались в женских руках – градоначальницей стала Елена Проценко, до недавнего времени заведовавшая основными рынками Симферополя и торговыми площадями в подземных переходах. После назначения на должность главы администрации первым делом чиновница намерена заняться ремонтом дорог, ликвидацией пробок и вообще проблем с транспортом.

«Нужно закончить очистку реки Салгир, ремонт дорог, – констатирует Елена Проценко. – Затем будут новые задачи, новое планирование. Меня очень беспокоит коллапс на дорогах и проблемы с транспортом, а также проблемы ЖКХ. Очень хочется, чтобы город был красивым, было много цветов, много зелени, чистота. В ближайшее время не планирую проводить кадровых перестановок в администрации. Буду ходить в отделы, смотреть людям в глаза, спрашивать об их профессиональных возможностях и делать выводы. У меня здоровые амбиции, я пришла работать и надолго».

Те же лица

Между тем, не только Симферополь обрёл нового руководителя. Посмотрим же, каким образом «обновление власти на всех уровнях» происходит в других городах республики.

В Алуште депутаты городского совета вернули пост главы муниципалитета Галине Огневой. Новая-старая глава администрации родилась в 1960 году в пгт Липовая Долина Сумской области. Окончила Симферопольский государственный университет по специальности «преподаватель русского языка и литературы». Трудилась в качестве рабочей Эфиромасличного комбината «Крымская роза», учителя русского языка и литературы алуштинской СШ № 3. С 2014 по 2017 год являлась главой муниципального образования городской округ Алушта, председателем городского совета, а в 2017-м заняла пост главы администрации.

В Армянске кресло главы администрации также не поменяло обладателя – депутаты на пост руководителя муниципалитета опять избрали Василия Телиженко. Он родился в 1965 году в городе Звенигородка Черкасской области. Окончил Днепропетровский инженерно-строительный институт по специальности «строительство». В своё время работал мастером производственного обучения в городском среднем ПТУ №20 Армянска, заместителем начальника управления капитального строительства и ЖКХ Армянского городского совета, заместителем городского головы. В 2015 году стал главой администрации Армянска.

Без перемен получилось и в администрации Джанкоя: там депутаты на пост главы переизбрали Эдуарда Селиванова. Он родился в 1967 году в городе Димитров Донецкой области. Окончил Ленинградское высшее ордена Ленина Краснознамённое училище железнодорожных войск и военных сообщений им. М. Фрунзе, а также Одесский региональный институт государственного управления НАГУ при Президенте Украины. С 2000 года трудился в Джанкое в качестве чиновника, занимая различные должности. В 2016 году стал главой городской администрации.

«Кадровый вопрос, со мной согласятся руководители муниципалитетов, наиболее сложный, – убеждён Эдуард Селиванов. – Поэтому к нему я подойду очень взвешенно. Будет сделан анализ с точки зрения положительных моментов, но, конечно, прозвучит и определённая критика. Оценку и мне, и моей команде должны дать наши горожане».

Очередное переизбрание случилось в Евпатории. Там главой администрации был выбран Роман Тихончук, исполнявший обязанности руководителя муниципалитета после того, как в апреле этого года прежний градоначальник Андрей Филонов был отстранён от должности. Тихончук родился в 1977 году в Симферополе, окончил Крымский институт природоохранного и курортного строительства по специальности «менеджмент в непроизводственной сфере», Национальный университет внутренних дел в Харькове по специальности «правоведение», Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления по специальности «государственное управление». Занимал руководящие должности в нескольких фирмах, был депутатом Евпаторийского горсовета.

Не произошло перезагрузки власти и в Керчи – пост главы администрации там вновь занял Сергей Бороздин. Он родился в Керчи в 1975 году, окончил Керченский морской технологический институт по специальностям «инженер-механик», «учёт и аудит» и «магистр экономики», а также Одесский национальный морской университет по специальности «инженер по транспорту». Работал на руководящих должностях на частных и государственных предприятиях, в том числе в ГУП РК «Крымские морские порты». В 2017 году стал главой Керченской администрации.

Частичная перезагрузка

Как видите, в большинстве городов обновления номенклатуры, несмотря на все чаянья, не произошло. Тем не менее, некоторые муниципалитеты всё-таки сменили руководство. В частности, перезагрузка власти таки произошла в Белогорске: там депутаты горсовета в качестве главы администрации выбрали Игоря Ипатко. О нём пока известно лишь то, что он возглавлял городской МУП «Райкоммунсервис».

«Депутаты поддержали мою кандидатуру единогласно. Для меня это большая ответственность и большой кредит доверия, – комментирует свою победу в конкурсе новый глава Белогорской администрации. – В ближайшее время займусь созданием сильной административной команды. Во вторую очередь, необходимо приводить город в порядок. У нас очень много проблем с жилищно-коммунальным хозяйством, с транспортной инфраструктурой, с газификацией города. На это нужно обращать очень серьёзное внимание».

Некоторая смена руководства случилась и в Красноперекопске: на пост градоначальника там был выбран Вадим Хомин, до недавнего времени занимавший должность зама главы администрации. Он родился в 1983 году в селе Первомайское Первомайского района, окончил харьковский Национальный университет внутренних дел по специальности «правоведение». Трудился в органах юстиции и в банковской сфере, был ведущим специалистом-экспертом Крымского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Федерального агентства по рыболовству Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

«В первую очередь на посту главы администрации я намерен завершить работу, которая у нас проводится в рамках программы комфортной городской среды, – сообщил после избрания Вадим Хомин. – Также муниципалитету осталось завершить работу по установке детских, спортивных площадок и ямочный ремонт. Это основные задачи, которые необходимо закрыть в этом году».

И, наконец, ещё одним городом, в котором успели выбрать главу администрации до подписания номера в печать, стал Судак. Там в конкурсе победил Игорь Степиков, о котором нам пока известно лишь то, что он являлся сельским головой Солнечнодолинского сельского совета.