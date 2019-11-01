Готовы, но не готовы

Почему до сих пор не сформировано новое правительство Крыма

На этой неделе состоялось первое заседание крымского правительства под руководством Юрия Гоцанюка в качестве премьер-министра. В прошлый раз Совет министров собирался ещё до выборов – в начале сентября. Длительный перерыв в работе был связан с необходимостью формирования новой команды, но, поскольку этот процесс изрядно затянулся, пришлось заседать прежним составом.

Затянувшееся ожидание

Сроки подачи документов на конкурс «Твоё правительство», по итогам которого будет сформирован новый состав крымского Совмина, отодвинуты до 3 ноября – по всей видимости, заявок пока поступило недостаточно для того, чтобы гражданам было из кого выбирать. Напомним, что данный проект предоставит жителям Крыма возможность голосовать за понравившихся кандидатов в министры. Граждане смогут оценивать выступления участников путём телефонного голосования или поддержать фаворитов на официальном портале республиканского правительства. Прямо как на шоу талантов. А решение о допуске участников к теледебатам будет принимать оргкомитет конкурса на основе предварительных этапов отбора.

Кстати, такой радикальный подход к формированию правительства пришёлся по душе далеко не всем представителям крымской власти. Например, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов поставил под сомнение необходимость народного голосования за кандидатов на посты министров. Он считает, что жители республики не смогут объективно оценить претендентов. «Это пустая идея, – убеждён спикер крымского парламента. – Доверия у власти достаточно, публичности у нашей истории тоже».

А затянувшийся процесс сбора заявок на участие в конкурсе глава Госсовета объясняет тем, что многие вероятные претенденты на руководящие должности в новом составе правительства оказались не готовы к предлагаемому формату работы исполнительной власти региона.

Владимир Константинов:

«Идут очень серьёзные, непростые дискуссии. Люди не очень ориентированы и по-другому воспринимали для себя эти должности. Одно дело – приходить и выполнять какие-то поручения, а другое – выстраивать свои собственные планы работы. В этой связи многие из тех, кто, казалось бы, уже были готовы к этим должностям, сегодня оказались не готовы. В следующую среду мы опять собираемся на сессию. К этому времени, думаю, что-то будет».

Деньги будут

Жизнь тем временем не стоит на месте: год подходит к концу, а значит, нужно завершать работу над главным финансовым документом региона – республиканским бюджетом. Видимо, в этой связи крымскому правительству и пришлось собраться в старом составе, не дожидаясь обновления кадров.

По итогу заседания Совет министров одобрил проект бюджета республики не только на 2020 год, но и на плановый период с 2021-го по 2022-й. Основные параметры документа озвучила вице-премьер республики – министр финансов Ирина Кивико. По её данным, в ближайшие три года бюджет Крыма будет бездефицитным.

Ирина Кивико:

«Общий объём доходов и расходов на 2020 год составляет 183,3 млрд рублей, на 2021 год – 162,1 млрд, на 2022-й – 176,2 млрд. Таким образом, трёхлетний бюджет Республики Крым запланирован бездефицитным. Приоритетными направлениями в подготовке проекта бюджета были рост налоговых поступлений, оптимизация и приоритизация расходов бюджета, совершенствование управления налоговыми обязательствами, поддержание местных бюджетов, открытость и прозрачность бюджетных данных».

При этом в ближайшие годы собственные доходы Крыма будут значительно меньше внешних поступлений. По данным Минфина, налоговые и неналоговые вливания в казну в будущем году составят лишь 49,1 млрд рублей, в то время как сумма безвозмездных поступлений ожидается в размере 134,2 млрд. В 2021 году безвозмездные поступления составят 109,9 млрд рублей, в 2022 году – 121,3 млрд. Таким образом, Крым остаётся глубоко дотационным регионом.

Что касается расходов – статьи, наиболее интересной для граждан, – то в следующем году больше всего средств расходной части бюджета планируется направить на национальную экономику – 87,3 млрд рублей. На второй строчке – образование (29,4 млрд), на третьей – социальная политика (27,3 млрд). На здравоохранение планируется потратить 12,1 млрд рублей, на отрасль ЖКХ – 11,5 млрд, на культуру – 3,8 млрд. В общем, новый бюджет будет иметь социально-экономическую направленность.

По словам Юрия Гоцанюка, теперь пакет документов о бюджете республики будет рассмотрен Госсоветом Крыма в декабре.

Растём потихоньку!

Между тем, крымская экономика демонстрирует вполне уверенный рост. По данным Министерства экономического развития РК, озвученным в ходе заседания правительства, прирост валового регионального продукта Крыма (стоимость всех товаров и услуг, произведённых на полуострове) по итогам этого года составит 5,3% по сравнению с прошлым.

Анушаван Агаджанян, первый заместитель министра экономического развития РК:

«Объём валового регионального продукта за 2018 год предварительно оценивается в 415,9 млрд рублей. В 2019 году ожидается относительный прирост ВРП в сопоставимых ценах на 5,3%, что объясняется ожидаемым ростом промышленного производства, строительной и транспортной отраслей, ростом товарооборота. В ближайшие три года ожидается дальнейший постепенный рост ВРП: в 2020 году – на 4,8%, в 2021 году – на 4,3%, в 2022 году – на 3,2%. Увеличение ВРП будет обеспечено, прежде всего, за счёт роста базовых отраслей экономики (агропромышленного комплекса, санаторно-курортного и туристического сектора, промышленности, транспорта), развития экспортно ориентированных предприятий, реализации инвестпроектов, а также строительства крупных инфраструктурных объектов в рамках ФЦП».