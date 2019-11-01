Лифты для всех, а садик – детям

В Симферополе заменяют старые лифты в многоэтажках и принимают на баланс новый детсад

В крымской столице начали замену лифтов и ожидают открытия нового детского садика. При этом так получилось, что и первый замененный лифт, и детсад «родом» из одного и того же района – с улицы Балаклавской. В деталях разбирались наши коллеги – журналисты телеканала «ИТВ».

Долгожданная замена

Проблема устаревшего лифтового оборудования – одна из распространенных в Крыму. В многоквартирных высотках большинство подъемников отслужили свой срок и постоянно выходят из строя, представляя угрозу здоровью и жизни людей. Несколько дней назад, как стало известно, в Симферополь доставили 24 лифта, которые установят в крымских многоэтажках до конца 2019 года. Всего же должны на полуостров поставить чуть ли не втрое больше. Капля в море. Конечно. Но всё же лучше, чем ничего, как говорится. А первый адрес, где должно появиться новое лифтовое оборудование, – симферопольская улица Балаклавская, 63.

Александр Вершинский, исполнительный директор Фонда капитального ремонта:

«Мы планируем выполнить замену до конца текущего года. И где-то во второй половине декабря уже будем предъявлять лифты для сдачи в ­Ростехнадзор. В срок до 12 ноября ожидается приход всего лифтового оборудования».

62 лифта, отправляемые в Крым, распределят по Симферополю, Ялте, Партениту, Алуште, Красноперекопску, Черноморскому. Как говорит подрядчик, лифты в Крыму старые, эксплуатируются еще с 90-х годов (тезис, впрочем, известный всем крымчанам. – Ред.), что усложняет работу. Чтобы поменять один подъемник, понадобится несколько месяцев.

Вячеслав Шалагин, руководитель подрядной организации:

«Специфика работы обычного лифта такая, что кабина переделывается в движущуюся платформу. На данном этапе это невозможно. Надо начинать с монтажа лебёдок, соответственно будут применяться специальные средства для подъема. Так как на 9-й этаж тянуть тяжелое оборудование физически невозможно. Поэтому замена лифтового оборудования усложненная».

Проверяет же установку лифтового оборудования крымская организация «ЖКХ Контроль». Специалисты её обращают внимание на своевременную поставку новых подъемников, выполнение ежедневных работ, контролируют наличие количества рабочих.

Александр Краса, юрист АНО «ЖКХ Контроль»:

«Вся информация по данному мероприятию в многоквартирных домах расположена на входной двери подъездов, чтобы жителям было понятно, кто делает, что делает и когда закончится замена лифтового оборудования».

Итак, партию лифтов планируют установить до конца текущего года, после чего понадобится еще время, чтобы ввести их в эксплуатацию.

Побольше бы такого

Также несколько дней назад в крымской столице, в стенах городской администрации, обсуждался вопрос приема на баланс города нового детского садика на улице Балаклавской. И, как стало известно журналистам, профильный комитет горадминистрации поддержал это предложение. Событие, может показаться, не слишком существенное в череде множества дел и вопросов, которые решаются сейчас симферопольскими властями, но если учесть, что постройка этого детсада была сопряжена с множеством проблем, а начала его работы многие жители города ждут уже больше года, то не такое уж и незначительное. «Свежепостроенный детский сад, по федеральной целевой программе, на 260 деток, на улице Балаклавская, будет передан в собственность муниципалитета, и в ближайшее время детский сад распахнёт свои двери для деток», – комментируют чиновники. А мы можем только добавить: побольше бы таких новостей.