«Достойные подвигов»

В Севастополе отметили день основания Российского военно- морского флота и вспомнили гибель «Новороссийска»

В 1696 году, 30 октября, Боярская Дума по настоянию Петра I приняла решение о создании регулярного военно-морского флота России. Создание регулярного военного флота в нашей стране было обусловлено настоятельной потребностью в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей на рубеже 17-18 веков главным препятствием для экономического и социального развития Русского государства. И сегодня, спустя 323 года, мы отмечаем этот праздник и поздравляем с ним наших доблестных моряков.

Повод светлый

На этой неделе на сайте правительства города Севастополя появилось поздравление от врио губернатора, в котором он поблагодарил ветеранов и военнослужащих за их мужество и преданность Родине.

Михаил Развожаев, врио губернатора Севастополя:

«Уважаемые военнослужащие, ветераны флота! Сердечно поздравляю с Днем основания ВМФ России! С Днем моряка-надводника! 323 года назад, по настоянию Петра I, принято решение о создании регулярного военно-морского флота России: «Морским судам быть»! А с 2012 года Указом Президента РФ 30 октября – установлен праздник День моряка-надводника.

За прошедшие столетия своим мужеством, стойкостью, преданностью Родине моряки завоевали нашей стране статус великой морской державы. Сегодня, благодаря решимости военно­служащих, от арктических просторов до южных рубежей Россия демонстрирует отточенный профессионализм и мощь на море! Хочу поблагодарить ветеранов, посвятивших свою жизнь флоту, и действующих военнослужащих, ежедневно стоящих на боевом посту. В этот день хочу пожелать нынешнему поколению моряков быть достойными подвигов отцов и преумножать подвиги предков».

А «КТ» пообщался с моряками и узнал, как они планируют отмечать этот праздник.

Андрей Соколов, бывший командир БЧ-4:

«Флоту я отдал очень много лет своей жизни. Конечно, было много чего, как плохого, так и хорошего… Это была целая маленькая жизнь. В юности я окончил питерскую мореходку, затем были дальние плаванья… Я ни о чем не жалею и горжусь тем, что трудился во благо России. Сегодня, очень хочется пожелать всем своим коллегам удачи, здоровья и процветания. Пусть это и достаточно молодой для нас праздник, но при этом он не становится менее знаковым и радостным событием. Ведь каждый, кто служит Родине, остается героем».

Виктор Путилин, матрос срочной службы штурмовой боевой части, рулевой-сигнальщик:

«Наш флот самый лучший флот в мире, и я горжусь тем, что служил на нем. Сегодня, отмечая этот праздник, я непременно будут радоваться. Я рад, что служил на флоте, мне там всё очень нравилось. Правда я служил еще при Советском Союзе. Сегодня же флот претерпел изменения, и, как мне кажется, это в большей степени связано с неуставными отношениями, как мы раньше их называли: с «годковщиной». Раньше их было больше, а сейчас они постепенно сходят на нет. Везде стоят камеры, ведется наблюдение, и я не знаю, что нужно сделать для того, чтобы кого-то напугать или избить…»

Сегодня и вправду ВМФ России по праву считается одним из самых сильных флотов в мире. И вот в преддверии праздника главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в своем интервью газете «Красная звезда» рассказал о строительстве в нашей стране новых военных кораблей, не имеющих аналогов в мире.

Николай Евменов:

«Они выполнены из монолитного стеклопластика, отличаются увеличенной прочностью, маневренностью и живучестью корабля».

По его словам, эти корабли поэтапно проходят испытания и поступают на флот. В целом главком ВМФ отметил, что сейчас в России осуществляется строительство кораблей крупного водоизмещения океанской зоны – больших десантных, фрегатов, корветов.

Николай Евменов:

«Важным критерием является не только водоизмещение корабля, а мощность и эффективность вооружения, современные технологии, которые применяются в надводном кораблестроении».

Повод печальный

Но, к сожалению, эта неделя была не только радостной, но и грустной для наших моряков. Ведь 64 года назад в Севастопольской бухте оказался подорван линкор «Новороссийск», тогда на нем погибли более 800 человек. Данная трагедия стала одной из самых загадочных страниц военной истории России. Споры о том, что же погубило флагман Черноморского флота, не утихают до сих пор.

Напомним, что взрыв на «Новороссийске» произошёл в ночь на 29 октября. Он был столь огромной силы, что корабль получил гигантскую пробоину в днище – 27 на 8 метров, а также было пробито насквозь восемь палуб.

Вот как описывал события участник спасательных работ – водолаз Иван Петрович Прохоров: «Под водой картина была страшная... Мне по ночам потом долго снились лица людей, которых я видел под водой в иллюминаторах, которые они силились открыть. Жестами я давал понять, что будем спасать. Люди кивали, мол, поняли... Погрузился глубже, слышу, стучат морзянкой – стук в воде хорошо слышен: «Спасайте быстрее, задыхаемся...» Я им тоже отстукал: «Крепитесь, все будут спасены». И тут началось такое! Во всех отсеках начали стучать, чтобы наверху знали, что люди, оказавшиеся под водой, живы! Передвинулся ближе к носу корабля и не поверил своим ушам – поют «Варяга»…