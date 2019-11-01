Лас-Кацивелас

Российское руководство дало старт созданию на ЮБК «Золотого берега»

Обсуждение создания на полуострове игорной зоны идет не первый год. И если у общественности по этой теме мнения разные – кто-то считает, что это хорошо, кто-то категорически против, то на уровне руководства государства данный вопрос уже давно решен положительно. Оставалось лишь окончательно определиться с местом расположения игорной зоны. Здесь тоже были разные варианты и предложения, но теперь решено окончательно: ЮБК, Кацивели. Ну, а пойдет ли на пользу развитию Крыма данный проект и вообще состоится ли он в полной мере, покажет будущее.

2014-й. Начало проекта

Закон, включающий Республику Крым в перечень регионов, на территориях которых разрешается создание игорных зон, появился более пяти лет назад. 23 июля 2014 года его подписал президент России Владимир Путин. Затем 4 июля 2014-го этот закон приняла Госдума, а 9 июля того же года одобрил Совет Федерации. Согласно документу, границы новой игорной зоны в Крыму должны определять органы исполнительной власти республики. Тогда же появились и комментарии авторов закона о том, что, как они рассчитывают, создание игорной зоны будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в регион, созданию новых рабочих мест, пополнению доходной базы его бюджета. По экспертным оценкам, данным пять лет назад, бюджет Крыма может получить от создания игорной зоны в год до 25 млрд рублей. Кроме того, по мнению законодателей, «можно ожидать увеличения потока туристов в регион, развития гостиничного бизнеса и сферы общественного питания».

2018-й. Передали национализированное

После появления вышеупомянутого закона обсуждалось несколько вариантов размещения игорной зоны на полуострове. Предлагалось и южное, и западное побережье, и так называемая «крымская глубинка» из тех соображений, что и эти регионы нужно развивать, а не только ЮБК, и игорная зона стала бы хорошим «локомотивом» в этом деле. Но в итоге победил южнобережный вариант. И в середине декабря прошлого года под строительство игорной зоны городской совет Ялты передал в собственность Республики Крым земельный участок. «Ранее этот земельный участок был национализирован и сейчас приводится в соответствие с законодательством Республики Крым. Он является собственностью республики и находится за границами населённого пункта. Эта территория ошибочно была зарегистрирована Госкомрегистром за муниципалитетом», – приводила тогда пресс-служба крымского Совмина слова тогдашнего председателя Ялтинского городского совета Романа Деркача. В принятом документе указывалось, что площадь отведенного под игорную зону участка составляет 14,68 гектара. А также то, что на этой территории находятся несколько недостроенных зданий, трансформаторная станция и некий домик для отдыха. Кроме этого, сообщалось, что недвижимое имущество на территории переданного в собственность республики участка было продано в 2016 году. Его стоимость составила 165 млн рублей.

Аргументами же в вопросе передачи именно этой территории под игорную зону, по словам Романа Деркача, являлось то, что «принятое решение даст возможность инвестору как можно быстрее начать строительство игорной зоны и, в свою очередь, приведет к развитию муниципального образования и позволит повысить инвестиционную привлекательность региона».

2019-й. Первые детали

В начале сентября этого года Министерство финансов Крыма направило в федеральный минфин пакет документов на создание в Кацивели вблизи Ялты игорной зоны «Золотой берег». И уже вскоре из источников в одном из ведомств финансово-экономического блока стало известно, что проект распоряжения правительства Российской Федерации о создании игорной зоны в Ялте подготовлен и проходит согласование. Тогда же впервые прозвучало и название проекта – «Золотой берег» – и более точное его месторасположение. В частности, как тогда сообщил тогдашний глава местной администрации Алексей Челпанов, участок, выделенный под игорную зону, находится в районе поселка Кацивели, за пределами населенного пункта. Также Челпанов сообщал, что в ближайшее время там должны начаться «какие-то кардинальные изменения с точки зрения начала сноса недостроя, который стоит на этом участке».

Распоряжение Медведева

И вот, на этой неделе стало известно, что 22 октября 2019 года председатель правительства России Дмитрий Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону «Золотой берег». Площадь игорной зоны составит 146 тыс. 851 квадратный метр, говорится в распоряжении Медведева, опубликованном на официальном портале правовой информации. В документе отмечено, что он подготовлен в соответствии с федеральным законом «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

По этому поводу не замедлил высказаться председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. «Судя по тем картинкам, которые я видел – шикарный проект. Это будет архитектурным украшением Крыма. Такого проекта, с такой оригинальной архитектурой в Крыму нет. Очень специализированный проект, необычная архитектура. Думаю, что будет это реализовано в короткие сроки. Такие проекты за год не делают, думаю, два года», – сказал Константинов. По его словам, здания, находящиеся на земельном участке, выделенном для создания игорной зоны, будут-таки снесены (похоже, что вышеупомянутые планы, озвученные ялтинском руководством, еще не выполнены), поскольку адаптировать их под казино очень сложно. Кроме этого, Владимир Константинов ожидаемо отметил, что создание «Золотого берега» повысит курортный потенциал полуострова. «Реализация проекта усилит курортную сферу Крыма, без всякого сомнения. Мы видели, как это работает в Краснодарском крае – прекрасно работает. Те страхи, которые часто на бытовом уровне циркулируют, вообще не реализуются. Очень солидное учреждение. И время провести в нем, просто походить, поучаствовать в мероприятиях, даже если не увлекаешься (азартными) играми, очень здорово», – добавил спикер Госсовета.

А пока… «накрыли» миллиардный бизнес

Пока власти на разных уровнях работают над созданием легальной игорной зоны на полуострове, правоохранители «купируют» нелегальный игорный бизнес. В частности, как сообщает пресс-служба МВД России, за последнее время сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность пятнадцати подпольных игровых клубов в нескольких городах Крыма. По предварительным данным, доход от деятельности незаконных заведений мог превышать 1 млрд рублей. «Закрыты 15 игровых залов, завуалированных под букмекерские конторы», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В МВД также сообщили, что в игровых залах, жилых и офисных помещениях разных населенных пунктов на полуострове было обнаружено свыше 340 единиц оборудования, среди которого были компьютеры со специальным программным обеспечением и игровые терминалы. Данные мероприятия по пресечению незаконной деятельности велись совместно главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России во взаимодействии с крымскими коллегами и УФСБ России по Республике Крым и Севастополю. По итогу, следователи СК возбудили восемь уголовных дел по статье 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр). Во время обысков оперативники изъяли больше 3 млн рублей и документацию, имеющую доказательственное значение для уголовного дела.

Удалось установить и конкретные локации незаконных игровых точек. Так, по данным главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю, подпольные казино работали на территории одиннадцати районов Крыма. При этом 14 залов действовали в открытом доступе. «В наглую», так сказать. Одновременно оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия проводились в Симферополе, Евпатории, Ялте, Алуште, Белогорске, Саках, Красноперекопске и Черноморском.