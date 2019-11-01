Что происходит за закрытыми дверями, или Почему в поселке Гвардейское не желают видеть журналистов на сессиях

Несколько дней назад визит журналистов на внеочередную сессию Гвардейского сельского совета обернулся скандалом. Большинством голосов депутаты проголосовали за то, чтобы заседание проходило в закрытом режиме, выдворив своим решением представителей СМИ за дверь. Чем руководствовались депутаты и зачем закрывать дверь, если скрывать нечего? И какие последствия ждут теперь местную власть?

Дело – в системе

Как стало известно «Крымскому Телеграфу», на прошлой неделе наши коллеги – журналисты телеканала «ИТВ» отправились в поселок Гвардейское Симферопольского района, чтобы присутствовать там на сессии сельсовета и узнать, какие важные и необходимые для жизни и развития данного населенного пункта вопросы решают местные депутаты. Ведь одна из первых задач журналиста – рассказывать людям о том, как работает власть. Но, увы, сессия, которая должна была стартовать в 18:00, в указанное время не началась. А за закрытой дверью кабинета председателя Гвардейского сельского совета и по совместительству главы администрации поселения Игоря Чичкина совещалась в этот момент часть депутатов. Закрытой же дверь стала как раз после приезда съемочной группы. Посовещавшись, депутаты отправились в конференц-зал и уже там «на публику» приняли решение проводить сессию в закрытом режиме. «Так как у нас на сессии присутствует пресса, мы предлагаем поставить вопрос на голосование: в каком режиме провести встречу – закрытом или открытом?» – объявил председатель Гвардейского сельского совета и глава администрации Гвардейского сельского поселения Игорь Чичкин. После этого из 15-ти присутствовавших депутатов за проведение сессии в закрытом режиме проголосовали девять человек. Как позже удалось выяснить «КТ», среди проголосовавших против присутствия прессы были и Вера Леканова, заведующая отделением Территориального центра социального обслуживания пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан, и Калугина Инна, директор Новоандреевской средней школы, и другие. Но должны же депутаты понимать, пресса есть пресса и закрытые без весомых доводов от общественности сессии ни к чему хорошему не приводят?.. Не красит это и главу администрации. К этому моменту мы вернемся чуть позже, а пока виртуально вернемся, так сказать, в поселковый зал заседаний. Не пустили на злополучную сессию не только прессу, но и общественников. В частности, заведующую идеологическим отделом Крымского республиканского отделения КПРФ Кристину Фертикову. Она хотела осветить деятельность одного из депутатов сельского совета. В итоге ей пришлось обратиться в ближайшее отделение полиции и написать соответствующее заявление. «Объяснить, почему депутаты решили так поступить и что они скрывают от людей, я не могу. Но мне кажется, что депутаты должны быть честными и искренними. И действовать в интересах людей», – говорит Кристина Фертикова.

Кстати, по завершении сессии журналисты телеканала подошли к главе администрации Игорю Чичкину и задали вопрос: «С чем связано решение проводить сессию в закрытой форме?» На что Чичкин ответил, мол, всё дело именно в телеканале ИТВ. Ну, не нравится телеканал человеку, что поделать (да и прокуратура, наверное, ему не нравится, которая определила коррупционную составляющую в его деятельности, и решение суда не нравится)… И, дескать, в случае, если бы на сессии решило присутствовать другое СМИ, решение депутатов могло бы быть другим. Однако, как стало известно «КТ», это была не разовая акция. Это такая система работы местной власти вообще. То же самое было и в прошлые годы, в прошлой каденции, когда руководил поссоветом тот же самый Чичкин. Наши источники утверждают, что «людей мы тогда тоже приглашали на сессии, и общественников, и прессу, но их никогда не пускали». То есть, похоже, что дело не в конкретном телеканале или в конкретных журналистах. Просто ситуация не поменялась. Впрочем, как она могла поменяться, если руководит всем этим, как мы уже говорили, тот же самый человек?

«Становиться в позу глупо»

Что же касается непосредственно работы депутатов на сессии, куда было отказано во входе прессе, то, как выяснилось из наших источников, «вопросы выносятся, в основном, «на слух», голосуют там без подготовки, без предварительных комиссий, без обсуждений, ничего не озвучивается до сессии». Причем, опять же, как прежде, так и теперь такая негативная ситуация. Кроме того, как узнал «КТ», некоторые депутаты на вышеупомянутую сессию вообще не были приглашены и о ее проведении узнали случайно. Как такое вообще возможно? Но, увы, сведения, которыми располагает редакция, говорят именно о таком положении вещей.

Возвращаясь же к тому, что депутаты проголосовали против присутствия журналистов, нужно понимать, что по действующим нормам сессия может проводиться в закрытом режиме лишь в том случае, если на ней обсуждаются вопросы, затрагивающие государственную тайну. И столкнувшись с нарушением норм, журналисты, конечно, решили поинтересоваться мнением на этот счет и руководства республики, и Комитета по законодательству Госсовета РК, и крымской прокуратуры, отправив информационные запросы. И самый быстрый ответ уже получили – от главы Крыма. «Я вам обещаю, я поправлю данную ситуацию и обещаю, что руководитель администрации придёт к вам на эфир. Отношения могут быть разными, но ещё раз говорю, что главный вопрос – с прессой общаться нужно, и не надо личные амбиции переводить в публичное поле, если даже кому-то что-то не понравилось. У каждого гражданина и должностного лица есть выбор. Если что-то не понравилось в высказываниях СМИ, то есть суд, есть претензионная работа, и у каждого на это есть право. Но просто становиться в позу и обижаться – это глупо. Считаю, что для должностных лиц это точно недопустимо. Поэтому поправим, не сомневайтесь», – сообщил Сергей Аксенов.

Очередной раунд

Также, говоря о деятельности Игоря Чичкина, мы в очередной раз обращаем внимание на затянувшееся исполнение судебного решения, черным по белому гласящего: «принять меры к устранению нарушений требований федерального законодательства о противодействии коррупции путем принятия решения о досрочном прекращении полномочий председателя Гвардейского сельского совета Симферопольского района – главы администрации Гвардейского сельского поселения Симферопольского района Чичкина Игоря Вячеславовича».

По нашим сведениям, решение суда уже зашло в исполнительную службу, но Игорь Чичкин опять пытается «вывернуться». В частности, на упомянутой сессии одним из пунктов, по которым голосовали депутаты, была отправка некоего письма в исполнительную службу, «чтобы защитить главу администрации и председателя сельсовета». Чем же закончится этот, очередной раунд? И когда же наконец будет исполнено решение суда?..